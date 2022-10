Den polske utenriksministeren Zbigniew Rau undertegnet mandag papirene der landet krever erstatning for skadene Tyskland påførte landet under 2. verdenskrig.

Polakkene krever 6200 milliarder zloty, eller over 13.750 milliarder kroner. Til sammenligning er det norske oljefondet nå på vel 12.100 milliarder kroner.

Rau skal ta opp kravet når Tysklands utenriksminister Annalena

Baerbock tirsdag besøker Warszawa.

Den polske utenriksministeren Zbigniew Rau Foto: Mary Altaffer / AP

6 millioner drept

2. verdenskrig startet da Tyskland invadert Polen 1. september 1939. Historikere har regnet at rundt 6 millioner polakker, av dem halvparten jøder, ble drept av nazistene, skriver AP.

I tillegg kommer flere millioner jøder, romer og andre som ble fraktet fra andre land for så å bli drept i Polen.

Nazistenes utryddelsesleirer Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Bełżec og Sobibor, lå alle i Polen.

Polske barn i Warsawas ruiner etter tyskernes bombing i september og oktober 1939. Foto: US Holocaust Memorial Museum

Enorme ødeleggelser

I tillegg til de menneskelige lidelsene ble store deler av Polen ødelagt under krigen.

Blant annet ble store deler av Warszawa lagt i ruiner, først under bombing i 1939 og så av artilleri i 1943–44. 85 prosent av byen var i ruiner etter krigen.

En rapport gjort etter krigen viste omfanget av ødeleggelsene: 162.190 bolighus, 14.000 fabrikker, 353.876 landbruksbygninger og 199.751 butikker ble ødelagt.

Mener Tyskland ikke har betalt erstatning

Bolesław Bierut var generalsekretær i kommunistpartiet og leder i Polen da landet i 1953 sa fra seg retten til krigserstatninger.

Polen la 1. september i år, på 83-årsdagen for den tyske invasjonen, frem en rapport om hva tyskerne kostet landet. Kravet på 6200 milliarder zloty stammer fra den rapporten, skriver Reuters.

– Summen er et resultat av de mest konservative og begrensende metoder. Det ville vært mulig å sette den høyere, sa regjeringspartiets leder Jaroslaw Kaczynski da tallet ble lagt frem.

Den polske regjeringen mener at Tyskland ikke har betalt erstatning for ødeleggelsene.

I 1953 sa Polens kommunistiske regjering fra seg retten til erstatning fra Tyskland. Det kom etter at Sovjetunionen presset Polen fordi de ikke ville at kommunistiske Øst-Tyskland skulle slippe å betale erstatninger.

Ifølge dagens polske regime var det Sovjetunionen som bestemte i 1953. De mener derfor at erklæringen ikke bør være gyldig.

Tyskland avviser

Tysklands daværende forbundskansler besøkte 7. desember 1970 Polen og knelte ved minnesmerket i Warszawa. Men forsoningsreise inneholdt ikke noe løfte om erstatninger. Foto: - / AFP

Selv om Tyskland først får kravet formelt overlevert tirsdag, kommenterte det tyske utenriksdepartementet saken i september.

– Polen sa i 1953 fra seg retten til ytterligere erstatninger og har en rekke ganger siden bekreftet dette, skrev departementet i en e-post til AP.

– Dette er grunnleggende for dagens europeiske system. Tyskland står bak sitt politiske og militære ansvar for 2. verdenskrig, skrev departementet videre.

Tyskland mener også at alle krav om erstatninger ble lagt bort som en del av avtalene da Tyskland ble samlet i 1990, avtaler som også Polen ønsket velkommen.

Har betalt ut store summer

Tyskland har også betalt store ofre til enkeltpersoner som var ofre for nazistenes uhyrligheter.

Gjennom årene har Tyskland betalt over 80 milliarder euro, over 850 milliarder kroner, til overlevende fra Holocaust, skriver nbcnews. En stor del av disse stammer fra Polen.

For få uker siden gikk Tyskland med på å betale over 12 milliarder kroner i 2023 for pleie og kompensasjon til gjenlevende fra Holocaust rundt om i verden.

Polen har også siden de ble medlem av EU i 2004, mottatt rundt 200 milliarder dollar, over 2100 milliarder kroner i overføringer. Bloomberg skriver at nettopp Tyskland er den viktigste bidragsyteren til EUs budsjett, der pengene til Polen kommer fra.

Valg neste år

Jaroslaw Kaczynski er visestatsminister og regnes Polens sterke mann. Foto: Michał Ryniak/AGENCJA WYBORCZA / Reuters

En meningsmåling gjort i begynnelsen av september viser at kravet om erstatninger har sterk støtte i Polen.

I en måling gjort av Ibris for nettstedet Onet sier 52 prosent at Polen bør kreve erstatninger, mens 34,5 prosent sier at Polen ikke har noe rettmessig krav.

Polen skal holde parlamentsvalg senest neste høst. Den tidligere polske statsministeren Donald Tusk sier at kravet om erstatning er et forsøk på å skaffe støtte til regjeringen før valget, skriver The Guardian.

Også Hellas

Polen er ikke det eneste landet som ar krevd erstatninger fra Tyskland de siste årene.

Under landets gjeldskrise i 2015 Hellas krevde regjeringen en erstatning på 278,7 milliarder euro, nærmere 3000 milliarder kroner.

I fjor inngikk Tyskland en avtale med Namibia, der tyske kolonister drepte titusener av mennesker fra Herero- og Nama-folkene mellom 1904 og 1908.

Avtalen innebar at Tyskland skulle betale Namibia vel 10 milliarder kroner, skriver The Guardian.

Tyskland var imidlertid nøye med ikke å bruke ordet erstatninger, men sa at summen var en forsoningsgest. Poenget var at Tyskland ville unngå at andre kom med krav mot dem for fortidens synder.