Putin hostet på TV – måtte si at han ikke hadde covid-19

President Vladimir Putin holdt mandag et videomøte med sine underordnede om landbrukspolitikk, skriver Bloomberg.

Under videomøtet, som også ble sendt på TV, hostet Putin en rekke ganger.

Hostingen førte til spekulasjoner om at han hadde blitt smittet av koronaviruset.

I et møte med det nasjonale sikkerhetsrådet senere på mandag, også det TV-sendt, fikk Putin spørsmål om helsen sin fra lederen for overhuset, Valentina Matvijenko.

– Ikke vær redd, alt er bra. De tester meg praktisk talt hver dag. Ikke bare for covid-19, men også for alle andre typer infeksjoner, så alt er bra, sa Putin.

69 år gamle Putin skyldte i stedet på at det var kaldt i rommet.

Hendelsen skjer bare uker etter at Putin i september isolerte seg i en periode etter å ha vært i nærkontakt med koronasmittede.

26. september sendte nyhetsbyrået Sputnik ut en serie bilder av Putin på ferie i Sibir, der han blant annet fisket. Det var bare tolv dager etter at han hadde gått i isolasjon etter å ha vært i nærkontakt med koronasmittede. Foto: ALEXEY DRUZHININ / AFP

Nærmer seg 1000 døde i døgnet

957 personer har mistet livet av covid-19 i Russland det siste døgnet, skriver AFP. Det er det høyeste tallet på en enkelt dag.

Russland er nå inne i sin tredje, og kraftigste, bølge under pandemien. Økningen skjer samtidig som antall vaksinasjoner nesten har stoppet opp.

I juli satte Russland opptil 0,6 doser per 100 innbyggere per dag. I oktober har det tallet falt til under 0,2 doser per 100 innbyggere per dag

Resultatet er at så vidt over 30 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Det er langt under halvparten av tallet i Norge.

– Nivået på antall vaksinasjoner er lavt, uakseptabelt lavt, sa talsmann for president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, mandag. Han la til at den lave vaksinasjonsgraden var grunnen til den høye dødsraten.

Russland har i flere måneder tilbudt flere forskjellige typer egenutviklede vaksiner, men befolkningen er skeptiske til å la seg vaksinere.

Uavhengige meningsmålinger viser at over halvparten av russerne sier at de ikke har tenkt å la seg vaksinere.

Totalt har 217.372 mennesker mistet livet under pandemien. Statistikkbyrået Rosstat, som regner på en annen måte, sa fredag at over 400.000 mennesker hadde dødd med koronaviruset.