Et flertall i det amerikanske Senatet har dermed avvist argumentet til Donald Trumps advokater, om at riksrettssaken er grunnlovsstridig.

Demokratene åpnet riksrettsaken mot Trump med videobevis av det som skjedde da kongressen ble stormet 6. januar.

Men hele saken kunne blitt avvist i kveld.

50 demokrater og 50 republikanere i Senatet blir dommere når den andre riksrettssaken mot Donald Trump starter i kveld.

Det er de som skal avgjøre om Trump er skyldig.

I kveld stemte 56 senatorer for å fortsette saken.

Trumps forsvarere advarer

Donald Trumps advokater mener det er grunnlovsstridig å stille en avgått president for riksrett.

Trumps forsvarer Bruce Castor advarte i kveld senatorene.

- Riksrett brukes ifølge grunnloven kun til å fjerne noen fra embedet. Det kan ikke brukes mot en president som allerede har gått av, sa han.

De to advokatene som skal tale Trumps sak brukte også mye tid til å advare senatorene mot å bruke riksrett som et partipolitisk instrument.

Ifølge CNN mener imidlertid flere republikanske politikere at Trumps to advokater Bruce Castor og David Schoen la fram et dårlig og kaotisk forsvar av presidenten.

Soldater fra nasjonalgarden bevokter fortsatt kongressbygningen mer enn en måned etter at den ble stormet. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Skrev tiltalen mens han gjemte seg

Ni demokratiske kongressmedlemmer vil utgjøre aktoratet og føre saken for senatorene.

De blir ledet av Jamie Raskin fra Maryland. Han begynte å skrive på riksrettstiltalen allerede mens han gjemte seg fra demonstrantene inne i kongressbygningen 6. januar. Den tidligere jusprofessoren hadde nettopp mistet sønnen sin som tok sitt eget liv på nyttårsaften.

I kveld åpnet Raskin riksrettsaken med å vise en voldsom video av hvordan stomringen av kongressen foregikk og hva Trump sa og gjorde før, under og etter.

Senere begynte han å gråte da han fortalte sin egen historie om 6. januar.

Jamie Raskin lede gruppen av demokrater som fører saken mot Trump. Selv begynte han å skrive riksrettstiltalen allerede 6. januar mens han lå i dekning i kongressbygningen. Foto: SAUL LOEB / AFP

-Jeg hadde tatt med meg datteren min på jobb den dagen fordi vi var i sorg. Hun måtte gjemme seg under et skrivebord inne på et kontor mens jeg lå inne i kongressbygningen og ikke fikk tak i henne. Kolleger rundt meg ringte sine kjære for å ta farvel. Så hørte jeg demonstrantene dundre på døra. Jeg kommer aldri til å glemme den lyden, sa Raskin

Storrmingen av kongressen skjedde like etter at President Trump hadde talt til mange tusen tilhengere noen hundre mener unna og bedt dem bevege seg opp til kongressen og «sloss som bare helvete».

–VI kunne ha blitt drept alle sammen

–Vi kunne lett ha blitt drept alle sammen. Det er bare politiet vi kan takke for at vi ikke ble det, sa David Cicilline, en annen demokrat som innleder i riksrettsaken.

Aktoratet vil trolig legge fram flere videobevis av selve stormingen og av det Trump sa. De håper at senatorene som selv opplevde stormingen vil bli minnet om skrekkopplevelsen og vil dømme Trump. Mer enn 200 demonstranter er tiltalt for forbrytelser etter det som skjedde 6. januar.

Demokratene vil imidlertid også hevde at flere uttalelser fra Trump i valgkampen og etter valget la grunnlaget for at tilhengerne hans til slutt stormet kongressen.

16 timer til hver side

Aktoratet og Trumps forsvarere vil få 16 timer hver til å legge fram bevis og argumenter.

Når de er ferdige med det vil senatorene få fire timer til å stille spørsmål.

Dersom aktoratet eller Trumps advokater ønsker å føre vitner skal det deretter være en egen debatt om det.

Til slutt er det avslutningsforedrag, og så skal senatorene stemme.

67 senatorer må snu seg mot Trump om han skal bli dømt.

Da må 17 republikanere snu seg mot ekspresidenten. De fleste som følger saken tett mener det er svært lite sannsynlig at det vil skje. Ikke minst når bare seks republikanere tirsdag stemte for å fortsette saken.

Republikanernes mektigste senator Mitch McConnell gikk hardt ut mot Trump 6. januar. Nå er det usikkert om han er klar til å dømme sin tidligere president. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Senator James Lankford, som er republikaner, sier til CNN at han ikke tror det er en eneste senator som ikke allerede har bestemt seg for hva de vil stemme. Det er ventet at tidligere presidentkandidat Mitt Romney og et par andre av partiets mer moderate og Trump-kritiske senatorer ønsker å dømme Trump

Hovedpersonen spiller golf

Donald Trump er blitt bedt om å vitne av demokratene, men har sagt nei.

Han har oppholdt seg på golfklubben sin i Palm Beach Florida helt siden han forlot Det hvite hus 20. januar.

Dette bildet tatt på lang avstand viser Trump på golfbanen i Florida mandag denne uka. Foto: MARCO BELLO / Reuters

Han har knapt vist seg offentlig, men i går ble bilder av ham der han spiller golf offentliggjort av flere nyhetsbyråer.

Det amerikanske folket er nesten delt på midten i synet på riksrettsaken.

I en meningsmåling fra Gallup svarer 52 prosent at senatorene bør finne Trump skyldig. 45 prosent mener de bør frikjenne ham.