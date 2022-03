Hun kom to timer før åpningstid for å sikre seg mat for en uke. Den fire år gamle sønnen syns det blir lenge å vente, men han begynner å bli vant til dette. De kommer hit hver uke.

– Det er så dyrt i butikken. Brød, melk – det som er fersk. Alt har gått opp, sier Bekem oppgitt.

Prisnivået øker kraftig i Storbritannia. Levestandarden er på rask vei nedover. Nye beregninger fra tenketanken New Economics Foundation viser at 48 % av alle britiske barn lever i familier som nå må kutte utgiftene til mat og oppvarming, skriver The Guardian.

– Det er en kamp, sier Nergiz Bekem. Hun lever på trygd, men den strekker ikke til. Når husleia er betalt, har hun og de tre barna 3500 kroner å leve for. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Sønnen min sier ofte at han fryser. Jeg nekter for å skru på varmen hjemme fordi det er så dyrt. Enten lager man mat, eller så er man varm. Jeg må velge mellom strøm eller mat, så jeg velger mat og en mengde gensere.

Nergiz Bekem er ikke alene om å måtte gjøre slike valg.

Én boligblokk, 176 leiligheter, et utall skjebner

Ikke langt unna står en av Londons høyblokker. Den skjuler et utall lignende skjebner. NRK treffer en håndfull beboere, som bekrefter at tidene er blitt trangere.

Selwyn Lawrence og Abdal Shawkat bor i samme boligblokk i London, og er blant de mange britene som nå må velge mellom mat og regninger. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Man lever ikke, bare eksisterer, konstaterer Selwyn Lawrence.

– Man greier seg, men det er hardt. Hardt, gjentar Abdal Shawkat.

– Prisene øker kraftig, det er bekymringsfullt, mener John Nyerges.

– Alt har forandret seg. Dette blir en kamp, slår Angela Battiste fast.

– Jeg frykter fremtiden, sier Hassiba Chekiri.

De gjør sitt beste for å få hverdagen til å gå rundt. Chekiri klarer seg uten vaskemaskin og TV, og fyrer bare en time daglig. Nyerges er takknemlig for at han i det minste har tak over hodet. Lawrence hadde spart opp en del penger til en buffer, men så kom regningene. Nå er alt borte.

Shawkat sier han er glad det snart er ramadan, da spiser han bare en gang i døgnet. Det er det penger å spare på.

Matkøene vokser ukentlig

Krigen i Ukraina har gjort energikrisen i Europa større enn den allerede var. De høye energiprisene er ventet å stige ytterligere som følge av at europeiske land har innført straffetiltak mot Russland. EU skal kutte importen av russisk olje og gass med to tredeler, mens Storbritannia vil fase den helt ut.

Utenfor kirken har køen bak Nergiz Bekem vokst seg lang. Mange ber NRK om ikke å ta bilde av dem, de skammer seg for å være i en situasjon hvor de er avhengig av andres veldedighet for å overleve.

Da de startet med matutdeling her for drøye to år siden, kom det 2–3 mennesker. Nå blir køen lengre og lengre for hver uke som går. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

På innsiden er Irma Sylvan hektisk opptatt med å få de siste matvarene på plass til storinntrykket.

– Vi ser en sterk økning av alle typer familier nå. Energikostnadene er høye, og det kommer flere og flere hver uke på grunn av det, sier hun

Og verre skal det bli. Kommunen har bedt de frivillige forberede seg på enda større pågang på grunn av krigen i Ukraina.

Irma Sylvan er en av mange frivillige som stiller opp for folk som sliter når både mat- og energipriser øker kraftig. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

NRK har vært i kontakt med flere matstasjoner i London som alle bekrefter en økning i antall trengende.

Kraftig svekket levestandard

Mens prisene går opp, går britenes kjøpekraft ned. Så kraftig at man må tilbake til 1970-tallet for å se en like bratt nedgang i folks levestandard.

Tenketanken Resolution Foundation har regnet ut hva krigen i Ukraina kan koste britene, når effekten legges oppå det presset som allerede er på folks økonomi.

– Det kommer absolutt til å bli verre, sier Lalitha Try til NRK.

Hun er en av forskerne bak rapporten fra Resolution Foundation. Deres beregninger viser at inflasjonen kommer til å ligge på 8,3 prosent i april, noe som er den høyeste på 30 år. Inntektene faller med 4 prosent og er det største fallet på nesten 50 år.

Takknemlig

I ett av Londons bedre nabolag opplever Nergiz Bekem at det er vanskelig å være fattig.

– Her får du respekt hvis du har penger, men ikke hvis du ikke har. Da ser de på deg med medlidenhet, sier hun.

Likevel er hun takknemlig over folks giverglede og innsats for å hjelpe sånne som henne selv.

– Uten slike steder hadde vi bare spist hermetikk. Det er ikke sunt for barn. Nå er jeg glad og skal lage et godt måltid til i kveld.

Trebarnsmoren setter fulle matposer inn i en bil hun snart må kvitte seg med. Bensinen er blitt for dyr. Men nå blir de i det minste mette.

