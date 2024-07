Krever svar om sikkerheten under Trump-valgmøte

Donald Trump ble truffet ved det ene øret av et streifskudd.

En tilskuer ble drept, to andre tilskuere kritisk skadd. Gjerningsmannen ble også drept av sikkerhetsoppbudet rundt Trump kort tid etter å ha avfyrt sine skudd inn i valgkampmøtet.

Flere sentrale aktører krever nå svar om hvordan en angriper kunne komme så nært, og klare å avfyre et våpen.

Donald Trump ligger på bakken mens det renner blod ned langs kinnet hans etter at han ble streifet av en kule. Foto: ANNA MONEYMAKER / AFP/NTB

I Kongressen vil de nå kreve svar fra Secret Service som hadde ansvaret for sikkerheten.

– Jeg har allerede kontaktet Secret Service for å få mer informasjon. Jeg har også bedt sjefen for etaten om å møte i en høring, uttalte James Comer, som er leder for kontrollkomiteen i Representantenes hus. Han er republikaner og innvalgt fra Kentucky.

Secret Service er en egen etat med ansvar for sikkerheten til presidenten og høytstående politikere. Sjefen for etaten Kimberly Cheatle blir nå avkrevd svar.

Også speaker i Representantenes hus, som leder møtene der, Mike Johnson er tydelig på at de vil ha svar på hvordan dette kunne skje.

– Det amerikanske folk fortjener å vite sannheten. Vi vil ha direktøren for Secret Service, Kimberly Cheatle, inn til høring hos oss så fort som mulig. Vi vil også da be ansvarlige fra andre sentrale etater om å møte, sier republikaneren Johnson på X.

Trump skadd – tilskuer og skytter drept

Det var natt til søndag 14. juli norsk tid at det smalt flere ganger mens Donald Trump gjennomførte et valgkampmøte.

Den tidligere presidenten og nå republikanernes presidentkandidat før høstens ble raskt omringet av sikkerhetsvakter og lagt i bakken for egen sikkerhet.

SE VIDEO: Donald Trump ble eskortert av scenen under et valgkamparrangement i Pennsylvania lørdag. I videoen kan du se hendelsen der skuddene ble avfyrt slik de ble fanget av TV-kameraer.

Men kort tid senere kom han til syne igjen for pressefotografene – med blod på hånda og ved det ene øret. Trump har selv uttalt at han ble truffet av et streifskudd ved det ene øret.

Bak Trump stod det en rekke tilhengere. Blant disse ble en person drept, og to personer kritisk skadd.

Under 150 meter fra Trump med våpen

Flere amerikanske og internasjonale medier har sett på hva som skjedde.

Hvor var angriperen?

Hvordan var sikkerhetsopplegget?

Kunne de stoppet attentatforsøket?

Både nyhetsbyrået Associated Press (AP) og NBC har vurdert det til at den mistenkte skytteren var under 150 meter unna da han avfyrte våpenet mot Trump.

Bilder fra stedet viser at sikkerhetsopplegget blant annet inkluderte skarpskyttere på takene bak talerstolen der Trump stod.

Den mistenkte skytteren var på et tak under 150 meter fra talerstolen der Donald Trump stod. De andre som ble truffet, drept og skadet var blant annet på tribunene bak presidentkandidaten. Grafikk: kartgrunnlag Airbus / Google Earth, grafikk Øyvind Bye Skille/NRK Den mistenkte skytteren var på et tak under 150 meter fra talerstolen der Donald Trump stod. De andre som ble truffet, drept og skadet var blant annet på tribunene bak presidentkandidaten. Grafikk: kartgrunnlag Airbus / Google Earth, grafikk Øyvind Bye Skille/NRK

Secret Service som hadde ansvaret for sikkerheten uttalte i en av sine første pressemeldinger etter skuddene at skytteren avfyrte våpenet sitt fra utsiden av arrangementet.

Fra tidligere er det også kjent at alle som skal inn på slike valgmøter må gjennom metalldetektorer.

Både New York Times og AP melder at den mistenkte skytteren ble funnet med en halvautomatisk rifle av typen AR-15 ved siden av seg.

Ekspert: – Fundamental svikt i sikkerheten

Eksperter som amerikanske medier har snakket med er tydelige på at man aldri kan sikre seg helt mot alle mulige trusler. De er likevel kritiske til at dette angrepet kunne skje.

– Her var det en fundamental svikt i sikkerheten, uttaler Steve Nottingham til nyhetskanalen NBC.

Han er tidligere leder i en av politiets beredskapstropper i Long Beach, California. Politimannen mener området skulle vært bedre undersøkt og sikret i forkant av valgkampmøtet.

På taket bak Trump lå det skarpskyttere fra politiet. De skjøt tilbake mot angriperen og drepte ham. Foto: Gene J. Puskar / AP/NTB

Også den pensjonerte sikkerhetseksperten Jim Cavanaugh med erfaring fra flere oppdrag sammen med Secret Service er overrasket over at en angriper klarte å komme seg opp på et tak så nært Donald Trump.

– Min erfaring er at de normalt skal ha kontroll på alle høye punkter, enten selv eller i samarbeid med lokalt politi. Ingen skal få gå på tak i nærheten. De skal ha kontrollen der, sier Cavanaugh til NBC.

Vitner har forklart til medier at de så en mann krype på taket, og at de forsøkte å varsle politiet på stedet om faren allerede før skuddene ble løsnet.

Vitner: Forsøkte å si fra

– Vi pekte på mannen som klatret opp. Vi så tydelig at han hadde en rifle, sier øyenvitne Greg Smith til BBC.

Smith sier han forsøkte å varsle politiet flere ganger. Han undret seg over hvorfor ingen reagerte og hvorfor ingen hadde tatt Trump ned fra scenen.

– Secret Service så på oss mens jeg pekte mot taket. Det neste som skjer er at fem skudd blir avfyrt.

Øyevitne Greg Smith sier han så en mann med gevær på et tak rett før skytingen på Trump-samlingen i Pennsylvania.

Roses også for innsatsen

Både New York Times og Washington Post har skrevet om konspirasjonsteorier som spredte seg etter skytingen. At brukere på sosiale medier og ulike nettplattformer mente at venstresiden i USA stod bak attentatet, eller at det var knyttet til noe de kalte «deep state».

Secret Service har også selv måttet gå ut og avvise at de hadde avvist et ønske fra Donald Trumps valgkamporganisasjon om mer sikkerhet.

– Det er en usann påstand at en person fra Trumps valgkamp tok kontakt for å få mer sikkerhet, og at disse ønskene ble avvist, uttaler talsmann Anthony Guglielmi i Secret Service.

Donald Trump holder opp en knyttet neve etter å ha blitt truffet av et streifskudd under et valgkampmøte i Butler, Pennsylvania. Han har blod i ansiktet fra en skade ved det ene øret. Foto: ANNA MONEYMAKER / AFP/NTB

Donald Trump selv takket livvaktene og politiet for rask respons da angrepet skjedde.

– Jeg vil takke Secret Service og alle andre i politistyrkene for sin raske respons etter skytingen som skjedde i Butler i Pennsylvania, skrev han på sitt eget sosiale nettsted Truth Social.

Også sittende president og motkandidat Joe Biden takket sikkerhetsstyrkene kort tid etter angrepet.

– Jeg vil takke Secret Service og alle de andre sikkerhetsorganene både nasjonalt og lokalt, sa Biden.

Området for Trump-valgkampmøte i Butler, Pennsylvania etter at det ble evakuert. Foto: ANNA MONEYMAKER / AFP/NTB