Koronapandemien preger livet til barn over hele verden.

Torsdag ble det kjent at regjeringen i Norge godkjenner bruk av koronavaksinen til Pfizer for barn ned til 12 år.

Det skjer fire måneder etter at amerikanske myndigheter gjorde det samme, og Israel og mange europeiske land fulgte etter. Nå kan enda yngre barn snart stå for tur, i hvert fall i USA.

For i slutten av september forventer Pfizer å ha kunnskap om hvordan vaksinen deres fungerer på barn mellom 5 og 11 år.

Det skriver det amerikanske finansnettstedet Insider.

Selskapet har selv anslått at vaksinen kan bli tilgjengelig for amerikanske barn i denne aldersgruppen allerede i oktober.

Resultatene for den neste aldersgruppen, barn mellom 6 måneder og 5 år, kan komme i oktober eller november, ifølge Pfizer.

Siden de ikke er blitt vaksinert testes israelske barn for antistoffer mot koronavirus før høstens skolestart. Foto: Jack Guez / AFP

Må godkjennes av helsemyndigheter

Å bruke koronavaksiner på barn under 12 år må godkjennes av amerikanske helsemyndigheter. Det vil skje etter at de har gått gjennom all dokumentasjon. Det kan ta noen uker.

Foreløpig er det bare koronavaksinen til Pfizer som er godkjent for barn ned til 12 år. Det skjedde i mai i år.

Moderna søkte om nødgodkjenning i juni for aldersgruppen 12 til 17 år, men venter fortsatt.

Amerikanske helsemyndigheter tror en godkjenning av Pfizer-vaksinen for de under 12 år vil ta noe lengre tid enn det selskapet selv anslår.

USAs smittevernsjef Anthony Fauci sa nylig til NBC at det er rimelig å tro at barn under 12 år kan få tilbud om koronavaksine innen vinterferien i februar.

13 år gamle Charles Muro i Connecticut feiret øyeblikket da han var blant de første amerikanske barna under 15 år som ble vaksinert mot korona i mai i år. Foto: Joseph Prezioso / AFP

Stor etterspørsel

USA er rammet av en ny stor smittebølge. Landet har nærmere 100.000 covid-19-pasienter på sykehus i begynnelsen av september, ifølge Our World in Data.

Det er særlig uvaksinerte voksne som blir innlagt, men etterspørselen etter vaksine for yngre barn er stor.

Foreldre er mer bekymret for at barna ikke blir vaksinert enn de er for eventuelle bivirkninger av vaksinen, skrev CNN i august.

Dr. Bud Weidermann som driver et av sentrene for utprøving av vaksine for barn, forteller at 2000 barn står på venteliste for å få delta i forsøkene.

Også den amerikanske barnelegeforeningen krever en fortgang i godkjenningen av vaksiner for yngre barn.

– Det haster virkelig, sa foreningens president Dr. Lee Savio Beers til CNN.

Mindre doser til barn

Pfizervaksinen til voksne er i doser på 30 mikrogram.

Selskapet har testet ut en langt mindre vaksinedose på 10 mikrogram til barn mellom 5 og 11 år, og en svært liten dose på 3 mikrogram til de mellom 6 måneder og 5 år.

De foreløpige resultatene tyder på at dette er trygge vaksinedoser for barna.

Håpet er at mindre doser av vaksinen skal gi færre bivirkninger. For testing har vist at ungdommer får flere bivirkninger enn voksne.

Pfizer og Moderna regner med at dosene til barn under 12 år må bli vesentlig mindre enn dem som gis til voksne. Foto: Dado Ruvic / Reuters

Modernavaksinen er på 100 mikrogram til voksne.

Også denne vaksinen testes ut med mindre doser til barn.

Moderna har delt opp testingen av de yngre barna i tre aldersgrupper 6 til 11 år, 2 til 5 år og 6 måneder til nærmere 2 år.

Moderna regner med å få resultatene fra sine tester på barn under 12 år i løpet av de første vintermånedene.