Nå øver elevene på skoleskytinger

Tirsdag forsøkte en bevæpnet person å ta seg inn på en barneskole nord i California. Skolens lynraske reaksjon skal, ifølge offisielle myndigheter, ha reddet livet til mange av elevene.

Skolen ble umiddelbart stengt av, dørene på klasserommene ble låst og elevene krøp under pultene sine. Alt var innøvd på forhånd.

CNN kaller det den nye normalen i USA etter gjentatte skoleskytinger de siste årene.

To av tre skoler øver på skoleskyting

Ifølge US Government Accountability Office gjennomfører nå to av tre barneskoler øvelser for å hindre eller begrense skoleskytinger.

Det er en reaksjon på flere skole- og collegeskytinger som har kostet mange barn og unge livet de siste tiårene. Blant annet:

Skytingen på Columbine High School i Littleton i Colorado 20. april 1999. To elever på henholdsvis 17 og 18 år tar seg inn på skolen og åpner ild. 15 mennesker blir drept, inklusive gjerningsmennene som tar livet av seg selv, og 21 blir såret i skytingen.

Gatekunstneren Mark Panzarino lager minnesmerke etter skytingen på Sandy Hook Elementary School. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Det er også en reaksjon på en lang rekke andre masseskytinger i USA. De to siste er:

Kirkemassakren i Sutherland Springs i Texas 6. november i år der gjerningsmannen gikk inn i kirken og begynte å skyte dem som var på stedet. 26 mennesker døde og 20 ble skadet i angrepet.

i Texas 6. november i år der gjerningsmannen gikk inn i kirken og begynte å skyte dem som var på stedet. 26 mennesker døde og 20 ble skadet i angrepet. Skytingen fra Mandalay Bay Resort and Casino i Las Vegas 2. oktober i 2017 der gjerningsmannen fyrte av flere tusen skudd mot en konsert utenfor hotellet han bodde på. 59 mennesker ble drept og 527 såret i angrepet.

Columbine forandret USA for alltid

Øvelser for å forhindre eller begrense skoleskytinger er relativt nytt i USA, men skytingen i Columbine, som siden ble filmatisert, gjorde noe med landet.

De to gjerningsmennene fra Columbine. Foto: AP

Etter dette begynte skoler blant annet å installere metalldetektorer. Noen har satt ned kompetansegrupper for å gjenkjenne trekk som mental sykdom, narkotikamisbruk og abnormal oppførsel for å forebygge eventuelle skytinger.

– De som har en faktisk plan har en større sannsynlighet for å reagere hurtig på en situasjon, sier Katherine Schweit fra Federal Berau of Investigation (FBI) til CNN.