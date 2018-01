Nobelprisvinner til NRK om Trump-tale: – Flere løgner

– Jeg vet ikke hvor mange løgner han kom med for jeg rakk ikke faktasjekke alle sammen, sier Stiglitz til NRK.

Amerikaneren vant nobelprisen i økonomi i 2001 og har flere ganger kritisert Trump. På spørsmål om han kan komme med eksempler på løgn, svarer han:

– Påstanden om at ingen noensinne har gjort mer for avbyråkratisering. Dessuten hevder han at den nylige skattereformen gagner middelklassen. Det er feil, sier Stiglitz.

PÅ FRIERFERD: Donald Trump skrøt av egen innsats og oppfordret Davos-eliten til å investere mer i USA. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Økonomiprofessoren mener at når skattereformen begynner å virke for fullt, vil store deler av middelklassen få skatteøkning, ikke skattekutt.

– Dessuten vil 13 millioner amerikanere miste helseforsikringen sin. Og det i et land der forventet levealder går ned og folk dør i gatene, sier Stiglitz.

Heller ikke Trumps påstand om at verdenshandelen er urettferdig overfor USA, falt i god jord hos professoren.

– Mange av reglene for verdenshandelen er skrevet av USA for USA. Reglene er urettferdige for utviklingsland!

Synes fokus var merkelig

Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), som også har vært direktør i World Economic Forum, bet seg merke i hva Donald Trump ikke snakket om.

ETTERLYSER MER: Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) savnet fokus på internasjonale problemer i Trumps tale. Foto: Hallvard Norum / NRK

– Det var ingen referanse til noen global lederrolle, ingen referanse til noen internasjonale problemer som måtte løses, bortsett fra en liten bit om terrorisme. Det var heller ingenting om globale handelsregimer eller klima, sier Eide til NRK.

Eide mener også at det var litt pussig at Trump brukte så mye tid på å invitere næringslivet til å investere i USA.

– De fleste her er klar over at det går an å investere i USA, og mange har investeringene sine i USA allerede, sier Eide.

Positivt overrasket

Investor Stein Erik Hagen fikk på sin side et bedre inntrykk av Donald Trump enn han har hatt før.

POSITIV: Investor Stein Erik Hagen synes Trump holdt en forsonende tale. Foto: Hallvard Norum / NRK

– Jeg synes han holdt en forsonende tale. Han begrenset seg på flere områder, men det han sa synes jeg var bra, sier Hagen til NRK.

– Tror du han nå blir godtatt i Davos?

– Det er det ikke jeg som avgjør, men jeg snakket med noen nå nettopp som synes det han sa var veldig bra. Men han utelukket å snakke om miljø og klima, da.

Buing i salen

Allerede da WEF-grunnlegger Klaus Schwab introduserte den amerikanske presidenten og sa at Trump ofte blir misforstått, var det tilløp til buing i salen, forteller kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000.

LABER STEMNING: Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 sier det ble buet i salen flere ganger. Foto: Hallvard Norum / NRK

– Det var litt laber stemning da vi satte oss, litt negativt, egentlig. Og med en litt dårlig introduksjon ble det faktisk buing, sier Fossum til NRK.

Hun mener dette sto i stor kontrast til talene til for eksempel Kanadas statsminister Justin Trudeau og Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Da var det sånn at folk nærmest reiste seg i salen. Nå var det mange som gikk før presidenten var ferdig, sier Fossum.