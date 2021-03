Det var i nærheten av landsbyen Starognatovka i Donetsk fylke det natt til torsdag brøt ut nye kamper.

Som et resultat av skytingen ble en ukrainsk soldat hardt såret. Han døde seinere av skadene, selv om han, ifølge det ukrainske militæret, raskt kom under behandling.

Starognatovka ligger like ved frontlinjen mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og russiske støttede separatister.

Området mellom Donetsk by i nord og den regjeringskontrollerte byen Mariupol er blant de stedene kampene den siste måneden har blusset opp igjen, med drepte og skadde på begge sider.

En sanitetsbil med vaksiner mot covid-19 ved fronten i Donbass 5. mars. Ukraina har prioritert å vaksinere soldater og offiserer i kampen mot koronaepidemien. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Både militære og sivile tap

Det ukrainske forsvaret melder dermed at ni av deres soldater er drept siden midten av februar.

Hvor mange av separatistsoldatene som er drept vet vi ikke, men trolig er tapene like store på den andre siden av frontlinjen.

Samtidig melder FNs kommissær for menneskerettigheter at 8 personer er drept av miner i konfliktområdet øst i Ukraina siden august 2020, 28 er skadet av miner.

Covid-19-viruset er også en trussel mot både soldater og sivilbefolkningen i konfliktområdet.

Koronakaos i krigsområdet øst i Ukraina

Ukrainas helseminister Maksym Stephanov skrev på Facebook torsdag at bare i løpet av et døgn var 262 personer døde som en følge av koronaepidemien. Totalt nærmer tallet på døde seg nå 28000.

En ukrainsk soldat vaksineres mot covid-19 Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

Zelenskyj vil møte Putin

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa tidligere denne uken at det nå er nødvendig å kalle sammen til et nytt toppmøte om situasjonen i Ukraina.

Lederne for Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland møttes i desember 2019, og var den gangen enige om komme sammen igjen allerede våren 2020, for å få til en mer varig løsning på konflikten.

Dette møtet ble det aldri noe av, blant annet på grunn av koronaepidemien.

Men også fordi ingen av partene var villig til å kompromisse i den stegvise planen for at dette området skal kunne gjenforenes med Ukraina.

Nå ønsker Zelenskyj et nytt toppmøte, der han sier han også er villig til å møte den russiske presidenten Vladimir Putin ansikt til ansikt, noe mange mener er den eneste måten å få til en løsning på konflikten.

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov var raskt ute med å si at det ikke er kommet noen henvendelse om et slikt møte ennå, men at han ikke vil avvise tanken.

Presidentene Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin møttes i Paris 9. desember 2019, i et forsøk fra Frankrikes president Emmanuel Macron på å få til en fredsløsning i Donbass. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Kontroll over lokalvalg er nøkkelen til løsning

Russland har i prinsippet sagt at landet støtter at Ukraina skal få kontroll over de områdene som de prorussiske separatistene kontrollerer i dag - og kontroll over grensen mot Russland.

Men Russland og president Vladimir Putin mener at dette kan skje først etter at det er gjennomført valg i området, og at disse valgene må gjennomføres før den ukrainske regjeringen tar kontroll over området.

Fredshåp tent i Ukraina

Området skal også garanteres en stor grad av indre selvstyre der bruk av russisk språk står sentralt.

Den ukrainske regjeringen sier det vil være umulig å gjennomføre valg så lenge området er kontrollert av stryker som de mener i realiteten er ledet fra Moskva.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte 11. februar soldatene ved frontlinjen øst i landet. Foto: AP

Separatistområdene mer og mer integrert i Russland

Koronaepidemien har også i praksis stoppet nesten all kontakt over frontlinjen, og igjen gjort at de separatistkontrollert områdene i enda større grad enn før er integrert i russisk økonomi.

En meningsmåling, som er offentliggjort i Washington Post, viser også at flere enn tidligere av dem som bor i områdene kontrollert av separatistene ønsker å bli en del av Russland.

Margarita Simonjan, redaktøren for det statlige medieselskapet Russland, besøkte i januar Donbass-området.

Det vakte oppsikt at hun under besøkset tok til orde for at de separatistkontrollerte områdene nå burde innlemmes i Russland. Simonjan er kjent som en sterk støttespiller av Vladimir Putin med tette bånd til den russiske presidenten.

Men Putins pressetalsmann var raskt ute med å avvise at dette er aktuell russisk politikk i dag, men lovet full russisk støtte til de prorussiske separatistene.

Russlands president Vladimir Putin sammen med den daværende sjefen for TV-kanalen RT Margarita Simonjan i 2015. Foto: Mikhail Klimentyev / Ap

Ukraina strammer inn overfor prorussiske politikere

Klimaet mellom Ukraina og Russland har blitt ytterligere forsuret den siste tiden etter at ukrainske myndigheter stengte tre TV-kanaler med forbindelser til opposisjonspolitikeren Viktor Medvedtsjuk.

Medvedtsjuk, som har tette bånd til Vladimir Putin, er også beskyldt å finansiere terrorister. Det vil ifølge ukrainske myndigheter si de prorussiske separatistene i Donbass.

Den ukrainske politikeren Viktor Medvedtsjuk sammen med Russlands president Vladimir Putin i Moskva 6. oktober 2020. Foto: SPUTNIK / Reuters

Derfor har den ukrainske statsadvokaten satt i gang etterforskning av ham og hans kone.