Minst 13 døde etter nødlanding på Moskva-flyplass

Ifølge Reuters, som siterer nyhetsbyrået Interfax, er det snakk om et fly fra selskapet Aeroflot som har nødlandet på flyplassen.

Flyet er russiskprodusert og av typen Sukhoj Superjet 100.

Bilder på sosiale medier viser passasjerer som rømmer fra det overtente flyet.

Flyet var på vei til Murmansk, men returnerte til Sjeremetjevo da det skal ha brutt ut brann om bord.

NØDLANDET: Aeroflyt-flyet sirklet over Moskva før det nødlandet på Sjeremetjevo. Foto: Flightradar24.com

Kilder opplyser til Interfax at 78 passasjerer og mannskapet er evakuert fra flyet.

Tallet på skadde varierer. Russiske medier melder at mellom fem og ti skal være skadd. Ifølge nyhetsbyrået Tass skal minst én person ha mistet livet, men dette er ikke bekreftet fra annet hold.

Mislykket nødlanding

Den statsstyrte tv-kanalen RT skriver at flyet gjorde to forsøk på å nødlande. Radarbilder fra Flightradar24 viser hvordan flyet sirklet over Moskva før det nødlandet.

– Det forsøkte å nødlande, men lykkes ikke på første forsøk. På andre forsøk traff understellet og nesen bakken og det begynte å brenne, sier en kilde til Interfax.

Flyet tok av fra Sjeremetjevo klokka 18.03 lokal tid, men oppga å ha problemer etter åtte minutter i lufta. Flyet nødlandet rundt klokka 18.30, skriver Mirror.co.uk.

Elektrisk feil

Foreløpige undersøkelser tyder på at en elektrisk feil om bord skal ha ført til brannen, ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti. Nyhetsbyrået Tass siterer kilder i Aeroflot på at et lynnedslag i flyet kan være årsaken.

En radiostasjonen Moskvas ekko er flyplassen er stengt og at alle fly blir omdirigert til andre flyplasser. Mer enn 100 flyavganger er innstilt.

Sjeremetjevo-flyplassen er én av de travleste flyplassene i Europa og betjener mer enn 40 millioner passasjerer i året.

