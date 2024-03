– Der oppe er et sted mange drukner. De blir tatt av strømmen og ført nedover elva. Så plukker vi dem opp her nede.

Manuel Mello har tatt oss med i pickuptrucken til brannvesenet gjennom en bred åpning i det rustrøde grensegjerdet og ned en liten grusvei

Han nikker til noen soldater fra nasjonalgarden som står litt lenger bort.

Manuel Mello er ofte ved bredden av Rio Grande elva for å forsøke å redde migranter fra å drukne. Ofte er det for sent. Foto: tove bjørgaas / nrk

Mello er brannsjef i Eagle Pass i Texas. En liten by der det aller meste handler om ulovlig innvandring nå.

Vi står vi på bredden av Rio Grande. Elva som skiller USA fra Mexico.

Kaster klærne

Elva virker rolig i dag. Men det vi ser rundt oss vitner om at det ofte ikke er slik.

Bare en elv skiller håpet for en bedre fremtid for mange migranter Du trenger javascript for å se video. Bare en elv skiller håpet for en bedre fremtid for mange migranter

Bakken er dekket av klær. Jeans, skjorter, undertøy og joggesko. Klærne har vært våte, men nå er de stive og ødelagte. Et skittent kosedyr ligger slengt i gjørma. Sammen med det nye testamentet på spansk.

Manuel forklarer.

– Når migrantene svømmer over har de ofte tørre klær i en plastpose på ryggen. Noen bruker posen som flyteelement. Når de når over, vrenger de av seg de våte klærne og skifter. Resten lar de bare liggende.

Brannsjefen har bodd her hele livet, og liker å hjelpe folk.

– Vi ryddet opp før jul, men nå ser det slik ut igjen.

Nå er han og styrken hans overveldet. De har aldri sett så mange migranter komme på en gang.

– Det går utover utrykningskapasiteten vår. Vi skal hjelpe lokalbefolkningen, men det klarer vi ikke nå.

2 millioner mennesker på ett år

I fjor krysset 1200 mennesker om dagen elva akkurat her i perioder.

Tross piggtråd både i elven om på land kommer migranter seg gjennom til USA. Foto: AFP

– I midten av desember hadde vi 4000 mennesker under brua her, forteller Mello.

Han har tatt oss med videre på kjøreturen til en grusslette under en av to brua som går over elva. Det er broene migranter egentlig skal bruke om de vil inn i USA.

På sletta er det laget en slags stor innhegning av oransje sperrebånd. Det er der migranter venter i når de er pågrepet, og i perioder er det altså flere tusen mennesker på en gang.

Her venter migranter som har krysset Rio Grande på å bli registrert i USA. Slik så det ut i desember. Foto: Reuters

2 millioner migranter ble pågrepet av grensepolitiet i USA i fjor. Det er en solid ny rekord.

Trenger skremselspropaganda.

Setter du foten på amerikansk jord, har du rett til å søke om asyl og å bli i USA mens søknaden blir behandlet. Det er grunnen til eksplosjonen, mener Mello.

For president Biden gjeninnførte denne muligheten i 2021.

Mens Trump var president i årene før pandemien, kom 80 prosent av migranter som ble pågrepet etter å ha tatt seg ulovlig inn i USA fra Mexico, Guatemala og Honduras.

Men den enorme økningen de siste to årene utgjøres av folk som kommer mer langveisfra.

Nå er mer enn halvparten fra Venezuela, Peru, Haiti og afrikanske land som Senegal, Mauritania og Guinea.

Manuel Mellom har også møtt ganske mange fra Ukraina.

– Denne formen for innvandring må stoppes.

Han forteller at tallene har gått litt ned de siste månedene etter at myndigheten i Texas la piggtråd langs elvebredden og nyhetene om det nådde ut.

– Vi ser at det hjelper litt når nyheter om slikt når ut, sier han.

Trump trenger innvandringskrise

I forrige uke besøkte Donald Trump Eagle Pass.

Han lovet å stenge grensen og starte en stor stolt deportering om han blir president.

Tidligere president Donald Trump besøkte Eagle Pass, Texas hvor det er satt opp piggtråd både på land og i elven Rio Grande for å hindre migranter å komme seg over fra Mexico. Foto: Reuters

Mellom er republikaner, men er ingen stor fan av Trump.

– Han bruker migrasjonskrisa til å vinne valget.

Det brannsjefen sikter til er avtalen Biden-administrasjonen og republikanere i Senatet var enige om for noen uker siden. Den skulle sikre en ny våpenbevilgning til krigen i Ukraina mot at grensen blir stengt når mer enn 5000 mennesker har kommet i løpet av en uke samt gi mer penger til vakthold og sikkerhet.

– Grensepolitiets fagforening er for denne avtalen. Men for Donald Trump er grensen den store valgkampsaken, han ønsker ikke at det skal bli en løsning før valget, sier Mello.

– Jeg er republikaner, men jeg synes ikke Trump hjelper oss nå.

Et stort flertall av amerikanere uttrykker misnøye med Bidens immigrasjonspolitikk

Immigrasjon er den viktigste saken i valgkampen for mange velgere. Det viste en spørreundersøkelse sist uke. 28 prosent av de spurte sa til Politico at det mener immigrasjon er USAs største utfordring nå.

President Joe Biden møtte representanter for grensepolitiet i Brownsville i Texas. Demokratene er den siste tiden blitt mer villig til å sette i verk tiltak langs grensen mot Mexico. Foto: Reuters

Les også Er Biden for svekket til å slå Trump i november?

En økonomisk fristelse

Men økonomien i USA påvirkes også positivt av migrasjon.

Det merker bedrifter over hele USA, og den enorme tilgangen på billig arbeidskraft er en viktig grunn til at den amerikanske økonomien går så det suser nå.

Rundt 50 prosent av veksten I arbeidsmarkedet I fjor skyldes arbeidskraft som ikke er født I USA, ifølge forskningssenteret Economic Policy Institutes analyser av føderale data.

Den høye inflasjonen etter pandemien kom også på grunn av mangel på arbeidskraft. I tillegg til mangel på varer etter pandemien.

Drukning før middag.

Tilbake hos brannvesenet i Eagle pass er klokka blitt halv seks om ettermiddagen, og vi har nettopp kommet tilbake til brannstasjonen sammen med Manuel Mello.

Hjemme venter kona hans med middagen. Men arbeidsdagen er ikke ferdig ennå.

Slik ser det ofte ut når migranter greier å krysse Rio Grande her ved Eagle Pass, Texas. Dette bilde er fra januar. Den dagen NRK var til stede kom ingen seg over. Foto: AFP

Brannfolkene til Manuel er i ferd med å sette redningsbåten sin på en tilhenger.

– Politiet ringte og sa de hadde sett tre menn svømme over, men en av dem slet og gikk under, sier en.

Vi blir med ut på utrykning et par kilometer oppover elva.

Sekunder senere suser vi av gårde bak en brannbil med redningsbåt på slep. Vi er på vei tilbake til Rio Grande.

– Ved elvebredden står brannfolk og politifolk og speider.

Men de ser ikke personen politiet sier de observerte.

Det kommer bare en svart plastsekk flytende forbi,

– Det er en slik sekk med klær migrantene pleier å ha med seg, forklarer brannsjefen.

Han blir alvorlig i ansiktet og ber mennene sine avblåse redningsaksjonen.

Brannsjef Manuel Mello innser at de ikke får reddet noen migranter i dag. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Det har gått mer enn 20 minutter. Det er i ferd med å bli mørkt, og jeg kan ikke sette mennene mine i fare ved å sette ut båten nå.

Betyr det at en person er i ferd med å drukne der ute mens vi står her?

– Ja, eller at han allerede har druknet, sier Manuel.

– Det blir ikke siste gang. Det skjer hele tiden.

Hør utenriksredaksjonens ukentlige podkast: