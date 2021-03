Massevaksinasjonen gir resultater i USA – New York åpner opp igjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er så opprømt. Jeg booket timen min bare i går, og i det jeg sikret meg en avtale, ble jeg så glad og opprømt. Jeg føler meg veldig håpefull, sier Allisandra Dean.

Hun fått sin første dose koronavaksine og ser fram til å endelig kunne møte venninnens nyfødte baby.

Valeria Uisella og venninnen Maria er blant de mange entusiastiske som kommer ut fra Javits-senteret. Optimisme preger New York nå. Foto: Snorre Wik / NRK

Dean er blant de mange, også unge, som strømmer entusiastisk ut fra Javits-senteret på Manhattan.

Denne uken satt de dose nummer 250.000 på massevaksinasjonssenteret som tidvis har hatt åpent 24 timer i døgnet sju dager i uka.

– Bare det å se så mange folk som koordinerer og jobber sammen. Også var det noen som spilte piano, etterpå, bare noen som fikk vaksinen. Det er skikkelig bra, sier Valeria Uisella, som tydelig smiler under maska.

Hun er imponert over systemene og at nasjonalgarden er på plass for å sørge for alt skal fungere.

Leilighetsprisene tar seg opp

For et år siden var situasjonen en annen. Da fungerte senteret som en feltsykehus for metropolen som var hardt rammet av koronaviruset. Folk flyktet Manhattan og prisene på leiligheter sank:

– Markedet tar seg virkelig opp igjen og folk flytter tilbake til byen. Du kan allerede kjenne det, sier eiendomsmegler Cathrine Alessa Aichinger som jobber for Douglas Elliman, et av New Yorks største eiendomsmeglerbyråer. Hun forteller at prisene sank opptil 30 % under pandemien fordi mange flyttet ut til blant annet Hamptons og New Jersey.

Eiendomsmegleren forteller at hva folk ser etter har endret seg og at mange har benyttet perioden til å skaffe seg større leiligheter enn tidligere:

– Mange leier nå en leilighet med to soverom, selv om de er alene, fordi de vil ha et hjemmekontor, forklarer hun som sier folk også ser etter uteplass.

Eiendomsmegleren sier hun merker økt interesse fra folk som vil leie leilighet på Manhattan. Foto: Snorre Wik / NRK

Nå vaksineres gjennomsnittlig mellom to og tre millioner amerikanere daglig og denne uken sa president Joe Biden at han har som mål å sette 200 millioner doser i løpet av sine 100 første dager som president.

Rundt 90 millioner amerikanere har fått en dose eller mer av vaksinen, ifølge amerikanske helsemyndigheter, CDC. Det er mer enn tredel av amerikanere over 18 år.

Optimismen i New York er til å ta og føle på. Sola har tittet fram og blomstringen er i gang. For dem som ble igjen på Manhattan betød masseflukten en mulighet til å skaffe seg en bedre leilighet. Allie Mertz er blant dem:

– Da vi flyttet inn i den gamle leiligheten vår, kikket vi på den bygningen vi er i nå, men den var mye, mye dyrere, altfor dyr for vår priskategori, sier hun til NRK, i Central Park som ligger et steinkast fra leiligheten hun mener hun fikk en god deal på.

Hun har allerede fått en dose vaksine og vært ute og spist middag på en av New Yorks restauranter. Nå ser hun fram mot en ny vår. Bestemoren er fullvaksinert, faren får straks sin andre dose og moren får sin i påska.

De som vaksinerte seg i det gigantiske Javits-senteret fikk stikket akkompagnert av musikk. Foto: Kathy Willens / AP

New York åpner igjen

Selv har Mertz fått en dose:

– Så vi har begynt å planlegge å samle familien igjen, som er skikkelig bra. Du vet, jeg har sett bestemoren min to ganger på et år. Begge gangene har vi måttet ha på oss masker hele tiden, vi har ikke kunnet klemme hverandre og tilbringe tid sammen. Så jeg ser fram til det, sier hun.

Fra 1. april må ikke lenger dem som kommer fra andre delstater i karantene når de kommer til New York, og denne uken åpnet High Schools for in person-undervisning flere steder. Også restaurantene har fått økt kapasiteten til å servere innendørs.

19 stater i USA meldte imidlertid om økning i antallet koronavirustilfeller denne uken og helsemyndighetene ber fortsatt folk om å bruke maske og holde avstand så lenge man ikke er sammen med andre som også er vaksinerte.

Utenfor Javitz-senteret er folk optimistiske. Et av parene som kommer ut er klare for å igjen dra på New Yorks mange restauranter:

– Det gir oss håp og lettelse. Og vi er klare for å gå ut på middag, sier ekteparet Judd og Dara Spodek.