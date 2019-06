Leslie Van Houten (69), var det yngste medlemmet av den morderiske kulten til Charles Manson som ble kalt «Manson-familien». Hun ble mandag nektet prøveløslatelse.

Tre ganger har høringer i fengselet endt med anbefalinger om at Van Houten kan løslates, men også denne tredje gangen ble anbefalingen avslått.

Van Houten har tatt utdaning i fengselet og har fått anerkjennelse for å være en mønsterfange.

Leslie Van Houten under en høring i 2017 Foto: Stan Lim / AP

Denne gangen er det California-guvernør Gavin Newsom (D) som likevel gjør det samme som sin forgjenger Jerry Brown (D).

– Selv om jeg roser Van Houten for hennes forsøk på å rehabilitere seg og erkjenne forbrytelsene, er jeg bekymret for hennes potensial for framtidig vold, sier Newsom i en uttalelse.

Californias guvernør Gavin Newsom (D) ville ikke godta løslatelse Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Guvernøren la til at Van Houten var en ivrig deltaker i drapene i 1969.

Drapsbølge i 1969

Van Houten var 19 år gammel da hun var med på å drepe kjøpmannen Leno La Bianca og hans kone Rosemary med kniv i Los Angeles. Slagord ble skrevet med ofrenes blod på husets vegger og på et kjøleskap.

Natten forut hadde Manson-gjengen brutt seg inn i huset til filmregissøren Roman Polanskis der de drepte hans gravide kone, skuespilleren Sharon Tate, og fire av hennes venner. Romanski selv var på reise i Europa da det skjedde.

Charles Manson eskorteres til rettsalen i 1969 Foto: Anonymous / AP

Drapene var starten på det Manson trodde var en kommende rasekrig. Han kalte krigen Helter Skelter etter Beatles-sangen fra The White Album. Men Manson drepte ingen av ofrene selv. Han ble dømt for å ha beordret sine følgere til å drepe.

Drapsbølgen er blitt regnet som en av de mest bestialske i nyere, amerikansk historie.

Alle de ni siktede i Manson-gruppen ble dømt til døden i 1971, men fikk dommene omgjort til livstid i fengsel da California avskaffet dødsstraff en kort periode på 1970-tallet.

Charles Manson døde i november 2017, 83 år gammel. Han ble aldri

en fri mann.

