Ny bok: Trump ville bruke slanger, skudd og spiker for å stoppe migranter

Det er de erfarne journalistene Julie Hirschfeld Davis og Michael D. Shear fra The New York Times som har skrevet boken «Border wars, inside Trump's assault on immigration».

Den forteller historien om en av de avgjørende sakene for Donald Trump som president: hans kraftige motstand mot innvandring i USA og byggingen av muren mot Mexico.

Ifølge journalistene dokumenterer de hvordan Trump gikk i klinsj med en rekke av medarbeiderne sine, og den stadige frustrasjonen over at han ikke fikk gjennomført slagordet fra valgkampen: «Build that wall».

Elektriske grensemurer

Basert på intervjuer med tjenestemenn og administrasjonen i Det hvite hus forteller journalistene blant annet om en uke i mars der presidenten skal ha vært rasende og desperat etter å finne løsninger for stoppe migrantene.

Det ene mer ekstreme forslaget etter det andre ble lansert fra presidenten, til stor frustrasjon for Sikkerhetsdepartementet, som måtte forklare at forslagene var ulovlige.

– Dere får meg til å se ut som en idiot. Det var dette jeg gikk til valg på. Det er min sak, skal Trump ha skreket til medarbeiderne.

Det begynte med at et møte i det ovale rom, der presidenten skal ha beordret at den over 30.000 kilometer lange grensen mot Mexico skulle stenges innen neste formiddag.

Rådgiverne fryktet at konsekvensene ville bli omfattende med amerikanske turister strandet i Mexico, barn som gikk på skole på andre siden som ville hindres å komme hjem – og ikke minst ville det medføre store økonomiske problemer mellom de to landene.

Privat skal president Trump ha snakket om å bygge elektriske grensemurer med spiker på toppen og lage vollgraver fylt med vann, krokodiller eller slanger.

Donald Trump på besøk ved grensemuren mot Mexico, her fra Otay Mesa, California. Presidenten ville gjerne at muren skulle vært elektrisk og ha spiker på toppen. Foto: Tom Brenner

Skyt dem

Ifølge The Guardian er avsløringene i den nye boken i tråd med presidentens offentlige holdninger til migranter som ankommer via grensene i sør. Under en tale i fjor foreslo han at soldater burde skyte migranter som kaster stein mot dem.

Ifølge boken skal Trump senere ha sagt at migrantene heller kunne skytes i føttene for sinke dem. Da måtte rådgiverne forklare presidenten at dette også var ulovlig. Fox News har også fått bekreftet denne historien fra en kilde som var i rommet med Trump den dagen.

– Presidenten var frustrert, og jeg tror han et øyeblikk måtte trykke på tilbakestill-knappen. Trump ville at alt skulle fikses raskt, sa Thomas D. Homan til New York Times.

Han var president Trumps fungerende direktør for innvandring og toll den uken i mars da mange av møtene fant sted.

Ut med motstanderne

Boken tar også for seg hvordan seniorrådgiver Stephen Miller med ansvar for blant annet innvandringsspørsmål, fikk i oppdrag å kvitte seg med ansatte som kunne sette en stopper for Trumps innvandringsplaner.

Daværende sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen og president Donald Trump under et besøk ved grensemuren mellom California og Mexico i april 2019. Trump var svært misfornøyd med at Nielsen under sin tid minnet han om at han ifølge loven ikke kunne gjennomføre sine mest ekstreme tiltak for å stoppe migrantene. Foto: KEVIN LAMARQUE

De aktuelle på listen inkluderte sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen, direktør for statsborgerskap og immigrasjon Lee Francis Cissna, generaladvokat for USAs avdeling for hjemlandssikkerhet John Mitnick og visedirektør og fungerende direktør for USAs immigrasjons- og tollhåndhevelse Ronald Vitiello.

Samtlige er nå ute av Trump-administrasjonen.

Nielsen hadde ansvaret for å iverksette Trumps plan om å bygge en mur langs grensen til Mexico. Statsråden skal ha blitt skjelt ut av Trump utallige ganger da hun gjorde ham oppmerksom på føderale lover, rettsavgjørelser og internasjonale forpliktelser. Dette skal ha gjort Trump rasende, skriver New York Times.

Under et møte om behovet for nye lover for å kunne stoppe droner ble Nielsen avbrutt av Trump midt i orienteringen

– Kirstjen, du hørte meg ikke første gangen, kjære deg. Skyt dem ned. Søte deg, bare skyt dem vekk fra himmelen, sa president Trump ifølge boken.

Alt for å stoppe dem

Til tross for at president Donald Trump ikke har fått gjennomført sine mest ekstreme forslag for å stoppe migranter har administrasjonen hans funnet andre måter å stoppe migranter og flyktninger.

I forrige uke ble det kjent at USA setter et tak på 18 000 flyktninger i året, det er det laveste siden USA begynte sitt flyktningprogram i 1980.

Det er også innført regler som tvinger asylsøkere til å vente i Mexico mens søknaden deres behandles. Asylsøkerne svarer at de hverken følers seg trygge eller får tilgang på advokathjelp.

I tillegg har høyesterett godkjent at Trump administrasjonen kan nekte å gi asyl til søkere som har reist gjennom et annet land på vei til USA. Det stopper de fleste av migrantene fra Latin-Amerika som flykter fra vold og fattigdom.

Både Fox News og avisen The Hill har spurt Det hvite hus om boken, men har ikke fått noen kommentar.