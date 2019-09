Ny dinosaurart oppdaget i Japan

Det fossile dinosaurskjelettet er det største som noen gang er funnet i Japan.

Forskerne ved Hokkaido-universitetet har analysert de 72 millioner år gamle levningene, og kommet fram til at det dreier seg om en hittil ukjent dinosaurart, en planteeter i slekten nebbdinosaurer.

En del av halen ble funnet i 2013, og senere utgravinger avdekket et nærmest komplett skjelett. Nå er 350 skjelettdeler analysert.

Japansk dragegud

Forskerne har gitt arten navnet Kamuysaurus japonicus, som betyr japansk dragegud, ifølge en pressemelding fra universitetet. Dette er den åttende nyoppdagede dinosaur-arten som er funnet i Japan og som har fått et vitenskapelig navn.

Forskerne tror eksemplaret de har oppdaget denne gangen, er en ni år gammel voksen dinosaur. De anslår vekten til mellom 4 og 5,3 tonn, avhengig av om dyret vanligvis gikk på to eller fire bein.

Oppdagelsen er lagt fram i en artikkel i det britiske forskningstidsskriftet Scientific Reports.

Forskerne tror at dinosauren fløt ut i havet etter sin død. Den har så sunket godt ned i havbunnen, hvor bunnavfallet som har pakket seg rundt kadaveret har sørget for å bevare benrestene.

Japanske forskere har identifisert en ny dinosaurus art fra et nesten komplett skjelett her i forgrunnen. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

Skjelden strandløv

– Det at en ny dinosaur er oppdaget i Japan, betyr at det en gang fantes en uavhengig verden av dinosaurer i Japan og Øst-Asia, og en uavhengig evolusjonsprosess, sier teamleder Yoshitsugu Kobayashi fra universitetet.

Levningene av Kamuysaurus japonicus ble funnet ved siden av fossiler av havskilpadder og mosasaurer (et utdødd stort slangelignende krypdyr som levde i havet i sen kritt).

Dette styrker teorien om at den nyoppdagede dinosauren sannsynligvis levde i kystområder, noe som regnes som et relativt sjeldent leveområde for dinosaurer på den tiden. Fossilet gir også verdifull innsikt i dyrets omgivelser og miljø.