Nye rakettangrep natt til mandag

Konflikten mellom Israel og Hamas er nå inne i inn sitt sjuende døgn.

Natt til mandag har Israelske krigsfly gjennomført flere, kraftige rakettangrep mot Gaza, melder nyhetsbyrået AP.

Eksplosjoner rystet byen fra nord til sør i rundt ti minutter natt til mandag. Luftangrepene skal ha vært kraftigere, og rammet et større område enn angrepene natt til søndag, der minst 42 mennesker ble drept.

Det israelske forsvaret opplyser at de har bombet hjemmene til ni Hamas-sjefer over hele Gaza, samt en Hamas-tunnel som skal ligge nær en barnehage og en moské ved den sørlige delen av Gaza, skriver The times of Israel.

Det israelske forsvaret skriver på Twitter at Hamas bevisst gjemmer militære mål i boligbygg og i sivile områder.

Lokale medier melder at hovedveien vest i byen var blant målene som ble bombet. Flere hundre bygninger skal være ødelagt. En kraftledning ble også ødelagt i angrepene, noe som førte til strømbrudd i store områder.

Hamas skal også ha skutt raketter mot sivile områder i Israel, melder nyhetsbyrået AP. En rakett skal ha truffet en synagoge i den sørlige byen Ashkelon få timer før den jødiske høytiden i Shavuot.

Det er så langt ikke meldt om skadde eller drepte etter angrepet natt til mandag.

Søndag sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at Israel vil fortsette å angripe med «full styrke».

– Vi fortsetter så lenge det er nødvendig, sa Netanyahu.

Konflikten mellom Israel og Hamas har eskalert i løpet av den siste uken, og mange mennesker har mistet livet, blant dem flere barn, og flere er såret som følge av krigshandlingene.

– I løpet av mine 14 år i tjeneste har jeg ikke sett dette nivået av ødeleggelser før, forteller Samir ala-Khatib, som jobber i redningstjenesten i Gaza.

Fortsatt ingen enighet i sikkerhetsrådet

Norge, Kina og Tunisia forsøkte i lukkede møter i Sikkerhetsrådet mandag og onsdag, uten hell, å få til en samlet uttalelse fra rådet om en umiddelbar nedtrapping av konflikten mellom Israel og Hamas, men de manglet USAs støtte.

USA mener ifølge diplomater at en slik uttalelse vil forstyrre den diplomatiske innsatsen som gjøres for å få slutt på kamphandlingene. Også søndagens åpne møte endte uten enighet.

FN-ambassadørene fra Norge, Kina og Tunisia sendte etter møtet ut en felles uttalelse der de krever en umiddelbar slutt på voldshandlingene, provokasjonen, ødeleggelsene og utkastelsesplanene.

Norge krever de-eskalering

I sitt innlegg i det åpne møtet søndag krevde også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) umiddelbar de-eskalering.

– Norge er dypt bekymret for utviklingen, inkludert risikoen for ytterligere opptrapping, sa Søreide.

Hun fordømte Hamas' rakettangrep på sivilbefolkningen i Israel og ba samtidig Israel være tilbakeholden i sin respons for å beskytte sivile i tråd med folkeretten.

Søreide gjorde det klart at opptrappingen i Gaza ikke skjer i et vakuum, og viste til at tvangsutkastelsen av palestinere fra sine hjem i nabolagene Sheikh Jarrah og Silwan i Øst-Jerusalem fyrer opp under situasjonen og bidrar til opptrappingen.

USA legger ikke press på Israel

President Joe Biden har så langt ikke lagt press på Israel for å få til en våpenhvile, selv om flere demokrater har oppfordret Bidens regjering til å engasjere seg mer i konflikten

FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield sa på møtet i Sikkerhetsrådet at USA «arbeider utrettelig gjennom diplomatiske kanaler» for å stoppe kamphandlingene.

Men mens kampene i Israel og på Gazastripen har eskalert den siste uken og er de kraftigste siden 2014, og det internasjonale kravet om en de-eskalering vokser, viser Biden-administrasjonen ingen umiddelbare tegn på å engasjere seg ytterligere.

