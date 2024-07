Lokale helsemyndigheter: Polioepidemi i Gaza

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 39.258 Siste uke: 252 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Det melder Reuters mandag.

Departementet uttaler at årsaken til epidemien er Israels krigføring i det palestinske området.

Tidligere i juli ble det funnet polio i kloakkprøver fra den krigsherjede Gazastripen, meldte både israelske og palestinske helsemyndigheter.

Polio Over 90 prosent av de smittede har ingen symptomer, men skiller ut virus i avføringen. 9 prosent har uspesifiserte, influensalignende symptomer, mens mindre enn 1 prosent får lammelser. Lammelsene kan opptre i muskulatur hvor som helst i kroppen, men som oftest blir muskelgrupper i ben eller armer rammet. Dersom muskulaturen i mellomgulvet blir angrepet, kan dette medføre alvorlige pustevansker og i verste fall død.

Symptomer: Infeksjonen fører oftest bare til lette symptomer som feber, muskelsmerter eller kvalme og oppkast. En promille av små barn og en prosent av voksne, får alvorlige lammelser. Halvparten av lammelsene går tilbake etter uker eller måneder. En av ti med lammelser, kan rammes i pustemuskulaturen. 5-10 prosent utvikler hjernehinnebetennelse.

Tidlig på 50-tallet herjet tre store polio-epidemier her i landet. Flere hundre barn døde før polio-vaksinen ble innført. I 1951 fikk 2233 barn og voksne sykdommen. I årene 1950 og 1953 ble nesten 1000 rammet.

Over 300 av disse barna døde. Dødeligheten var på 10 prosent. I tillegg fikk mange hjernehinnebetennelse, varige lammelser og deformeringer av armer og ben.

Vaksinen: Vaksinen mot poliomyelitt ble introdusert skoleåret 1956-57 i Norge. Sykdommen kom da raskt under kontroll. Vaksinen dekker alle tre typene poliovirus, og består av inaktivert virus. Vaksinen gir beskyttelse i 10 år.

Alle barn i Norge får tilbud om poliovaksine når de er 3, 5 og 12 måneder. Denne inngår i kombinasjon med vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og hjernehinnebetennelse. I 2. klasse og 10. klasse får barna oppfriskningsdoser.

I 2013 hadde 94 prosent av 2-åringene fått de anbefalte tre doser med DTP-vaksine, som inkluderer poliovaksine.

Bivirkninger: Inaktivert poliovaksine som gis idag har svært lite bivirkninger, bare milde lokalreaksjoner eller svært sjelden elveblest.

Etter 1969 har det ikke vært poliosmitte i Norge, bortsett fra enkelte importerte tilfeller. Etter 1975 har bare fem tilfeller blitt registrert - i 1975, 1981, 1982, 1987 og 1992. Tre av disse pasientene ble smittet i Pakistan. To av de fem var voksne, to var innvandrerbarn som hadde besøkt foreldrenes hjemland, og et tilfelle var et barn adoptert fra utlandet.

Er ikke utryddet: Poliomyelitt er nå utryddet i store deler av verden. I 2002 ble Europa erklært poliofritt. Men fortsatt fins poliomyelitt enkelte land, se oversikt hos Folkehelseinstituttet. Ved reise til slike området bør voksne ta oppfriskningsvaksine.

Risiko: For å hindre at sykdommen bryter ut igjen, må over 85 prosent av befolkningen være immune gjennom vaksinering. Ellers kan smitteførende, friske personer som kommer til Norge, smitte uvaksinerte. Uvaksinerte kan også bli smittet på reiser, og deretter smitte andre etter hjemkomst. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Også Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjort lignende funn, sier israelerne.

Kloakkvann i gatene

Gazas helsedepartement sa det var prøver som er tatt av FNs barnefond (Unicef) som beviser at polioviruset er til stede i Gaza.

WHO har tidligere funnet poliovirus type 2 i kloakkvann på seks ulike steder på Gazastripen. Kloakken flyter mellom teltene i flyktningleirene der 90 prosent av Gazas befolkning nå bor.

Viruset setter seg i nervesystemet, og kan i verste fall føre til store funksjonshemninger. Sykdommen rammer særlig barn.

Ni måneder med krig har skapt «perfekte forhold» for at polioviruset kan spre seg, ifølge WHO. Foto: BASHAR TALEB / AFP

Sender en million vaksiner

WHO annonserte på fredag at de sender en million poliovaksiner til Gaza. Dette var før noen smittetilfeller hadde blitt oppdaget.

– Uten umiddelbar handling er det bare spørsmål om tid før viruset når de tusener av barn som er ubeskyttet, skrev WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i et innlegg i The Guardian.

Før krigen på Gazastripen brøt ut i oktober, var 95 prosent av dem som bodde der vaksinert mot polio, ifølge WHO.

Men i løpet av krigen har over 24.000 barn blitt født der, anslår helseorganisasjonen. De har ikke fått vaksine.

WHO sier også at ni måneder med krig har skapt «perfekte forhold» for at denne typen sykdommer kan spre seg.

Søppelet flyter i gatene, og barn vasser i kloakk i Gaza. Foto: BASHAR TALEB / AFP

Israel vaksinerer soldatene

Polioviruset bekymrer også det israelske forsvaret.

Tidligere i juli ble det kjent at israelske soldater kan få vaksine mot polio før de blir sendt inn i Gaza, skrev den israelske avisen Haaretz.

Ifølge de israelske mediene er det frivillig for soldatene å ta vaksinen.

Israels helsedepartement uttalte også at de overvåker situasjonen og evaluerer fortløpende hva som er nødvendig for å hindre smittespredning til Israel.