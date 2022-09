Eksperter om Putins mobilisering: – Et tegn på desperasjon

Den russiske presidenten Vladimir Putin talte til nasjonen i morgentimene onsdag. Like etter varslet forsvarsministeren at 300.000 reservister kan kalles inn til krigen i Ukraina.

Det skjer kort tid etter at ukrainske styrker frigjorde store deler av den østlige delen av landet.

Professor Sven Holtsmark ved Forsvarets høgskole mener innholdet i Putins tale viser hvor hardt presset han er.

– Dette er helt klart et tegn på den store desperasjonen i Russland. Denne krigen ble lansert som en såkalt «spesiell militær operasjon». Det er et uttrykk som i seg selv ikke betyr noe, men det gir inntrykk av å ikke være en krig, av å være noe begrenset og smått. Den retorikken vil jo nå måtte endres, sier Holtsmark.

Russiske soldater bærer utstyr under Vostok 2022-øvelsen i Øst-Russland. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

– Mangler fortsatt utstyr

Selv om den nye mobiliseringen den russiske presidenten varsler i talen sin representerer en stor økning i antall soldater i Ukraina, tror ikke Holtsmark Russlands problemer nå er løst.

– Det er ikke gitt at dette vil løse Russlands problemer i Ukraina. Vi har sett at Russland ikke bare sliter med mangel på personell, men også mangel på utstyr. Det må være en balanse mellom disse to, sier han, og utdyper:

– Hvis ikke økningen i personell kan følges opp med en tilsvarende økning i utstyr, er det slett ikke gitt at denne mobiliseringen vil ha noen som helst betydning i det hele tatt.

Russiske militæroffiserer deltar på Vostok 2022-øvelsen i Ussuriysk i Øst-Russland. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

– Trenger trening

Også Russland-ekspert ved Forsvarets forskningsinstitutt, Una Hakvåg, sier det er en del hindre å overkomme for det russiske forsvaret.

– Russland har ingen stående reservehær, og de har ikke systematisk trent reservene sine. De aller fleste av disse soldatene vil trenge trening, og det tar tid. Generelt har det tatt minst tre måneder for å få alle inn, sier Hakvåg.

Hun sier det kan bli en utfordring å finne nok offiserer til å trene opp reservestyrkene.

– Det har på det meste vært kanskje 200.000 russiske soldater i Ukraina. Nå skal de kalle inn 300.000, så det er en ganske stor økning. Spørsmålet er da hvem som skal trene dem. De trenger offiserer til dette, men vi vet at Russland har tapt en del offiserer, sier Hakvåg.