Den demokratisk valgte ordføreren har fulgt med på den ufrie folkeavstemningen fra sitt midlertidige kontor ved en fabrikk i Zaporizjzja by, i den frie delen av fylket med samme navn.

Der har han holdt til siden han ble utvekslet med russiske krigsfanger i mars, etter å ha sittet i fangenskap i seks dager, forteller han.

Han fnyser når NRK spør ham om den såkalte folkeavstemningen i den russisk-okkuperte hjembyen hans.

– Den betyr ingenting. Den er falsk. Det er propaganda, og det er russerne eksperter på, sier Fedorov.

RUSSISK-OKKUPERT: I Melitopol har det russiske flagget vaiet siden byen ble okkupert av russiske styrker i februar. Foto: privat

Soldater på slep

Ifølge løpende rapporter ordføreren får fra innsiden av Melitopol, har bare litt over 20 prosent av innbyggerne stemt i det ufrie valget.

Valgfunksjonærer med soldater på slep har gått fra dør til dør, fra butikker og til kontorbygg, ifølge Fedorov.

Men over halvparten av innbyggerne har forlatt byen, og mange viser motstand ved å nekte å lukke opp eller gjemme seg andre steder, forteller han.

– Ukrainere er mer forent enn noen gang. Derfor har russerne store problemer på de okkuperte områdene. De har okkupert dem fysisk, men innbyggerne støtter dem ikke og vil heller ikke leve i Russland, sier ordføreren.

MELITOPOL: Russiske militærkjøretøy er utplassert i gatene i Melitopol. Foto: privat

Tror Putin vil bruke alle midler

Fedorov mener det som nå skjer, med såkalte folkeavstemninger i russisk-okkuperte områder, gir grunn til bekymring.

– Dette er en veldig farlig tid, sier han.

Ordføreren er overbevist om at den russiske presidenten vil ta i bruk alle midler for å beholde makta over de okkuperte områdene.

– Han vet allerede nå at han ikke kan vinne denne krigen. Derfor kan han komme til å bruke atomvåpen, sier Fedorov.

– Så du tror det kan skje?

– Ja, det tror jeg. Det er mulig.

TV-TALE: Russlands president Vladimir Putin kunngjorde i en TV-tale i forrige uke at reservister skal mobiliseres. Mange oppfattet også at han truet med atomvåpen i talen sin. Foto: AP

Vladimir Putin gjentok i en tale i forrige uke anklagen om at det er Russland som er truet, og at Vesten bedriver «kjernefysisk utpressing».

– Jeg vil minne om at landet vårt også har ulike ødeleggelsesmidler, sa presidenten, og understreket at «dette er ingen bløff».

Flere eksperter har tolket Putins trusler som et tegn på desperasjon, og et forsøk på å skremme vestlige land fra å støtte Ukraina militært og politisk.

– Hørte at de brukte tortur

Da Russland angrep Ukraina 24. februar i år, gikk det bare to dager før de okkuperte Melitopol sørøst i landet.

Ivan Fedorov nektet å samarbeide med russerne, og 11. mars ble han bortført og fengslet.

Folk i byen samlet seg ved en administrasjonsbygning og krevde at ordføreren skulle settes fri, ifølge Washington Post.

Flere medier, blant andre NRK, publiserte en video som skal vise at Fedorov blir ført bort av russiske styrker.

OPPDATERT: Ivan Fedorov får daglige rapporter fra den okkuperte byen han er ordfører i. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Fedorov forteller til NRK at han satt i timelange avhør med den russiske etterretningstjenesten, FSB.

– Det var psykisk tortur. Jeg hørte hvordan de brukte fysisk tortur mot andre innbyggere i byen i rommene ved siden av. Jeg tenkte at de kunne komme til meg hvert øyeblikk, så det var en veldig tøff påkjenning, sier Fedorov.

Han tror han ble bortført fordi okkupantene ville vise andre ordførere hva som kan skje om de ikke samarbeider.

Fri gjennom fangeutveksling

Etter seks dager i fangenskap ble Fedorov satt fri i bytte mot ni russiske krigsfanger, forteller han. En rekke internasjonale medier omtalte fangeutvekslingen, blant dem Sky News og Reuters.

Det siste halvåret har ordføreren stått på for å få Vesten til å forstå hva som står på spill i Ukraina.

FIKK MEDALJE: Ivan Fedorov mottok en pris fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter at han slapp ut av russisk fangenskap. Foto: presidentens pressekontor

Fedorov ble selv valgt til ordfører i Melitopol i oktober 2020. To av tre stemte på ham og hans ideer om å modernisere byen og gjøre den mer vestlig.

Under 10 prosent stemte på dem som nå samarbeider med de russiske styrkene.

Ordføreren mener krigen i Ukraina handler om langt mer enn makt over landområder. Det er en verdikrig, ifølge Fedorov.

– Kampen er ikke først og fremst geografisk. Den handler om vi skal velge demokrati eller diktatur. Det er alt.