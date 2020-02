Mangedobler Mount Blanc-bøtene

President Emmanuel Macron er bekymret for tilstanden til Mer de Glace, den mest kjente isbreen på Mont Blanc.

I dag besøkte presidenten skistedet Chamonix og tok isbreen i øyesyn sammen med franske forskere.

Han lanserte en rekke tiltak som skal beskytte fjellområdene og breen.

Isbreen, som har tiltrukket seg besøkende siden begynnelsen av 1900-tallet har de siste årene krympet med 8–10 meter hvert år. Siden 1850 har breen blitt 2 kilometer mindre i omfang. Tykkelsen har skrumpet inn med 50 meter. Og temperaturen i fjellregionen har steget med rundt 2 grader Celsius de siste 120 årene. Dette ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP, som gjengir offisielle tall.

Etterlot seg romaskin

Det er ikke bare tilstanden til breen som går feil vei. Det gjør også oppførselen til en rekke besøkende.

Hvert år besøker rundt 30.000 klatrere det enorme fjellmassivet mellom Frankrike og Italia, ifølge The Guardian.

Noen av dem ignorerer både dårlige værutsikter, sikkerhetsadvarsler og det som er av regler.

En britisk soldat, som samlet inn penger til et godt formål, etterlot seg en romaskin midt i en klatreløype. En tysk turist valgte å ta seg til en av toppene med hunden sin, selv om dette er forbudt. Og to sveitsiske fjellklatrere landet uautorisert med et mindre privatfly i området, før de satte kurs mot toppen.

I fjor høst bad ordføreren i Chamonix presidenten og regjeringen om å komme med tiltak, før ødeleggelsene blir for store. I dag kom deler av svaret.

Bøtene for uønsket adferd og forsøpling heves fra dagens nivå på rundt 380 kroner (38 euro) til mellom 7500 og 15.000 kroner (750-1500 euro).

Antallet fjellklatrere skal begrenses, spesielt på sommerstid.

Klatrere som ønsker å bestige en av de mange toppene, vil få spørsmål om hvilken rute de har planlagt og om de har reservert hvileplasser langs ruten. De må også ha med seg spesifisert utstyr.

Det skal opprettes naturreservat i fjellområdet, og enkelte typer tungtransport blir forbudt i nærliggende områder, for å få ned forurensningen.

– Jeg hadde ikke ventet så kraftig nedsmelting, som vi er vitne til. Det gjør et sterkt inntrykk. Et landskap er i ferd med å forvitre rett foran øynene våre, sa Emmanuel Macron fra utkikkspunktet ved breen.

Isbreen Mer de glace har skrumpet kraftig inn de siste tiårene. Foto: Denis Balibouse / AFP

Mener økosystemet vakler

Presidenten er ikke i tvil om at det som skjer med Mer de Glace og andre isbreer, er resultatet av klimaendringer.

– Dette er et direkte resultat av mangel på beslutninger. Forandringene av isbreene er et ugjenkallelig bevis på global oppvarming, klimaendringer og at hele økosystemet vårt vakler, sier Macron.

– Kampen for artsmangfoldet er en kamp for vår egen overlevelse, og uatskillelige fra kampen mot global oppvarming, mener Macron.

– Å finne en måte å leve på som har mindre konsekvenser for miljøet, vil bli den store kampen i dette århundret, hevder han.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Blir klima fremover for presidenten

Den franske presidenten la frem en rekke planer for kommende franske klimatiltak under isbre-besøket. En flyplass det har vært mye strid om blir lagt på is, det samme med kommende kjøpesentre og drift av gruver. Et nytt statlig organ får ansvaret for overvåke miljøet og sikre biomangfoldet i Frankrike.

Macron har overfor egne partifeller gjort det klart at klima blir det sentrale tyngdepunktet i regjeringens politikk fremover.

Kritikere hevder at presidenten er mest opptatt av å demme opp for partiet De grønne foran lokalvalget som står for døren, og egentlig ikke er så opptatt av klimaet.

– Vi hadde håpet at presidenten forble på presidentkontoret og arbeidet med å få slutt på subsidiene til den fossile industrien og heller sørge for skattelettelser til miljøvennlig transport i stedet for valgkampturisme på Mont Blanc, sier Clement Senechal i franske Greenpeace til nyhetsbyrået Reuters.

Macrons første miljøvernminister, den kjente miljøaktivisten Nicolas Hulot, trakk seg fra statsrådsposten under et direkteintervju på en fransk radiokanal i august 2018. Da erklærte Hulot at hans regjeringskolleger gjorde lite for å takle den økende klimakrisen.