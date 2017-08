Nå er de sikre – mener dette er verdens største dinosaur

Dinosauren skal ha veid 69 tonn og være 37 meter lang ifølge The Independent.

De fossile benrestene av dinosauren ble funnet i 2012, og etter flere år med forskning kan forskerne nå slå fast at dette er den største dinosauren som noen gang er funnet.

Fossilene ble oppdaget av en lokal bonde i ørkenen i La Flecha, cirka 250 kilometer vest for Trelew i Patagonia, Argentina.



– Det var en liten del av titanosaurus familien som ble utrolig store, sier Diego Pol, medforfatter av studien publisert tirsdag i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Slik skal Patagotitan ha sett ut da den vandret på jorden for 100 millioner år siden. Foto: Image Copyright AAAS/Science/ Illustration: Carin L. Cain / Ap

Forskerne har oppkalt dinosauren Patagotitan etter området Patagonia hvor den ble funnet.

100 millioner år gammel

– Seks fossiler av arten ble studert og skal være 100 millioner år gamle. Basert på aske funnet rundt benene, sier Pol til The Independent.

Ifølge forskerne bak studien er dette en ny dinosaur art av gruppen titanosaurus også kjetn som langhals. Frem til nå har dinosauren som heter Argentinosaurus vært ansett som den største av denne gruppen.

Bilde av arkeologene under utgravingen av 100 million år gamle Patagotitan i 2012. Foto: Stringer/argentina / Reuters

– Det sore spørsmålet nå er hvordan ble disse dyrene ble så store, sier Pol.

Det forskes fremdeles på det feltet, men forskerne tror at det kan ha sammenheng med den store tilgangen på mat og store skoger.

Muligens ikke den største

– Patagotitans bein viser tegn på at den ikke har fullført sin vekst, noe som kan betyr at det har vært enda større dinosaurer på den tiden, sier Kirsti Curry Rodgers til The Indipendtent.

Hun er paleontolog ved Macalester College, som ikke har vært en del av studien, men mener forskningen er utrolig viktig.