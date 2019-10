Norskstøttet sykehus er ute av drift i Syria

Erik Fosse er daglig leder i hjelpeorganisasjonen Norwac. Torsdag kveld var organisasjonen i kontakt med sykehuset i byen Tell Abiad i Syria, som ligger nær grensen til Tyrkia. Samme ettermiddag hadde Tyrkia startet angrepet på de kurdiske områdene i landet.

Nå frykter Fosse at hele helsevesenet vil kollapse.

Frykter humanitær katastrofe

– Jeg har reist en del i disse områdene og kartlagt helsetjenestene i den nordlige delen av Syria. Et problem er at helse-infrastrukturen aldri ble bygget opp igjen etter 2011. Det er klart at nye krigshandlinger i disse områdene kan føre til en humanitær katastrofe, sier han.

Erik Fosse i Norwac frykter konsekvensene av det som nå skjer i Syria. Foto: Mohammed Alayoubi

Meldinger fra torsdag kveld tydet på at angrepene kom fra både øst og vest mot midten av den lille grensebyen Tell Abiad, etter at kurdiske forsvarsposisjoner hadde blitt ødelagt. Den kurdiske organisasjonen Røde Halvmåne trygler omverdenen om stans i bombingen over nordøst i Syria.

– Det de sivile trenger, er stans i bombingen. Vi frykter at flere sivile kommer til å bli drept eller skadd på grunn av flyangrep. Mange er på flukt, de vet ikke hvor de skal dra, sier helsekoordinator Dilgesh Issa i kurdisk Røde Halvmåne til NRK.

Han forteller at de ikke har noen oversikt over antallet skadde eller drepte, siden de ikke klarer å nå alle områdene.

Helsekoordinator Dilgesh Issa i kurdisk Røde Halvmåne trygler om at bombingen må stanses. Foto: Privat

– Enkelte steder er det ikke kommunikasjon. I går ble to mennesker drept og åtte skadd i byen Qamishli på grunn av bombingen. I en annen by er det tre drepte og flere skadde, sier Issa.

TV-kanalen Al Jazeera melder torsdag kveld at tyrkiske styrker gjør seg klare til å ta byen Tell Abiad der det norskstøttede sykehuset befinner seg. Erik Fosse frykter at flere kurdere kommer til å bli drevet på flukt hvis krigen bli langvarig.

– Hvis det blir langvarig krig med mange skadde, vil det gjøre det vanskelig å drive helsevesenet. Da tror jeg at man vil få flere interne flyktninger og at det kan bli så mange skadde at helsevesenet ikke klarer å behandle alle, sier Fosse til NRK.