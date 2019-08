Redningsskip nærmer seg fullt – uklart hvor migrantene kan settes i land

Søndag ble det gjort nok en redning fra en gummibåt i internasjonalt farvann utenfor Libya.

Lege og president i Leger Uten Grenser, Karine Nordstrand, bekrefter at 81 mennesker er reddet, og at det nå befinner seg 251 migranter ombord i «Ocean Viking», som drives i fellesskap av Leger Uten Grenser og organisasjonen SOS Mediterranee.

Skipet er bygget for å ha kapasitet til 200 mennesker. Nå er det rundt 50 flere om bord. Likevel sier Nordstrand at skipet «nærmer seg fullt».

Hun påpeker imidlertid at dette ikke er en uventet situasjon.

– Vår prioritet er først og fremst å redde liv, og da vil vi gjøre det vi kan for å assistere de båtene som er i havsnød selv om kapasiteten begynner å være nådd, sier hun til NRK.

Hvor båten skal gå med migrantene, har ikke organisasjonen tatt stilling til så langt. Om det kan bli en situasjon hvor ingen havn vil ta imot, vet Leger Uten Grenser heller ikke.

Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser bekrefter at det norske redningsskipet Ocean Viking utenfor Libya-kysten snart ikke har plass til flere migranter. Foto: Kristian Elster / NRK

– Skal ikke tilbake til Libya

– Vi har sett lignende eksempler på det tidligere, men vi forholder oss til havretten og forventer at vi etter hvert vil få en trygg havn å gå til. Det vi har vært veldig tydelig på er at disse menneskene ikke skal tilbake til Libya, som FNs høykommissær for flyktninger senest fredag sa at ikke utgjør noen trygg havn. Nærmeste trygge havn for oss nå er i Italia eller på Malta, sier Nordstrand.

Ocean Viking, plukket opp 85 personer utenfor kysten av Libya på fredag. 25 av dem var barn under 18 år som var alene, mange av dem mellom 13 og 15 år, ifølge MSF. I løpet av lørdag og søndag ble ytterligere 161 personer plukket opp.

I denne videoen fra Leger Uten Grenser forklarer de hvordan redningsaksjonen foregikk på fredag. Du trenger javascript for å se video. I denne videoen fra Leger Uten Grenser forklarer de hvordan redningsaksjonen foregikk på fredag.

Etter at Italias innenriksminister Matteo Salvini for kort tid siden innførte en ny lov, er det nå lovstridig for privatdrevne redningsfartøy å anløpe italienske havner. Skip som trosser forbudet kan risikere å bli beslaglagt og kapteinen kan få bøter på opptil 10 millioner kroner.

– Hva gjør dere om Italia gjør alvor av å nekte å ta imot?

– Vi registrerer at Italia har sagt dette som blir en del av et politisk spill på Middelhavet. Vi forholder oss til havretten og behovene til menneskene om bord, og vil ta de i land i nærmeste trygge havn som vi får tildelt. Så er det opp til europeiske myndigheter å finne en løsning på dette. Vi er opptatt av å redde disse menneskene fra å drukne, og ikke det politiske spillet, sier Karine Nordstrand i Leger Uten Grenser.

Søndag ble ytterligere 81 migranter plukket opp utenfor kysten av Libya av det norske redningsskipet Ocean Viking. Foto: Hannah Wallace Bowman / Hannah Wallace Bowman/MSF

Ber Norge ta ansvar

Italias innenriksminister Matteo Salvini sendte før helgen et brev til Norges justisminister der han ber Norge ta ansvar for migrantene som blir reddet av mannskapet på det norske skipet.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) uttalte fredag til NRK at det er helt uaktuelt for Norge å ta imot mennesker som reddes i Middelhavet.

– Migrantene må nå transporteres tilbake til Afrika, enten til Tunisia eller Libya. De bør ikke sendes til Europa, for da blir denne aksjonen en forlengelse av flyktningruten istedenfor at det blir en redningsaksjon, sa Kallmyr til NRK.

Justis og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) vil ikke at mennesker som reddes i Middelhavet skal få komme til Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi ser at de på disse båtene ofte befinner seg personer fra Pakistan, Bangladesh, Egypt og Tunisia, og de har ikke noe i Europa å gjøre. Det er ikke de som skal få asyl, sa Kallmyr.

Leger Uten Grenser sier Norge har et ansvar for alle mennesker om bord i skipet, og at det ikke handler om at disse menneskene skal få komme til Norge, men at de skal få komme til en trygg havn, ifølge havretten.

– Jeg regner med at norske myndigheter også forholder seg til og følger opp, de forpliktelsene de har, sier Nordstrand til NRK.