Smertefull og dramatisk avgang for Frankrikes miljøvernminister

Det begynte som en vanlig morgen på fransk radio. Miljøvernminister Nicolas Hulot stilte opp til et langt intervju. De to programlederne satt klare med sine spørsmål til Frankrikes mest kjente miljøaktivist.

Stemmen og ansiktet bærer engasjementets troverdighet i de fleste franskmenns øyne. Men noe er annerledes denne gangen. Stemmen er litt mer skjelven, ordene faller hardere:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Avgang på direkten

Og så, litt ute i intervjuet, kommer det:

– Har vi begynt å redusere klimagassutslippene? Svaret er nei. Har vi starten med reduksjonen av bruken av plantevernmidler? Svaret er nei. Har vi begynt å stanse ødeleggelsen av artsmangfoldet? Svaret er nei, sier Hulot.

Programlederne bryter inn. Sier at de synes å høre mer en tristhet enn sinne, og lurer på om han kan bli sittende i regjeringen.

Svaret de får vipper dem nesten av pinnen.

– Jeg har tatt min livs vanskeligste beslutning. Jeg vil ikke lyve for meg selv mer. Jeg forlater regjeringen, sier Hulot.

– Er du seriøs? svarer en forfjamset programleder.

Sivilisasjonskrise

Med det lukkes et kapittel i Emmanuel Macrons regjering. Men signalet Hulot håper å sende med sin avgang, er ikke mer politisk krangel. Det er handling. Handling fra politikere så vel som sivilsamfunnet.

Han mener at vi står foran en sivilisasjonskrise som ingen tar på alvor. At alle kun er opptatt med sine sysler og ønsker å fremme sine interesser, mens verden blir til en «badstue» rundt oss.

Mange politiske nederlag

TREKKPLASTERET: Macron gjorde et kupp da han fikk med seg Hulot i regjering. Dette bildet er fra juni da de to besøkte Plevenon i Frankrike. Foto: FRED TANNEAU / AFP

Bak seg har Hulot ett år i regjering med mange store nederlag og noen små seire.

Han har ikke klart å få til en reduksjon av kjernekraft i Frankrikes elektrisitetsbruk, han led nederlag i saken om glyfosat, det omstridte plantevernmiddelet, og kanskje dråpen som fikk begeret til å renne over: I går ga president Macron etter for det mektige franske jaktforbundet. Han lovet at årsavgiften for jakt skal halveres.

Politisk har hans tid i regjering vært et havari i sakte film, der han hele tiden har blitt utmanøvrert av finansdepartement og landbruksdepartementet. Han klaget også mye på «lobbyenes» makt i politikken i intervjuet i dag morges.

Hans avgang viser også nok en gang hvor vanskelig det er å gå fra en rolle som aktivist til å skulle drive politikk med alt det innebærer av kompromisser og hestehandel

Ingen hvem som helst

Det var et politisk scoop for Emmanuel Macron å få ham i regjering. Tre tidligere presidenter har forsøkt uten å lykkes.

Hulot begynte sitt liv som fotograf før han ble programleder i et populært naturprogram på 1980-tallet. TV-karrieren hans varte i rundt 30 år, og han inkarnerer for mange franskmenn både spektakulær natur og kampen for å bevare den.

Macrons problemer

Hulot understreket i sitt avskjedsintervju at dette ikke bare var et spørsmål om politikk. Han lurte på hvorfor ingen mobiliserte i gatene, hvorfor han alltid stod alene i regjeringen. Avgangen hans er president Macrons mest alvorlige tilbakeslag siden han ble president.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Macron ble tross alt sitert verden rundt med sin Trump-parodi, «Make the planet great again», og han bærer arven fra miljøkonferansen videre.

Men Hulots avgang vil for mange være et uttrykk for at heller ikke han tar oppgavene på alvor, og det i en verden hvor det virker viktigere enn noen gang.

VIDEO: Macron overrasket Trump med kraftig håndtrykk. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Macron overrasket Trump med kraftig håndtrykk.

VIDEO: Tilsynelatende god stemning da Macron besøkte Trump i Det hvite hus. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Tilsynelatende god stemning da Macron besøkte Trump i Det hvite hus.