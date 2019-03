Rike pensjonister døde i «Skrekkens hus» i Spania

I samarbeid med tysk politi har spanske politifolk gjennomført en razzia mot et privat «eldrehjem» i byen Chiclana de la Frontera nær Cádiz i Andalucía, skriver Deutsche Welle.

Politiets etterforsking tyder på at fem personer døde kort tid etter at deres eiendommer og sparepenger ble overført til ekteparet som driver «eldrehjemmet».

Etterlyst tysk kvinne

Tyske Maria Babes (101) var en velstående pensjonist med hus på Tenerife. Da ingen i hjemlandet hadde hørt fra henne på lang tid, tok politiet i Frankfurt kontakt med spansk politi.

101 år gamle Maria Babes fra Tyskland ble funnet død i en bil dagen før politiet skulle arrestere de som drev eldrehjemmet der hun bodde. Foto: Handout / AFP

De fant ut at hun hadde latt seg overtale av personer hun trodde drev et privat eldrehjem. Hun gikk med på å flytte til fastlandet.

Da spansk politi fant henne var hun syk og svært medtatt. Bankkontoen hennes var tømt og huset hun eide på Tenerife solgt, skriver The Guardian.

Til politiet fortalte kvinnen at hun ble holdt i huset mot sin vilje og at hendene hennes ble bundet fast over lang tid.

Svindlet kvinne funnet død i bil

Dagen før politiet kom for å pågripe dem som de mener sto bak overgrepene mot henne, var hun borte. Politiets teori er at hun ble ført bort mot sin vilje. Fem timer senere ble hun funnet død.

– Maria forlot senteret klokken 11, i god form. Hun ble funnet død klokken 16 i en bil, melder det lokale politiet. De viser blant annet til en overvåkingsvideo fra området da hun forsvant.

Et begravelsesbyrå har fortalt politiet at personer fra «eldrehjemmet» hadde hastverk med å få kvinnen kremert. De ansatte i byrået ble overrasket da de samme personene ikke viste noen interesse for å hente urnen, skriver The Telegraph.

– I oktober i fjor hadde kvinnen mer enn 162.000 euro i banken. I midten av desember var det kun 300 euro på kontoen. Huset hennes på Tenerife var solgt og hun mottok ikke en eneste euro fra salget, skriver det lokale politiet i en uttalelse, ifølge The Guardian.

Italiensk pensjonist døde

Ikke lenge før den tyske kvinnen Maria Babes ble funnet død, skal en italiensk mann ha omkommet på samme måte.

The Telegraph skriver at pensjonisten fra Italia skal ha blitt tatt hånd om av de samme personene som den tyske kvinnen.

Politiet mistenker at de tok verdiene hans, som var på hele 500.000 euro, og solgte begge eiendommene hans på Tenerife.

Det er her, nær byen Cádiz, at et tysk-cubansk ektepar drev det som alle trodde var et eldrehjem. Ekteparet er arrestert for å ha svindlet til seg 18 millioner kroner fra pensjonister fra flere land. Politiet etterforsker mulig drap på fem pensjonister. Foto: Jorge Guerrero / AFP

Avisen skriver at en britisk pensjonist trolig ble utsatt for den samme skjebnen.

Politiet mener at minst fem pensjonister har endt sine liv på denne måten etter å ha vært utsatt for de samme overgriperne.

To reddet ut av «Skrekkens hus»

Politiet skal ha funnet to svært medtatte pensjonister i live i huset som i Spania blir kalt «Skrekkens hus».

Den ene er en funksjonshemmet kvinnelig pensjonist i 70-årene fra Nederland, den andre en tysk statsborger, ifølge The Telegraph.

Begge pensjonistene skal ha blitt funnet neddopet i sengene sine i to små rom. De var svært medtatt og underernærte, ifølge avisen.

Ektepar blant de arresterte

Deutsche Welle skriver at seks personer er pågrepet og siktet. Blant dem er et tysk-cubansk ektepar som antas å ha drevet det alle trodde var et privat eldrehjem.

Ifølge The Telegraph mener politiet at dette er hovedpersonene bak ugjerningene. De skal ha funnet ensomme og rike pensjonister som de har manipulert og grovt utnyttet. Ekteparet er pågrepet og siktet for bedrageri og mishandling, mens politiet fortsatt etterforsker bakgrunnen for dødsfallene.

De fire andre er siktet for å ha medvirket til hvitvasking av de til sammen 18 millioner kronene som ekteparet skal ha svindlet til seg.

Pengene er blant annet brukt til å investere i et stort feriekompleks nær Cádiz i Andalucía.