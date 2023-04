BBC og The Guardian skriver at nesten 100 spesialsoldater fra Nato-land skal være i Ukraina.

Storbritannia er det landet som skal ha flest med 50 spesialsoldater, ifølge lekkasjen. Latvia skal ha 17, Frankrike 15, USA 14 og Nederland 1.

Britene skal ha flest spesialsoldater i Ukraina, ifølge Pentagon-dokumentene. Bildet viser en under øvelse i Basra i Irak, 22. desember i 2004. Foto: NABIL AL-JURANI / AP

Bekrefter opptrening

Opplysningene er datert 23. mars. Det fremgår ikke av dokumentet hva slags rolle spesialstyrken har eller har hatt. Heller ikke nøyaktig hvor i Ukraina de er.

Britiske myndigheter har ikke direkte kommentert påstanden om spesialsoldater. De sier det er «betydelig grad av unøyaktighet» i det lekkede dokumentet.

– Lesere bør være forsiktige med å tro på påstander som kan spre desinformasjon, skriver forsvarsdepartementet.

Den britiske ambassaden i Kyiv bekrefter at det er britiske soldater i Ukraina som trener opp ukrainske styrker.

«Blodtrimmet» til vanskelige operasjoner

Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han sier til NRK at spesialstyrker er elitestyrker på høyeste nivå.

– Spesialsoldater er «blodtrimmet» til å ta oppdrag som krever en blanding av ekstrem kompetanse og diskresjon, sier Ydstebø.

Oberstløytnant Palle Ydstebø Foto: Terje Pedersen / NTB

BBC skriver at det er vanlig at spesialstyrker opererer i svært små, effektive enheter.

BBC minner om at Moskva de siste ukene har påstått at russiske styrker ikke bare slåss mot ukrainere, men også mot Nato inne i Ukraina.

De skriver at med synet til Moskva som bakteppe, vil russiske myndigheter trolig forsøke å utnytte lekkasjen.

Ydstebø er ikke sikker på at Russland vil gjøre det.

– Det kommer an på hvordan Russland velger å spille ut den informasjonen de lekkede dokumentene viser. De kan lage en sak ut av det, eller de kan velge å bare ignorere det.

Nyhetsbyrået Reuters viser til russiske myndigheter som sier at de «visste at militære instruktører fra land i Nato er på oppdrag i Ukraina».

– Vanlig for å holde seg direkte informert

– Det er ganske vanlig at stormakter som har interesser i en konflikt, uten selv å delta direkte, har ulike observatører for å holde seg selv direkte informert.

Ydstebø minner om at dette selvfølgelig skjer i samsvar med ukrainske myndigheter.

Det skal være 50 britiske spesialsoldater inn i Ukraina. Bildet viser britiske spesialstyrker på øvelse i Basra i Irak, 22. desember i 2004. Foto: NABIL AL-JURANI / AP

Sjefen for seksjon for landmakt ved Krigsskolen mener det er logisk at britiske soldater er i Ukraina for å gi ukrainske styrker opplæring, slik britenes ambassade i Kyiv melder.

– Det at spesialstyrker brukes til opplæring av ukrainske soldater er et helt vanlig oppdrag for den type soldater, spesielt i en krigssone som vi ser her.

Pentagon gransker

Chris Meagher fra det amerikanske forsvarsdepartementet sier at de mange lekkasjene de siste dagene utgjør en alvorlig fare for USAs nasjonale sikkerhet.

Lekkasjene kan bidra til spredning av desinformasjon, skriver nyhetsbyråene Reuters og AFP.

Forsvarsminister Lloyd Austin har startet gransking av lekkasjene. Foto: ANNA MONEYMAKER / AFP

Forsvarsminister Lloyd Austin har informert allierte regjeringer om lekkasjene.

Både forsvarsdepartementet Pentagon og det amerikanske justisdepartementet har startet gransking av dokumentlekkasjene. En komité skal vurdere omfanget av skadene.

Ifølge forsvarsministeren er han i gang med å få oversikt over hvem som har tilgang på den type dokumenter som er lekket.

Talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby, sier de frykter at det kan komme flere lekkasjer.

– Vi vet ikke hvem som står bak dette, og vi vet ikke hva motivet er.