Mener narkorivalisering kan ligge bak drapet Jaffar (15)

– Vi har gode etterforskningsspor, men gjør visse omprioriteringer og retter innsatsen mot kriminelle i region Syd og Malmö, forteller politimester i Malmö Stefan Sintéus på en pressekonferanse mandag.

Ifølge Sintéus skal etterforskningen rette seg mot flere områder, men spesielt mot den åpne narkotikahandelen i byen.

– Vi tror at det åpne narkotikamarkedet er foranledningen til det vi ser av skyteepisoder i byen. Det handler om cannabis, sier politimesteren.

– Hadde et hjerte av gull

En 15 år gammel gutt, som i svenske medier er identifisert som Jaffar, ble skutt og drept, mens en annen gutt på samme alder ble påført livstruende skader i en skyteepisode på en pizzarestaurant i Malmö lørdag kveld. Ingen er så langt pågrepet.

15 år gamle Jaffar ble skutt og drept i Malmö lørdag kveld. Foto: Paal Wergeland / NRK

Ved stedet der Jaffar ble drept har familie, venner og andre tent lys og lagt ned blomster. Aftonbladet har snakket med flere bekjente av 15-åringen som er i sjokk etter det som har skjedd.

– Hvem kunne gjøre dette mot ham? Det er helt ufattelig. Han hadde ikke gjort noe for å fortjene dette, sier Zaed, en av Jaffars venner, til avisen.

En av 15-åringens søstre sier til avisen at Jaffar hadde «et hjerte av gull».

– Han var en veldig omtenksom person og hadde et hjerte av gull. Han var veldig hjelpsom, sier hun og legger til:

– Han hang alltid med kompisene etter skolen. Han skadet aldri noen, og var ikke en gutt som likte bråk.

Politiet i Malmö holdt mandag en pressekonferanse der de kom med siste nytt i etterforskningen av drapet på 15-åringen lørdag, men også flere av voldshendelsene som har rammet byen de siste helgene. Foto: Paal Wergeland / NRK

Tror eksplosjon var avledningsmanøver

Noen minutter før skyteepisoden fikk politiet i Malmö melding om en kraftig eksplosjon i sentrum av byen. Politiet sendte store ressurser til stedet, og fant en bil med omfattende skader.

Politiet tror eksplosjonen kan ha vært en avledningsmanøver.

– Vi jobber med en teori om at kriminelle forsøker å villede oss med avledningsmanøvrer. Vi tror dette var en slik manøver, sier Sintéus.

Døde på stedet

Vitner skal forklart at mellom seks og åtte skudd ble avfyrt i rask rekkefølge gjennom vinduet til en pizzarestaurant. Den ene skadde fikk førstehjelp av politiet inne i restauranten. Den andre skal ha ligget på plassen utenfor før vedkommende ble kjørt i en privatbil til sykehuset.

Ved midnatt fant politiet en sykkel liggende på gaten i Klaragatan, en snau kilometer unna plassen der skytingen fant sted. Politi med hunder startet søk i området.

Sintéus forteller at overvåkningsvideo viser at personer kom syklende mot pizzarestauranten ved Möllevångstorget, tar frem våpen og skyter mot personer inne eller i nærheten av restauranten.

– De to ofrene blir skutt flere ganger. En av dem dør på stedet. Den andre er bedøvet og vi har ikke kunnet avhøre ham enda. Legene beskriver tilstanden hans som stabil, men ikke livstruende, sier han.

Politi undersøker åstedet for skytingen på Möllevångstorget i Malmö der de to guttene ble skutt. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB Scanpix

Får forsterkninger

En gjennomgang NRK har gjort, basert på statistikk fra svensk politi og gjennomgang av rapporterte drap i media, viser at det svenske politiet har registrert minst 195 skyteepisoder i Malmö fra 2016 til i dag.

Minst 31 personer er drept i skuddepisodene, og minst 91 er skadd.

politimester i Malmö Stefan Sintéus sier politiet jobber med flere spor, men retter spesielt søkelyset på narkotikahandelen i byen. Foto: Paal Wergeland / NRK

Flertallet av de drepte er unge mennesker.

Leder for det svenske politiets region Syd, Carina Persson, var også til stede under pressekonferansen. Hun åpnet den med å si at Malmö har hatt to voldsomme helger bak seg med flere drap og eksplosjon.

– Vi har stor forståelse for den utryggheten og uroen som denne type hendelser fører med seg for innbyggerne i Malmö, sa Persson.

Politisjefen sier at politiet jobber med å gjøre byen tryggere.

– Vi vet det vil ta tid. Vi gjør bevisste valg og tøffe beslutninger. Vi ser det gjør forskjell, til tross for de siste helgenes voldsomme handlinger, sa hun og la til:

– Det finnes ingen raske løsninger. Det har vært stort fokus på kriminaliteten i Malmö i lang tid, og vi trenger å intensivere arbeidet. Vi kan aldri akseptere at unge menn skytes til døde på våre gater.

Politiet i Malmö får nå forsterkninger fra både regionalt og nasjonalt nivå. Stefan Sintéus får en ny rolle som regional kommandosjef.