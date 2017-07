Den hvite SUV'en. Den blodige hansken. Noen uttrykk vil alltid bli knyttet til O.J. Simpson. Han ble frifunnet for drap på sin ekskone og hennes venn.

Men O. J.s fall bare fortsatte

Orenthal James Simpson hadde alle odds mot seg da han ble født i San Francisco i 1947. Han var svart og fattig. Og ble gjengmedlem som tenåring.

Den amerikanske drømmen om rikdom og suksess var ikke for slike som ham.

Men så begynte han å spille amerikansk fotball på high school og gjorde det så bra at han fikk et fotballstipend til University of Southern California.

I 1968 vant han Heisman-trofeet, den høyeste utmerkelsen en fotballspiller på college-nivå kan få.

Klar for å satse på karriere i amerikansk fotball etter å ha vunnet Heisman-trofeet i 1968. Foto: Ap

Karrieren som profesjonell spiller var sikret, og den amerikanske drømmen var nå innen rekkevidde for den karismatiske O.J.

Superkjendis

Simpson var proffspiller for New York-laget Buffalo Bills fra 1969 til 1977 og for hjemmelaget San Francisco 49'ers fra 1978 til 1979.

Men allerede før fotballkarrieren sluttet, tok han fatt på noe nytt. Han ble skuespiller.

På 1970- og 80-tallet spilte O.J. Simpson i tv-serien "Røtter" og i en rekke filmer. Mest kjent er katastrofefilmen "Towering Inferno" og komediene i "Naked Gun"-serien.

Han var også sportskommentator på tv og spilte inn reklamefilmer.

Kjendisbladet People kalte O.J. Simpson "den første svarte idrettsutøveren som ble en ekte og elsket superstjerne".

O.J. Simpson sammen med sin tidligere kone Nicole Brown Simpson året før hun ble drept. Foto: PAUL HURSCHMANN / AP

Drapene i Brentwood

12. juni 1994 ble O. J.s fraskilte kone Nicole Brown Simpson og hennes venn Ron Goodman funnet knivstukket og drept utenfor leiligheten hennes i fasjonable Brentwood i Los Angeles.

Først fem dager senere ble O.J. Simpson bedt om å melde seg for politiet som en "person av interesse".

Og det er her den hvite SUV'en – en Ford Bronco – kommer inn.

Da O.J. ikke meldte seg for politiet og i stedet etterlot et brev som ble oppfattet som et selvmordsbrev, startet historiens mest sette biljakt.

Historiens mest sette biljakt foregikk i bare 56 kilometer i timen. O.J. Simpson overga seg til slutt. Foto: Joseph R. Villarin / Ap

95 millioner tv-seere skal ha fulgt med på direkteoverføringen av politijakten på Simpson og hans hvite SUV på en motorvei i Los Angeles.

Med 20 politibiler bak, 9 helikoptre over og tusenvis av mennesker som heiet på ham fra motorveibroer, kjørte O.J. Simpsons bil i sakte fart i flere timer.

Så overga han seg til politiet og ble arrestert.

Den blodige hansken

Rettssaken mot O.J. Simpson startet 24. januar 1995 og ble kalt århundrets største.

Begge de drepte var hvite, den tiltalte var en av USAs mest suksessrike afrikansk-amerikanere.

Han erklærte seg ikke skyldig. Aktoratet sa han drepte sin ekskone og hennes venn i sjalusi.

Forsvaret argumenterte for at saken var en svart manns kamp mot det rasistiske politiet i LA. At bevis var plantet og manipulert.

En svart skinnhanske med størknet blod sørget for ekstra dramatikk.

O.J. Simpson ser ut til å streve med å få på seg den blodige hansken som politiet mener er beviset for at han er drapsmann. Foto: Sam Mircovich / AP

Politiet hadde verken et drapsvåpen eller øyenvitner. Men hansken hadde DNA fra begge drapsofrene og Simpson, hevdet de. Forsvareren krevde at O.J. skulle ta på seg hansken for å bevise at han ikke kunne være morderen.

Synet av Simpson som strevde med å få på en hanske som virket altfor liten for hans store hender ble et fjernsynshistorisk øyeblikk.

Frikjent

Politiet i Los Angeles fryktet raseopptøyer hvis O.J. Simpson ble funnet skyldig og trappet opp beredskapen den dagen kjennelsen falt. Bare i USA fulgte 100 millioner tv-seere med.

3. oktober 1995 ble O.J. Simpson frikjent for drapene på Nicole Brown Simpson og Ron Goodman.

O.J. Simpson knyter nevene i seier når han frikjennes for dobbeltdrap 3. oktober 1995. Foto: Myung Chun / Ap

Men dommen understreket rasemotsetningene i USA. En meningsmåling tatt noen år senere viste at 87 % av de hvite som ble spurt mente at han var skyldig. Bare 27 % av de svarte mente det samme.

Frifinnelsen av O.J. Simpson var en gledelig nyhet for mange svarte amerikanere. Foto: Eric Draper / Ap

I en sivil rettssak i 1997 ble Simpson gjort ansvarlig for dødsfallene til Brown Simpson og Goodman og dømt til å betale 33 millioner dollar til familiene deres.

Væpnet ran og bortføring

Siden det har det gått nedover for O.J. Simpson.

I 2008 ble han dømt til 33 års fengsel for væpnet ran og bortføring i Las Vegas.

Han var med i en gruppe som holdt to samlere av sportssuvenirer fanget i et hotellrom, før de tok med seg varer verdt flere tusen dollar.

Etter ni år i fengsel kan han takke to tv-dokumentarer for at O.J. Simpson igjen er blitt et kjent navn.

Serien "O.J.: Made in America" vant Oscar-prisen for beste dokumenter.

Se serien her:

https://tv.nrk.no/serie/oj-simpson-made-in-america