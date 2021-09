Koronadrap sjokkerer Tyskland

Tysklands forbundskansler Angela Merkel fordømmer i dag via sin pressetalskvinne Ulrike Demmer det som beskriver som et målrettet drap, etter en krangel om bruk av maske i lokalene til en bensinstasjon vest i landet.

Det var ved halv åtte tiden lørdag 18. september en 49 år gammel mann kom inn på en bensinstasjon i byen Idar-Oberstein i delstaten Rheinland-Pfalz for å kjøpe en sixpack med øl.

Den 20 år gamle ansatte på stasjonen ba 49-åringen ta på seg maske, slik regelen fremdeles er i Tyskland.

«Følte seg provosert»

Etter en krangel mellom de to forlot 49 åringen bensinstasjonen. Han kom tilbake litt seinere på kvelden, denne gangen med maske.

Han fikk kjøpe ølet sitt, men etter en ny ordveksling med 20-åringen bak disken, dro han fram en pistol og skjøt selgeren rett i hodet.

Den 20 år gamle ansatte på stasjonen døde seinere av skuddskadene.

49-åringen meldte seg dagen etter for politiet og innrømmet drapet.

Men han sa i avhøret at han følte seg provosert av alle begrensningene som myndighetene har innført for å stoppe koronaviruset.

Det var på denne bensinstasjonen i Idar-Oberstein drapet skjedde lørdag kveld Foto: Thomas Frey / AP

Ifølge tysk politi skal han ha sagt at han ikke følte at han hadde noe annet valg enn å reagere på den måten som han har gjort.

Dette i protest og som en reaksjon på den han mener er maktmisbruk fra myndighetene i form av reguleringer for å stoppe pandemien.

«Vrangtenkerne» hisser til motstand

Saken har vakt voldsom oppsikt i Tyskland, og har også gått rett inn i diskusjonen om hvordan tyske myndigheter har håndtert koronakrisen.

Det har vært en høyrøstet motstand mot de strenge tiltakene for å stoppe smitten, blant annet fra personer innenfor partiet Alternativ für Deutschland AfD og fra dem som på generelt grunnlag er vaksinemotstandere.

Titusenvis av mennesker har deltatt i protester, blant annet i hovedstaden Berlin. Bevegelsen Querdenker, som best kan oversettes med Vrangtenkere, har fått stor oppslutning.

Tusenvis av mennesker deltok 1. august i en demonstrasjon i Berlin, mot de strenge koronatiltakene i Tyskland. Foto: Christoph Soeder / AP

Inn i valgkampen

Drapet i Idar-Oberstein har naturlig nok blitt fordømt av alle ledende krefter i Tyskland, bare dager før landet skal velge ny Riksdag og forbundskansler.

Armin Lasche, som er kanslerkandidat for kristeligdemokratene sier ifølge nyhetsbyrået AFP at «vold ikke er veien å gå, selv for dem som har andre meninger, inklusive dem som støtter Querdenker».

En demonstrant med maske av Angela Merkel med en tekst der det står «Farvel til demokratiet», i forbindelse med en demonstrasjon mot korantiltakene i Tyskland tidligere i år. Foto: Christoph Soeder / AP

Annalena Baerbock fra de Grønne, som er en annen av kandidatene til å overta etter sittende forbundskansler Angela Merkel, skriver på Twitter at hun er svært bekymret over radikaliseringen av enkelte innenfor Querdenker-bevegelsen.

Tysk politi: Ikke overrasket

Den tyske avisen Der Tagesspiegel har ved en gjennomgang på sosiale medier funnet flere eksempler på at personene har applaudert handlingen til den 49 år gamle gjerningsmannen.

«Nå er vi i gang» er en av kommentarene, mens andre bare bruker en tommel-opp emoji for å vise at de synes det er helt OK å drepe en som ber folk følge regelverket og bruke maske inne i butikklokaler.

Stephan Kramer, som leder tysk overvåkingspoliti i delstaten Thüringen, sier til RND-media at han er trist, men ikke overrasket over det som har skjedd i Idar-Oberstein.

– Veksten i konspirasjonsteorier og fantasier blant aggressive grupperinger har vært synlig i mange måneder. Denne aggressiviteten er til stede overalt sier Kramer.