Pentagon: – Lekkasjene setter USAs sikkerhet i en alvorlig fare 

Chris Meagher, som er statssekretær i Pentagon, sier at lekkasjene utgjør en alvorlig fare for USAs nasjonale sikkerhet og kan bidra til spredning av desinformasjon, skriver nyhetsbyråene Reuters og AFP.

Chris Meagher. Foto: Patrick Semansky / AP

Forsvarsminister Lloyd Austin har snakket med allierte regjeringer og informert om lekkasjene.

Austin har også nedsatt en komité for å evaluere omfanget av skadene som er gjort, og få oversikt over hvem som har tilgang på den type dokumenter som er lekket.

– Vi vet ikke hvem som står bak

Talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby, sier de frykter at det kan komme flere lekkasjer.

– Vi vet ikke hvem som står bak dette, og vi vet ikke hva motivet er, sier han.

Talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby. Foto: Patrick Semansky / AP

Pentagon sier at forsvarsminister Lloyd Austin første gang ble informert om lekkasjene 6. april.

Samtidig ble komiteene som håndterer nasjonal sikkerhet i Kongressen, informert.

Dokumentene ser ut til å være i samme format som brifingene landets ledere får om nasjonal sikkerhet.

Men enkelte av de lekkede dokumentene ser ut til å ha blitt manipulert, ifølge Pentagon.

De graderte etterretningsdokumentene som plutselig dukket opp på internett for noen dager siden, handlet blant annet om etterretningsrapporter om Ukraina og om Israel.

Pentagon sier de er i gang med å undersøke hvem som får graderte dokumenter av den typen som er lekket på nett, og hvordan de distribueres.

Kritisk til Ukrainas stridsevne

Lekkede dokumenter viser en amerikansk skepsis til Ukrainas stridsevne, skriver Washington Post.

Amerikansk etterretning peker på betydelige svikt i ukrainernes evne til å mønstre folk og utstyr.

Dette kan føre til at ukrainerne sliter med å nå målene, er vurderingen i de lekkede amerikansk etterretningsdokumentene.

Pentagon gransker lekkasjene. Foto: STAFF / AFP

Kilder opplyser til avisa at amerikansk etterretning mener det er usannsynlig at Ukraina tar tilbake så mye territorium i våroffensiven som i den svært vellykkede offensiven i øst og sør i fjor høst.

Problemer med å samle soldater, ammunisjon og utstyr kan gjøre at Ukraina kun vil gjøre «beskjedne territorielle framskritt» i en varslet motoffensiv.

– Ukraina har lært av Russlands feil

Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmark ved Krigsskolen. Han mener ukrainerne har vist at de er bedre til å klare å fortsette operasjoner selv etter utmattende slag, enn russerne.

– Partene er som to boksere som har tatt imot mye juling. Den ene er flinkere til å hente seg inn enn den andre.

– Russerne har større problemer enn forventet, både med folk og materiell. Russland sender mange soldater uten opplæring. Vi har brukt ordet kanonføde, det kan vi bruke igjen.

Palle Ydstebø. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ydstebø mener Ukraina har fordel av å ha lært av Russlands feil da invasjonen startet. Russerne trodde de kunne ta Kyiv i et stort og raskt slag.

– Hvis ukrainerne klarer å balansere ambisjonene sine mot ressurser de har tilgjengelig, vil de ha brukbare muligheter, sier Ydstebø til NRK.

– Helt siden 1. verdenskrig er normen at du vinner ikke en krig ved ett stort slag. Du må akkumulere en serie av offensiver. Over tid klarer du å nå målene du har satt deg.

I følge lekkede dokumenter tviler USA på den ukrainske stridsevnen. Bildet viser ukrainske styrker som øver på nytt materiell i Storbritannia. Foto: Kin Cheung / AP

Dokumentet om den ukrainske våroffensiven kan indikere at ukrainernes strategi vil dreie seg om å ta tilbake omstridte områder i øst samtidig som styrkene også presser på sørover, i et forsøk på å ødelegge broen som forbinder Krim-halvøya til Russland, skriver avisa.

Washington Post skriver at vurderingen stammer fra tidlig i februar og er i et lekket dokument som er merket som svært hemmelig.

Dokumentet er blant en lang rekke hemmelige dokumenter fra det amerikanske etterretnings-, sikkerhets- og forsvarsapparatet som er blitt publisert på internett, skriver NTB.

Både Pentagon, der mange av dokumentene synes å være fra, og justisdepartementet etterforsker saken.