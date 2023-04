Ny rettsrunde i London for 45-åring fra Drammen – tiltalt i grotesk kastreringssak

Nordmannen har fått tilnavnet «evnukkmannen». En evnukk er en mann som har fått fjernet testiklene.

Han bor i London og har selv frivillig fått amputert både penis, en brystvorte og et ben. Han er anklaget for å ha filmet kastrering av menn og publisert det på et nettsted mot betaling.

Anklagene omfatter fjerning av en manns penis, fastklemming av en annens testikler og frysing av et ben som krevde amputasjon.

Han ble ikke bedt om å erklære skyld eller uskyld fordi han skal få mer tid med forsvareren sin.

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, som ikke ønsket å kommentere saken.

Åtte andre menn er tiltalt i samme sak. Nordmannen skal ha vært lederen for virksomheten, ifølge britiske medier.

Tre av de medtiltalte erkjente seg i dag skyldig. De øvrige, inkludert drammenseren, må møte i ny rettshøring 31. mai.

Filmet kastreringer

Gruppen skal ha drevet med amputasjoner, blant annet på hverandre, og filmet handlingene. De kunne sees av abonnenter på nettstedet de la videoene ut på.

Mennene skal ha tjent over 2 millioner totalt på denne virksomheten.

Nordmannen er også siktet for oppbevaring og distribusjon av overgrepsbilder av barn.

Amputasjonen på drammenseren skal ha blitt gjort av tre forskjellige menn.

Oppbevarte kjønnsorganer i fryseren

Drammenseren sa selv til Irish Independent i 2022 at han hadde kastrert 58 andre menn, og at han oppbevarte kjønnsorganene i alkohol i fryseren sin. Han sa også at grunnen til at han hadde kastrert seg selv var at han ville «se ut som en Ken-dukke nedentil».

Han blir sittende i varetektsfengsel i London frem til neste rettsrunde, får NRK opplyst ved Central Criminal Court i London, populært kalt Old Bayley.

Alle «ofrene» skal ha vært del av en subkultur, der folk er villig til å gjennomgå «ekstreme kroppsmodifikasjoner».

Praksisen knyttes til et begrep omtalt som «nullos», en forkortelse for genital nullifikasjon ved å få penis og testikler fjernet.

Dette er ikke en ny bevegelse. I 2012 fikk en japansk 23-årig kunster fjernet kjønnsorganet sitt, som han så kokte og serverte til betalende gjester, skriver CBS News.