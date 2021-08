Mener uidentifiserte barn burde blitt igjen i Kabul

NRK skrev tidligere at norske myndigheter har fløyet ut flere barn fra Afghanistan, uten at de kjenner identiteten til alle barna.

Amerikanske soldater vokter inngangene til flyplassen, og har i noen tilfeller tatt imot spedbarn som er blitt heist over muren. Noen av barna har fått behandling på det norske feltsykehuset.

– Vi vet ikke hvem alle foreldrene er. Det er veldig kaotisk rundt flyplassen og ofte tilfeldig hvilke barn som blir tatt inn, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK.

– Så er de blitt flydd ut til Norge, uten foreldre – rett og slett for å få plass til andre, la forsvarssjefen til.

Barnelege Monica Thallinger reagerer kraftig på beslutningen.

– Ikke ta dem med til Norge!

– Det beste for barna er å være sammen med foreldrene. Jeg synes ikke det er riktig å ta et barn til Norge, når man ikke vet hvem foreldrene er, sier Thallinger til NRK.

Thallinger har jobbet som barnelege i over ti konflikt- og katastrofeområder i verden, blant annet Mosul i Irak.

Sykehuset hun jobbet på fikk inn flere barn som var separert fra foreldrene, forteller hun. I en Twitter-tråd søndag reagerer hun på at myndighetene ikke er kjent med identiteten til alle de evakuerte barna.

– Når barn blir foreldreløse i konfliktsituasjon, er det beste å gjenforene barnet med foreldrene. Ikke ta dem med til Norge! Det finnes systemer for slikt i Afghanistan og Røde Kors er eksperter og ansvarlige for familiegjenforening, skriver hun på Twitter.

Ber om at foreldrene identifiseres så raskt som mulig

– Så vet ikke jeg hva som er gjort av forsøk på å identifisere i dette tilfellet. Men det virker veldig rart å sette dem på et fly til Norge uten å gjøre flere undersøkelser, sier barnelegen til NRK.

Thallinger ber om at foreldrene til barna identifiseres så raskt som mulig. Hun viser til Barnekonvensjonen, som sier at barn har rett til å bo med foreldrene og vite hvem foreldrene er, så langt det lar seg gjøre.

– Hva burde blitt gjort?

– Det norske forsvaret har vært i Afghanistan i mange år, og det har organisasjoner som jobber med barns rettssikkerhet også. Det må da foregå kommunikasjon mellom disse to partene. Jeg lurer veldig på om hva slags forsøk som har blitt gjort her, svarer Thallinger.

UD: – Gjør alt vi kan

Utenriksdepartementet svarer på kritikken fra Thallinger med at de ikke kan gå inn i enkeltsaker, men sier at alt gjøres for å ivareta barnas interesser.

– Barna som kommer er ikke en ensartet gruppe, og vi kommer ikke til å gå inn i enkeltsaker, men vi gjør alt vi kan for å ivareta deres interesser. De ble evakuert i en ekstrem situasjon, av hensyn til barna, skriver kommunikasjonssjef i UD, Trude Måseide, i en e-post til NRK.

Lørdag bekreftet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) Norge hadde evakuert de afghanske barna, som skal ha oppholdt seg på det norske feltsykehuset i Kabul over tid.

Etter det NRK erfarer skal det være snakk om rundt ti barn. Alle er tatt imot av barnevernet og Bufetat, og får omsorg og nødvendig helseoppfølging.

Utenriksdepartementet ønsket ikke å gi nærmere informasjon om barna av hensyn til deres personvern.

Kommunikasjonsdirektør i Røde Kors, Øistein Mjærum, sier at de ikke kan kommentere hvilke meldinger de får inn om de evakuerte barna, men at de i utgangspunktet arbeider med oppsporing av enslige barn som meldes savnet. Foto: Røde Kors

Mye å gjøre for Røde Kors

Røde Kors bekrefter at de har ansvar for oppsporing av enslige barn som blir meldt savnet av foreldrene.

Dersom Røde Kors i Afghanistan har vært i kontakt med Røde Kors nasjonalt med henvendelser som dreier seg spesifikt om de evakuerte barna i Norge, kan de ikke kommentere.

– Vi har daglig kontakt med dem. Av personvernhensyn kan vi ikke kommentere hvilke meldinger vi får inn, men jeg kan si at Røde Kors sin oppsporingstjeneste har hatt mye å gjøre de siste månedene, sier kommunikasjonsdirektør i Røde Kors Øistein Mjærum til NRK.

– Vi forutsetter jo at norske myndighetene har gjort alt som står i deres makt, for å kunne identifisere barna, og at de til slutt måtte gjøre en totalvurdering av hva som er barnas beste, sier Mjærum.

Seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen sier bildene fra Afghanistan vitner om desperasjonen krig bringer frem, og etterlyser et sporingsarbeid for å finne de uidentifiserte barnas foreldre. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

NOAS: – Viktig at vi foretar et sporingsarbeid

Seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Jon Ole Martinsen, sier han er sterkt preget av bildene av afghanske barn på norske soldaters fang.

– Dette viser hvor dramatisk situasjonen er i Afghanistan. Det er et svært godt bilde på hva konflikt innebærer for den enkelte: adskillelse fra foreldrene, spedbarn som har et umiddelbart behov for å komme ut. Det er tragiske bilder vi får fra Afghanistan, sier han.

– Hva bør Norge gjøre for å gi disse barna et godt utgangspunkt?

– Barnevernet vil gi disse barna et omsorgstilbud, og det er klart at barna nå trenger trygge, forutsigbare rammer, sier Martinsen, og fortsetter:

– Men siden det har kommet frem at vi ikke vet hvem foreldrene er for alle barna, er det viktig at man foretar et sporingsarbeid. Slik at man kan finne disse foreldrene etter hvert, slik at det er en mulighet for at barn og foreldre kan gjenforenes.