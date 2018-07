Ni pensjonerte offiserer dømt for drap på den chilenske sangeren Victor Jara

– Dommer Miguel Vazquez Plaza har dømt ni pensjonerte medlemmer av hæren for deres ansvar i drapet på sanger Victor Jara og tidligere fengselsdirektør Littre Quiroga Carvajal i september 1973 i Santiago, heter det i en uttalelse fra retten.

De åtte som er dømt til 15 års fengsel er i tillegg idømt ytterligere tre års fengsel for å ha bortført Jara og Quiroga. Den niende offiseren er dømt til fem års fengsel for medvirkning til drapene, samt to måneder for medvirkning til bortføringene.

Jara var en av landets mest kjære musikere. Han sies å ha inspirert store musikere som U2 og Bob Dylan, og i 2013 æret Bruce Springsteen Jara under en konsert i Santiago.

Jara tatt like etter CIA-støttet kupp

Jara var aktivist på venstresiden og ble pågrepet under det CIA-støttede militærkuppet mot marxisten Salvador Allende, som var blitt valgt til president tre år tidligere. Kuppet brakte diktatoren Augusto Pinochet til makten.

Jara ble pågrepet 12. september 1973, dagen etter kuppet, og ble sammen med rundt 5.000 andre politiske fanger fraktet til nasjonalstadionet i hovedstaden Santiago, der han ble banket opp, torturert og skutt med 44 kuler.

Sangeren ble senere et ikon for hundrevis av artister som ble utsatt for menneskerettighetsbrudd under Pinochet-regimet, og for hele den chilenske motstandsbevegelsen mot Pinochets militærjunta som styrte i 17 år.