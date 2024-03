Norske studenter på Island: – Som en solnedgang

– Vi så det fra rett utenfor der vi bodde, og det var som en skarp rødfarge. Som en solnedgang.

Det sier Marthe Halle Lavik til NRK. Hun er i praksis på Island i forbindelse med lærerstudier sammen med blant andre Kristin Bakke. De bor i Reykjavík, et stykke unna utbruddet.

– Men det var veldig, veldig tydelig. Vi er langt fra, men det skinner i skyene, sier Bakke.

Nytt vulkanutbrudd på Island Du trenger javascript for å se video.

Lørdag kveld er det et nytt vulkanutbrudd på Island. Det melder landets meteorologtjeneste.

Den islandske rikskringkasteren Rúv skriver at utbruddet startet mellom Stóra Skógfell og Hagafell klokken 20.23 lokal tid, etter kortvarig seismisk aktivitet. Utbruddet kom ett minutt etter at det meteorologiske instituttet varslet om utbruddsfare.

Rundt 700 personer ble evakuert fra Den blå lagune og Grindavík i løpet av om lag en halvtime. Det sier politiet til Rúv i en TV-sending.

Omfanget av utbruddet og lengden på sprekken er enn så lenge uklar.

Evakuerer Den blå lagune

Det er i samme område der de tidligere utbruddene har vært.

Turister og andre oppfordres til ikke å oppsøke områdene rundt utbruddet, for å sikre fri ferdsel for nødetatene.

Folk utenfor Reykjavík poserer foran vulkanutbruddet lørdag kveld. Foto: Halldor Kolbeins / AFP

Keflavik flyplass, som ligger lengst nord på Reykjanes, er ikke påvirket av utbruddet, og flytrafikken går enn så lenge som normalt, skriver NTB.

Fredag meldte meteorologene at det var økt sannsynlighet for utbrudd.

NRK snakker med studentene mens de sitter på bussen i Reykjavík. De er på vei til et sted med bedre utsikt mot utbruddet.

– De snakket om at det kanskje skulle komme forrige uke, så vi har ventet på dette. For vår del er det nok mest spennende. Men det kan vi jo si fordi vi er på trygg avstand, sier Lavik.

De norske studentene på Island sier himmelen lyser rødt etter det nye vulkanutbruddet. Fra venstre Marthe Halle Lavik, Kristin Bakke og Marthe Rein Haga. Foto: Privat

Ligner på tidligere utbrudd

Siden 18. desember 2023 har det vært tre vulkanutbrudd på Reykjaneshalvøya. Det foreløpig siste startet torsdag 8. februar og varte to dager.

Da rant lavaen over hovedveien inn til byen Grindavík og veien inn til turistattraksjonen Den blå lagune. Lavaen ødela også varmtvannsforsyningen til Reykjaneshalvøya.

Bilder fra RUV Du trenger javascript for å se video. Bilder fra RUV

2. mars ble det målt et lett jordskjelv på Reykjaneshalvøya. Ifølge landets meteorologiske institutt var det da sannsynlig at et nytt vulkanutbrudd var på vei. Magmaen så da ut til å være på rundt fire kilometers dybde.

Bjarki Kaldalóns Fris fra det islandske meteorologiske instituttet, ekspert på naturfare, sier til Rúv at utbruddet ligner på det som fant sted 8. februar.

Han forteller at jordskjelvaktiviteten startet i området rundt klokken sju lørdag kveld.

– Det gikk veldig fort før det kom, et utbrudd startet rundt klokken 20.20, men vi har ikke det nøyaktige tidspunktet ennå, sier han.

Bjarki sier det er vanskelig å anslå størrelsen på utbruddet på nåværende tidspunkt.

Journaliststudent Emily Solem-Young tok dette bildet av folk som ville få med seg det siste vulkanutbruddet på Island. Foto: Emily Solem-Young

Kastet seg i bilen

Emily Solem-Young og Nikoline Bruvik studerer journalistikk på OsloMet, og er på Island i forbindelse med en skoleoppgave.

De lager reportasje om Island og vulkansk aktivitet. Da meldingen om et utbrudd kom, kastet de seg i bilen.

– Vi står og ser på en stor, oransje sky som løftes bak et fjell. Rundt oss står det veldig mange mennesker og ser på det samme. Det føles skikkelig kult, men veldig skummelt. Litt adrenalin-rush sier Solem-Young til NRK.

Nikoline Bruvik og Emily Solem-Young fikk oppleve det siste utbruddet på Island. De er på Island i forbindelse med en skoleoppgave om nettopp vulkansk aktivitet. Foto: Privat

Studentene besøkte Grindavík tidligere lørdag.

– Det var veldig spesielt at det skjedde akkurat mens vi er her, og ved den byen vi var i tidligere i dag.