Russland har tidligere vært mot å utplassere bevæpnede fredsbevarende styrker fra FN i konfliktområdet i øst-Ukraina. Russlands president Vladimir Putin har gang på gang understreket at konflikten i Ukraina må løses med samtaler direkte mellom regjeringen i Kiev og de prorussiske -separatistene.

Dette har ukrainske myndigheter sagt bestemt nei til fordi de mener at de prorussiske separatistene er kriminelle styrt direkte fra Moskva.

Russiske myndigheter har på sin side sagt at de ikke er en del av konflikten og har benektet at landet har soldater i området, selv om det er tallrike bevis for at dette har vært tilfelle.

NRK bresøkte konfliktområdet i Donbass i mai 2017

Utvidet mandat?

Men i en telefonsamtale i dag med den tyske forbundskansleren Angela Merkel sa Putin at FN-styrker ikke bare kan plasseres langs den nærmere 500 kilometer lange våpenhvilelinjen mellom de stridende partene, slik Putin foreslo i forrige uke.

Putin skal nå være villig til å godta et utvidet mandat for FN-styrkene der de også skal kunne kontrollere andre deler av Donbass-området der observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa OSSE opererer.

OSSE har blant også hatt observatører på grenseovergangene mellom Donbass og Russland, der ukrainske myndigheter sier store menger våpen hele tiden strømmer inn til de prorussiske separatistene.

En kirkegård ved flyplassen utenfor Donetsk. 10000 mennesker har mistet livet i konflikten i Ukraina de siste tre årene. Foto: Morten Jentoft

FN skal diskutere russisk forslag

Russland har nå sendt et forslag til FN om at lett bevæpnede styrker skal sendes til Ukraina. I forrige sa Putin at disse bare skulle plasseres langs våpenhvilelinjen.

Men under samtalen med Merkel gikk han ifølge den russiske presidentadministrasjonens pressetjeneste et steg videre og sa at det kan være aktuelt å la dem operere også i andre deler av de områdene som kontrolleres av de prorussiske separatistene.

Dette har vært et krav fra ukrainske myndigheter for å gå med på å utplassere FN-styrker i landet, og Putins uttalelse i dag kan derfor være et steg på veien mot å få til en løsning der FN går tungt inn i konflikten.

Mer enn 10000 mennesker har mistet livet i kamper mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og prorussiske separatister de siste tre årene