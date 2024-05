De tre har ruvet i russisk politikk. President Vladimir Putin og de to Sergej-ene: utenriksminister Sergej Lavrov og forsvarsminister Sergej Sjojgu.

De tre representerer både regimets stabilitet og utenrikspolitiske ambisjoner og aggresjon. Putin har styrt i 25 år. Lavrov har vært utenriksminister i 20. General Sjojgu ble forsvarsminister i 2012.

Men omveltninger er på gang.

En kvinne i Sevastopol på Krym holder tre portrettbilder av Russlands president Vladimir Putin, tidligere forsvarsminister Sergej Sjojgu og utenriksminister Sergej Lavrov. Bildet ble tatt 23. februar 2022 på «Fedrelandets forsvarer»-dagen, dagen før Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Foto: ALEXEY PAVLISHAK / Reuters

– Degradering

7. mai ble Putin for femte gang innsatt som president. Denne uken utnevnte han ny regjering. Tre rokeringer har fått oppmerksomhet:

Sjojgu vrakes som forsvarsminister. Han blir sekretær for Russlands nasjonale sikkerhetsråd.

Han erstattes av tidligere visestatsminister Andrej Belousov, en økonom og teknokrat.

Sjojgu tar over jobben i sikkerhetsrådet fra Nikolaj Patrusjev, som blir presidentrådgiver med ansvar for skipsindustri.

– Det kan se ut som en forfremmelse, men i praksis er dette en degradering.

Det sier seniorforsker og Russland-ekspert ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Kristian Åtland om Sjojgus nye jobb.

– Rådet har ikke et stort apparat, slik som forsvarsdepartementet. Det er et konsulterende organ der sikkerhetsministre og politikere møtes for å koordinere sikkerhetspolitikk og utarbeide landets sikkerhetsstrategi, forteller Åtland.

Russlands nye forsvarsminister Andrej Belousov er økonom. Her var han i en høring i Kreml på tirsdag. Foto: Russian Federation Council / Reuters

Han mener to ting ligger bak:

Den siste tiden har en korrupsjonsskandale rystet Russlands forsvarsdepartement. Flere høytstående ledere er den siste tiden blitt arrestert. Blant dem er viseforsvarsminister og Sjojgus «protesjé» Timur Ivanov. Krigen i Ukraina. Både Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov har blitt kritisert for måten de har ført krigen. Ikke minst fra den nå døde sjefen for Wagner-leiesoldatene, Jevgenij Prigozjin, som for et knapt år siden gjorde væpnet opprør mot det han hevdet var sine inkompetente sjefer.

Over to år etter invasjonen er det tydelig at krigen i Ukraina ikke er over med det første. Flere mener at rokeringene i regjeringen viser at denne realiteten nå har begynt å demre for Putin, og at dette er årsaken til at han har valgt økonomen Andrej Belousov, en mann uten militær erfaring, til å lede forsvarsdepartementet.

Hva sier det om Putins planer i Ukraina?

Russlands forsvarssjef Valerij Gerasimov og tidligere forsvarsminister Sergej Sjojgu i Moskva i 2023. Begge er blitt kritisert for hvordan de har ført krigen i Ukraina. Foto: SPUTNIK / Reuters

Satser på industrien

– Dette viser at Putin planlegger langsiktig. Det viser at Russland posisjonerer seg for en langvarig krig i Ukraina, sier Åtland.

– Det handler om å innrette russisk økonomi mot dette prosjektet og sørge for at Russlands væpnede styrker har nok materiell og personell, og at produksjonen innen forsvarsindustrien er effektiv.

FFI-forskeren peker på at en tredjedel av Russlands statsbudsjett nå brukes på forsvars- og sikkerhetsformål.

Andre eksperter har samme tolkning. Belousov virker innstilt på å forbedre anskaffelsessystemene, materiellet og velferden, mener gjesteforsker Kirill Shamiev ved tankesmia European Council on Foreign Relations (ECFR).

Shamiev påpeker at Belousov har etablert god kontakt med store næringer i Russland. Den nye forsvarsministere har blant annet hatt en rolle i utvidelsen av landets droneindustri.

– Utnevnelsen tyder på at russiske myndigheter ønsker seg mer av dette, og at de fokuserer på å modernisere forsvaret med moderne teknologisk utstyr, skriver Shamiev.

Det er imidlertid ikke bare Sjojgu som tilsynelatende er på vei ut på sidelinjen.

Et ubesvart spørsmål

Sjojgu overtar sin nye rolle i sikkerhetsrådet fra Putins nære allierte Nikolaj Patrusjev. Sistnevnte utnevnes på sin side til presidentrådgiver for landets skipsindustri, skriver Reuters.

Men Patrusjevs sønn, Dmitrij, rykker til gjengjeld opp i gradene. Fra landbruksminister til visestatsminister.

– Det kan jo være at dette er en måte å sukre pillen på for Patrusjev-familien, spekulerer Åtland.

Leiesoldatene i Wagner-gruppen gjorde opprør i juni 2023 og tok seg fra Ukraina og inn i den russiske byen Rostov-na-Donu. Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin sa at han ville ta forsvarsledelsen i Moskva. Foto: Vasily Deryugin / AP

Og et spørsmål står igjen. Hva skjer med forsvarssjef Valerij Gerasimov, den andre personen som har fått mye av skylden for Russlands manglende fremgang i Ukraina?

– Vil den nye forsvarsministeren Andrej Belusouv utnevne en ny forsvarssjef når han blir litt varmere i trøya? Det er nok sannsynlig, sier Åtland, og fortsetter:

– Det kan i så fall påvirke dynamikken på slagmarken i Ukraina. Ukrainerne er trolig fornøyde med at Gerasimov inntil videre fortsetter i stillingen, ettersom han har gjort en såpass dårlig jobb. Det har gjort at ukrainerne har kunnet påføre russerne ganske store tap, selv om de i skrivende stund må sies å være på defensiven.

