Luksuslivet i fare for afrikansk presidentsønn

Presidenten i Ekvatorial-Guinea, Teodoro Obiang Nguema (faren til «Teodorin») under minneseremonien for Fidel Castro på Cuba 29. november i fjor. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Ingen, bortsett fra muligens han selv, har oversikt over størrelsen på formuen til «Teodorin» Obiang.

Myndighetene i USA anslo for tre år siden formuen til å være på 300 millioner dollar, vel 2,5 milliarder norske kroner. Franske tall tyder på at det er svært lavt anslag.

Formuen er bygget opp til tross for at «Teodorin» offisielt har en årsinntekt på 100.000 dollar, drøyt 850.000 norske kroner, fra sin jobb som visepresident.

Tok makten ved et kupp

«Teodorin» heter egentlig Teodoro Obiang og er den eldste sønnen til den lederen som har hatt makten i Afrika, president Teodoro Obiang Nguema.

Han tok makten i Ekvatorial-Guinea ved et kupp i 1979 og har siden styrt landet med jernhånd.

Myndighetene i landet nekter menneskerettighetsorganisasjoner å etablere seg der og i juli 2003 erklærte den statlige radiokanalen at Obiang Nguema er en gud som «er i permanent kontakt med den Allmektige».

Det gode liv i vesten

Det har gitt sønnen «Teodorin» muligheten til å bruke deler av landets rikdommer på å leve det gode liv i Vesten.

Han er kjent som en playboy i Paris, med et hus verdt nærmere én milliard euro på Avenue Foch, Paris mest eksklusive gate.

Obiangs seks etasjers «villa» inneholder blant annet kino, spa, frisørsalong og har gulldekkede kraner, skriver BBC.

I huset i Paris og i en luksusvilla i Malibu i California skal «Teodorin» ha levd et liv som har gitt 47-åringen et rykte som en av verdens ledende playboyer.

To Ferrarier tilhørende Teodorin Obiang Nguema taues bort på flyplassen i Genève 3. november i fjor etter at sveitsiske myndigheter tok beslag i 11 av hans luksusbiler. Foto: Laurent Gillieron / Ap

Afrikas rikeste land

Ekvatorial-Guinea er et av Afrikas minste land. I flere tiår etter selvstendigheten fra Spania i 1968 var landet et av de mer velstående i Vest-Afrika, men fortsatt et fattig land.

Funn av olje og gass på midten av 1990-tallet endret imidlertid det radikalt og førte til en eksplosiv inntektsøkning.

I løpet av to tiår er inntektene blitt hundredoblet med det resultat at Ekvatorial-Guinea nå er Afrikas rikeste land.

Grafen viser at Ekvatorial-Guinea har hatt en enorm inntektsøkning de siste tiårene.

Rikdommen har likevel ikke kommet folk flest til gode. Tall fra Globalis viser at 76,8 prosent lever under fattigdomsgrensen. To tredeler av dem som bor i byer, lever i slumområder.

Luksusliv

Rettssaken mot «Teodorin» er den første etter at fransk politi for fem år siden startet etterforskning mot tre afrikanske statslederes formuer i utlandet.

Bugatti Veyron er den raskeste og dyreste sportsbilen i verden. Foto: aaron tam / Afp

De gikk da til aksjon mot «Teodorin» Obiangs luksuseiendom i Paris og beslagla blant annet 11 luksusbiler.

Blant annet hadde «Teodorin» en Maserati, en Porsche Carrera, en Aston Martin og en Maybach og, ikke minst, to eksemplarer av Bugatti Veyron, den dyreste og raskeste sportsbilen i verden.

Etter at franske myndigheter gikk til aksjon mot «Teodorin», har også amerikanske og sveitsiske myndigheter tatt affære.

I 2014 måtte han gi fra seg luksushjemmet i Malibu, en Ferrari og deler av hans store samling av Michael Jackson-gjenstander etter å ha inngått forlik med amerikanske myndigheter.

Nå risikerer han ti års fengsel i Frankrike dersom han blir funnet skyldig.

Det vil i så fall være en historisk dom som viser afrikanske ledere at det kan få konsekvenser om de rundstjeler statskassene de er satt til å passe på.

«Teodorin» Obiangs hus på fasjonable Avenue Foch i Paris. Foto: ERIC FEFERBERG / Afp

Rettssaken utsatt

Selv hevder «Teodorin» seg uskyldig og sier at pengene har kommet fra lovlig virksomhet, og ikke fra bestikkelser og underslag slik påtalemyndigheten påstår.

Obiangs forsvarer Emmanuel Marsigny ba da rettssaken åpnet mandag om at saken blir utsatt.

Emmanuel Marsigny, advokaten til Teodorin Obiang, snakker med journalister utenfor rettssalen i Paris mandag. Foto: BERTRAND GUAY / Afp

Ekvatorial-Guinea mener Obiang har diplomatisk immunitet og at saken derfor bør legges på is. Men Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) har satt foten ned og nektet Frankrike å gi etter for Ekvatorial-Guineas krav.

Advokaten mente at Obiang hadde fått for kort tid til å forberede seg til saken.

I dag tok dommeren anmodningen til følge og rettssaken er nå utsatt. Det er ikke klart når saken starter opp igjen, men per nå ligger det an til at det blir 19. juni i år.

«Teodorin» risikerer ti års fengsel når saken starter opp igjen. Selv er han ikke til stede i Frankrike, men oppholder seg i stedet hjemme i Ekvatorial-Guinea.

Dermed kommer han neppe noen gang til å sone en eventuell fengselsstraff, men livet med biler, privatfly yachter og palasser i Vesten er etter alt å dømme over.