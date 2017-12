Det var 19. oktober i år gjesten med navn Oumuamua ble oppdaget. Det er første gang noe objekt fra et annet solsystem har blitt observert i vårt solsystem.



I en rapport publisert i Nature har et forskerteam kommet frem til at det sigarformede objektet har egenskaper som tyder på at det ble dannet under de samme forholdene som vårt eget solsystem.

Dekket av karbonrikt materiale

Forskerne har gjennom undersøkelser konkludert med at asteroiden må være dekket av organisk karbonrikt materiale som har beskyttet det isete materialet på innsiden fra å smelte og fordampe da det passerte solen.

Beregninger tyder på at objektet er 400 meter langt.

Ifølge forskerne kan den ytre skorpen, som gir Oumuamua en mørk rød farge, ha blitt dannet gjennom millioner eller milliarder år.

Alan Fitzsimmons, som er astronom ved Queen's University i Belfast, er en av forskerne bak studien.

Han sier til SVT at asteroiden kan ha fått sitt utseende fordi den har blitt utsatt for kosmisk stråling under sin lange reise gjennom verdensrommet.

Fått et beskyttende panser

– Det er ingen is på overflaten, og hvis det har eksistert is der, har det forsvunnet for lenge siden, enten før den forlot hjemmet sitt eller under den lange reisen gjennom verdensrommet. Det som er igjen på overflaten er en kaldere hard overflate, sier Alan Fitzsimmons SVT Vetenskap.

Fitzsimmons mener overflaten til Oumuamuas er ganske vanlig for asteroider som finnes i vårt eget solsystem. Dette kan bety at objektet kan ha kommet fra et solsystem som ligner vårt eget.



– Vi har oppdaget at Oumuamuas overflate er svært lik fjerne isete objekter som går i bane rundt vår egen sol, sier Alan Fitzsimmons.