Norske Motaz mener IDF tok bestemoren hans

– Hun var alltid snill og hyggelig. Jeg er utrolig glad i henne, sier 27 år gamle Motaz Moheeb Alnawati om sin bestemor som nå er sporløst forsvunnet.

Ifølge Alnawati-familien ble den 94 år gamle kvinnen ført bort av israelske soldater 21. mars.

Hun var da i familiens hus i Rimal i Nord-Gaza, bare noen kilometer unna al-Shifa sykehuset.

FORSVUNNET: Ifølge familien er bestemoren lam og sitter i rullestol og har alvorlig demens. Nå skal hun være sporløst forsvunnet. Foto: PRIVAT

Familien sier at IDF fortalte at den eldre kvinnen, som både er lam og har alvorlig demens, skulle leveres til al-Shifa sykehuset – et område som har vært under israelsk beleiring siden forrige uke.

Uten at noen familiemedlemmer skal ha fått lov til å følge henne.

– Hun er en syk og eldre dame. Hun trenger hjelp fra min tante, sier Alnawati.

NRK har tatt kontakt med IDF og fremlagt kritikken som rettes mot dem i denne saken. De forteller NRK at de jobber med å ødelegge Hamas sin infrastruktur i Gaza og at de følger internasjonale lover og regler for å begrense skader på sivile.

IDF sier også at det er vanskelig å gi svar på en konkret savnet person, spesielt med den begrensede informasjonen NRK har oppgitt om kvinnen.

Skjermdump fra IDF-video fra det som skal være deres aksjon mot Shifa-sykehuset i Gaza. Foto: IDF

Skal ha stormet huset deres

Fire måneder etter at israelske tropper først stormet Gazas største sykehus, al-Shifa sykehuset, og hevdet at Hamas holdt til der, returnerte de forrige uke.

De begrunnet dette med at høytstående Hamas-medlemmer skal ha tatt opphold på sykehuset og at de brukte det til å lede angrep mot Israel.

Etter stormingen skal israelske myndigheter ha bedt innbyggere i nabolaget Rimal om å evakuere.

– Til dere som oppholder dere i Al-Rimal-området, Al Shifa-sykehuset og områdene rundt: For å ivareta sikkerheten din, må du umiddelbart evakuere mot vest, skrev IDF-talsmann Avichay Adraee på arabisk på X 18. mars.

En av dem som skal ha blitt oppfordret til å evakuere, skal ha vært Alnawati sin familie.

Ifølge Motaz Alnawati skal israelske styrker ha tatt seg inn i huset deres og beordret kvinnene i familien til å bevege seg sørover.

De fikk ikke lov til å ta med seg bestemoren sin.

I tillegg skal de gjenværende mennene ha blitt avkledd og tatt inn til avhør. De skal deretter ha blitt løslatt og beordret til å evakuere området.

NRK kan ikke bekrefte dette, men Al Jazeera-journalisten Ismail al-Ghoul som var i området har bekreftet at han selv opplevde dette.

– Vi ble tvunget til å ta av oss alle klærne, sette oss på knærne og plassere hendene bak hodet i en time. Etter det tok de på oss håndjern og bind for øynene. Det varte i tolv timer, fortalte journalisten etter hendelsen.

Rimal nabolaget i Gaza var før krigen ansett som av de mest velstående nabolagene i Gaza. Nå er store deler av området i ruiner. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Ble bedt om å forlate bestemoren

Ifølge Alnawati beordret IDF familien til å forlate bestemoren i huset alene.

Selv om familien sier at de tryglet IDF om å la en slektning være igjen med henne.

Senere ble slektninger vitne til at soldatene bar henne på en stol på vei til al-Shifa-sykehuset.

– Hvorfor tror du at IDF har tatt bestemoren din?

– Vi vet ikke. Vi har hørt at hæren vanligvis leverer eldre fanger til Røde Halvmåne, men har ikke fått dette bekreftet, forteller Alnawati bekymret.

Nå søker de desperat etter informasjon om hvor bestemoren deres befinner seg.

– Hvordan er det for deg å stå her i Norge nå og ikke ha kontroll, ikke kunne hjelpe bestemoren din som er i Gaza?

– Det er veldig leit å vite at du ikke får gjort så mye med det. Vondt å tenke at en 94 år gammel dame med alzheimer er helt alene nå og skilt fra sin familie.

Alnawati ber IDF om å forsikre familien at bestemoren kommer trygt tilbake til sin familie. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Alnawati ber IDF om å forsikre dem om at bestemoren kommer trygt hjem igjen.

– Selv om ingen egentlig er trygge i Gaza slik ting er nå. Men da er hun i hvert fall med familien sin, der hun hører hjemme, sier han.

Røde Halvmåne: – Mange som leter etter sine kjære

Flere kilder som befinner seg i området rundt al-Shifa-sykehuset forteller om en dramatisk situasjon der folk er fanget i hjemmene sine mens kampene raser ute i gatene.

Raed Alnems, talsperson for Røde Halvmåne, sier at mange desperat leter etter sine kjære på sykehuset – der mange palestinere har søkt tilflukt fra israelske angrep.

Han sier også til NRK at Røde Halvmåne nå ser nærmere på saken til Alnawati-familien.

– IDF har arrestert mange sivile på al-Shifa-sykehuset, både eldre og barn, sier Alnems.

Raed Alnems, talsperson for Røde Halvmåne sier til NRK at situasjonen er kaotisk og at redningsarbeidere sliter med å jobbe mens de israelske angrepene pågår. Foto: Røde Halvmåne

Ifølge talspersonen har israelske soldater arrestert både pasienter og flyktninger.

Mange av dem skal også være barn og eldre.

– Har dere oversikt over hvor mange som har blitt arrestert?

– Nei, men vi har mange meldinger fra familier som etterlyser sine kjære.

Han sier at situasjonen er kaotisk og at redningsarbeidere sliter med å jobbe mens de israelske angrepene pågår.

Røde Halvmåne forteller NRK at det er krevende å jobbe med redningsarbeid. Flere ansatte har blitt drept den siste tiden i israelske angrep. Foto: STRINGER / Reuters

Sammenligner sykehus med krigssone

Rabah, en fembarnsfar som Reuters har snakket med, sier at området rundt sykehuset ser ut som en krigssone.

Øyenvitner som Reuters har snakket med har fortalt at flere lik ligger på gata rundt sykehuset som følge av den israelske beleiringen.

Talspersonen for Røde Halvmåne bekrefter dette overfor NRK.

Palestinere i nabolag rundt sykehuset har blitt bedt om å evakuere fra området. Foto: - / AFP

– Vi får meldinger om lik og skadde som ligger på veiene. IDF nekter redningsmannskaper å komme til de skadde og drepte, forteller Alnems.

Ifølge personer som befinner seg inne på sykehuset, risikerer alle som beveger seg inne på sykehuset, å bli skutt av israelske snikskyttere.

Andre forteller også at pasienter og ansatte verken har tilgang til mat, vann eller strøm.