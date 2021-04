Av de over tusen som har skrevet under oppropet kan foreløpig 18 offiserer og soldater risikere straff:

– De må fremstilles for et militærråd, sa den franske forsvarssjefen, general François Lecointre til avisen Le Parisien onsdag.

Frankrikes forsvarssjef, general François Lecointre vil straffe. Foto: Virginia Mayo / AP

Han sa at rådet kan velge enten å ta dem ut av tjeneste eller å pensjonere dem med umiddelbar virkning.

Den franske regjeringen har fordømt kampanjen som ble startet av en gruppe pensjonerte generaler.

Historiske linjer

Oppropet ble lansert i det høyreorienterte tidsskriftet Valeurs Actuelles. At det ble offentliggjort 21. april er ikke tilfeldig, siden det var 60 årsdagen for det feilslåtte kuppet i Algerie mot president Charles de Gaulle våren 1961.

Tre av de franske generalene bak det kortvarige kuppet i Algerie i april 1961, Edmond Jouhaud, Raoul Salan og Maurice Challe. Foto: STF / AFP

En gruppe offiserer protesterte mot at Algerie skulle få sin uavhengig fra Frankrike etter mange år med frigjøringskrig.

De som står bak denne vårens opprop går inn i en høyreorientert og nasjonalistiske tradisjon i det franske forsvaret, men knytter seg an til det dagsaktuelle, skriver franske medier.

Avisen Liberation skriver at flere av dem som har skrevet under er kjent for å tilhøre det ytterste høyre i Frankrike.

I en twittermelding fra avisen ser vi initiativtakeren, pensjonert general Christian Piquemal, som står med en megafon i hånden.

«Horder fra forstedene»

I oppropet heter det at Frankrike er i fare på grunn av innvandring. Det kan bli borgerkrig med mange tusen døde, blir det hevdet.

I teksten advares det mot «hordene fra forstedene», fra områdene rundt de store byene der det bor mange innvandrere.

I tillegg blir drapet på skolelæreren Samuel Paty nevnt spesielt. Han ble halshugget av en islamist fordi han hadde vist elevene tegninger av profeten Mohammed.

Oppropet krever handling mot islamister, men også mot dem som kaller seg anti-rasister.

Krever lojalitet

Frankrikes forsvarsminister Florence Parly krever lojalitet. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

– Dette er fullstendig uakseptabelt og må få følger, sier den franske forsvarsministeren, Florence Parly.

Hun understreker at det franske forsvaret må følge to hovedprinsipper, nøytralitet og lojalitet.

Det er forbudt for dem som tjenestegjør i det franske forsvaret å uttrykke politiske eller religiøse oppfatninger offentlig.

Politikere både på høyre og venstre side i fransk politikk har fordømt utspillet.

Le Pen støtter

Den eneste topp-politikeren som har uttrykt forståelse for oppropet er lederen av Nasjonal Samling, tidligere Nasjonal Front, Marine Le Pen.

De som ventes å bli hovedmotstandere også ved neste presidentvalg i Frankrike, Emmanuel Macron og Marine Le Pen, møttes i presidentpalasset 6. februar 2019. Foto: PHILIPPE WOJAZER / Reuters

Mange kommentatorer i franske medier er overrasket over at hun støtter oppropet fordi de tror at hun kan ha feilberegnet sitt publikum, skriver BBC i en kommentar.

Saken kan bli et tema i debatten foran presidentvalget neste vår.

Foreløpig ligger hovedaktørene ganske likt. De siste målingene gir sittende president Emmanuel Macron og Marine Le Pen omtrent samme oppslutning på mellom 25 og 28 prosent.