Overlevende 75 år etter atombombene: – For meg er ikke krigen over ennå

På morgenen 6. august 1945 var 16 år gamle Lee Jong-Keun på vei til jobb på jernbanen i Hiroshima.

Plutselig ble hele himmelen gul. Han falt med ansiktet mot bakken og fikk brannskader i nakken.

Den dagen ble 140.000 mennesker i Hiroshima drept av atombomben som USA kalte «Little boy». Tre dager senere ble den andre bomben «Fat man» sluppet i Nagasaki. Der ble 70.000 drept.

Sårene til Jong-Keun tok fire måneder å gro. I ettertid ble han kalt en atombombe-sykdom. I nesten 70 år, til Jong-Keun var 85 år, skjulte han derfor at han var en «hibakusha», som betyr overlevende fra atombombene.

I dag er han 92 år. Han er en av flere «hibakusha» som synes det er viktig å få delt historien.

– Vi må jobbe hardere for at stemmene våre blir hørt, sa Lee til AP utenfor Hiroshima Peace Memorial Museum tirsdag.

VAR HER: Lee Jong-Keun viser hvor han sto på Kojin Bridge da atombomben eksploderte over Hiroshima 6. august 1945. Han ønsker at flere unge lærer om hva som skjedde, så det ikke skjer igjen. Foto: Eugene Hoshiko / AP

Fakta om Hiroshima og Nagasaki Ekspandér faktaboks 6. august 1945 slapp det amerikanske bombeflyet Enola Gay uranbomben Little Boy over Hiroshima i Japan. Bomben detonerte 580 meter over byen.

9. august ble plutoniumsbomben Fat Man sluppet over Nagasaki. Denne bomben var kraftigere enn den første, men på grunn av geografien i området forårsaket den mindre ødeleggelse.

15. august kapitulerte Japan, og krigen i Stillehavet var dermed over.

De eksakte dødstallene som følge av de to atombombene er ikke kjent, blant annet fordi det mangler fullstendig oversikt over folketallet i byene. Titusenvis døde momentant, mens et stort antall døde i ukene og månedene fram til årsskiftet.

Til sammen anslås det at 140.000 mennesker var døde i Hiroshima før nyttår.

I Nagasaki anslås det at 40.000 mennesker døde umiddelbart, og 50.000-80.000 totalt.

Verken før eller siden har atomvåpen vært brukt i krig. (NTB)

Vil ha slutt på atomvåpen

– Et atomvåpenforbud er utgangspunktet for fred, sier Jong-Keun.

De siste overlevende har derfor et sterkt ønske om å nå de yngre, som de mener får et stadig mindre forhold til atombombene.

– Vi har ikke mye tid igjen. Jeg vil fortelle historien vår til den yngre generasjonen når jeg fortsatt kan, sier 82 år gamle Michiko Kodama, som også overlevde bomben i Hiroshima.

KRIGEN ER IKKE OVER: Michiko Kodama overlevde bomben i Hiroshima. Hun var sju år da bomben smalt. I dag jobber hun som assisterende generalsekretær i en organisasjon for ofre fra bombene i Hiroshima og Nagasaki. Foto: Eugene Hoshiko / AP

Flere enn 300.000 som overlevde er i dag døde. I løpet av det siste året, har litt over 9000 dødd, ifølge helseministeren i Japan.

Mesteparten av slektningene til Kodoma døde av kreft. Flere år etter atombomben ropte en resepsjonist på et sykehus at hun var «hibakusha». En pasient ved siden av henne flyttet seg.

Frykten for døden, fordommer og diskriminering har derfor ikke gitt seg. Også atomvåpen eksisterer fortsatt. Kodama sier hun alltid vil kjempe mot dette.

– For meg er ikke krigen over ennå. Hvis noen vil høre historien min, vil jeg reise hvor som helst for å prate, sier hun.

ATOMBOMBEKUPPELEN: Bygningen står på UNESCOs verdensarvliste, og var den eneste bygningen som ikke ble jevnet med jorden av atombomben over Hiroshima den 6. august 1945. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Spesielt viktig markering i år

Koordinator for den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen i Norge (ICAN), Tuva Widskjold, sier at årets markering er spesielt viktig på grunn av at faren for bruk av atomvåpen øker, og at dette er blant de siste mulighetene for de overlevende til å få delt historiene sine.

VIKTIG MARKERING I ÅR: Koordinator for den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen i Norge (ICAN), Tuva Widskjold, sier at hibakushane er ekstremt viktige nå. Foto: Changemaker Norge

Magasinet «The Bulletin of Atomic Scientists» har stilt en klokke hvert år siden 1947.

Dommedagsklokken er en symbolsk urskive som viser en analogi på at mennesker lever i en tid som er «minutter på midnatt», hvor midnatt representerer «katastrofal ødeleggelse».

– I januar ble den stilt til 100 sekunder på midnatt. Den har aldri vært nærmere, sier Widskjold.

Hun sier det illustrerer hvor farlig atomvåpen er, og at det ser ut som vi begynner med et nytt atomvåpenkappløp.

– Det gjør at det er kjempeviktig å vri fokus og vise hva de faktiske konsekvensene av disse masseødeleggelsesvåpnene er, som jo er enorme menneskelige lidelser og forferdelige konsekvenser for jorda og livsgrunnlaget vårt.

DOMMEDAGSKLOKKEN: Den skal vise hvor nærme vi mennesker er å utslette oss selv med farlig teknologi. I januar ble den stilt til 100 sekunder ved midnatt. Den har aldri vært nærmere. Foto: Eva Hambach / AFP

Vurderte å starte med atomtester igjen

I USA har offisielle kilder i Det hvite hus hatt flere diskusjoner om muligheten for å gjenoppta av atomtester, ifølge den tidligere sikkerhetsrådgiveren, John Bolton.

I midten av juli sa Bolton til The Guardian at ingen avgjørelse var tatt da han var ferdig i september i fjor, men at de hadde diskutert dette de to siste årene.

I mai ble det fremmet et forslag om å ha den første amerikanske underjordiske atomtesten siden 1992. Det demokratiske partiet satte imidlertid en stopper for forslaget.

Den siste atomvåpentesten i verden var i Nord-Korea i 2017, ifølge Wikipedia.

Fakta om verdens atommakter Ekspandér faktaboks USA er det eneste landet i verden som har tatt i bruk atomvåpen i krig. Atombomber ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i Japan ved slutten av andre verdenskrig i 1945.

Verdens offisielle atommakter er USA, Russland, Frankrike, Storbritannia og Kina.

I tillegg har India, Pakistan, Israel og Nord-Korea atomvåpen.

USA og Russland inngikk i 2010 en avtale om å redusere antall utplasserte operasjonelle atomstridshoder til i alt 1.550. Det er 30 prosent lavere enn taket som ble satt i en tidligere avtale i 2002. (NTB)

FRED: Et klistremerke hvor det står «fred» ligger på bakken nær atombombekuppelen. Foto: Eugene Hoshiko / AP