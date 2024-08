Det er fire år siden forrige landsmøte. Da var det pandemi og det hele foregikk digitalt.

Nå samles 50.000 demokrater i Chicago for å meisle ut partiprogram og samle seg rundt Kamala Harris.

Entusiasmen skal skrus på igjen etter en historisk turbulent sommer i partiet.

Politi knipser bilder inn i landsmøtesalen dagen før det politiske showet åpnes. Foto: Anders Tvegård / NRK

Det er Kamala-feber blant mange aktive demokrater. Men en god del amerikanske velgere sier også at de trenger å få vite mer om hva den ferske presidentkandidaten vil gjøre annerledes enn Joe Biden.

Hvor store endringer det blir i partiets politikk under Harris, er fortsatt uklart.

Landsmøtearenaen i Chicago forbereder seg på 50.000 tilreisende. Foto: Anders Tvegård / NRK

Og det er det vi kanskje vil få vite mer om de neste fire dagene.

Fortsatt Gaza-uro

Selv om det er ny tenning blant demokratene, kommer demonstranter og krigsmotstandere til å fylle noen gater i Chicago under landsmøteuka.

Det er varslet flere demonstrasjoner mens demokratene holder sitt landsmøte. Søndag var palestinske aktivister i Chicagos gater. Foto: AP

Politiet forbereder seg på protester. Det er høye gjerder rundt deler av byen. Det er kontrollposter og sikkerhetssjekker av både kjøretøy og møtedeltakere.

Flere butikker i sentrum har spikret igjen fasaden.

I Chicago husker de som har levd en stund, Demokratenes landsmøte i 1968 da protestene mot Vietnamkrigen utartet til gateslag.

Kongressens politi hjelper også til med sikkerheten under demokratenes landsmøte i Chicago. Det kommer rundt 4000 delegater og opp mot 50.000 andre deltakere. Foto: Anders Tvegård / NRK

Den gangen hadde president Lyndon B. Johnson annonsert at han ikke tok gjenvalg.

Og president Biden, som skulle krones for gjenvalg denne uka, trakk seg altså for en måned siden, rett etter republikanernes landsmøte i Milwaukee.

Da hadde demonstranter ropt «Genocide-Joe» («Folkemord-Joe») i gatene i månedsvis. Det kommer de trolig til å gjøre i Chicago også. Demokratene kan ikke forvente å få stemmene til alle på venstresida som er opprørte over støtten til Israel.

Men partiet, Kamala Harris og hennes makker, Tim Walz, kan ha roet gemyttene noe.

Joe Biden skal hylles og takkes av mandag. Men når han har holdt sin tale til landsmøtet, drar Biden tilbake til Washington, mens partiet ser framover.

President Joe Biden har fått krass kritikk etter krigen mellom Israel og Hamas. Her er han på en flyplass i Maryland søndag. Foto: Jose Luis Magana / AP

Vanskelig takk og farvel

Under landsmøtet må Harris og partiet både vise takknemlighet overfor president Biden, som har viet livet sitt til Demokratene. Samtidig må de finne veien videre. En ulmende uro på meningsmålingene fikk partitopper til å presse Biden til å trekke seg til slutt.

Men det skjedde i ellevte time.

Aldri har partiet hatt så dårlig tid til å meisle ut en plattform en president kan stille til valg på. Denne uka skal det derfor jobbes på høygir med å la amerikanske TV-seere bli bedre kjent med Harris og hennes agenda.

Harris og Walz ble godkjent, uten utfordrere, som partiets president og visepresidentkandidat allerede 6. august.

Kamala Harris og Tim Walz på et valgkampmøte i Las Vegas i USA. Foto: RONDA CHURCHILL / AFP

Siden delegatene holdt et nettmøte, brytes tradisjonen med en formell avstemming på landsmøtet. Likevel blir det en seremoni med opplesing av resultat, slik at også TV-seere får med seg entusiasmen som preger partiet nå.

En måling som fra Pew Research i forrige uke viser at 62 prosent av demokratiske velgere sier de gir henne sterk støtte. Bare 43 prosent sa det samme om Biden i juli.

Demokratenes tungvektere

I Chicago vil store politiske stjerner stå på scenen hver kveld. Flere TV-kanaler sender direkte fra landsmøtesalen. Det meste skjer mellom 0100 og 0500 på natta norsk tid.

Mandag snakker president Joe Biden og tidligere presidentkandidat og utenriksminister Hillary Clinton .

snakker og tidligere presidentkandidat og utenriksminister . Tirsdag skal tidligere president Barack Obama tale til delegatene. I år er det 20 år siden han slo igjennom i amerikansk politikk på nettopp en slik landsmøtescene.

skal tidligere president tale til delegatene. I år er det 20 år siden han slo igjennom i amerikansk politikk på nettopp en slik landsmøtescene. Onsdag er det visepresidentkandidat Tim Walz som skal gjøre seg lekker for amerikanske velgere, og det etter en introduksjon eller videoinnspilling av kona Gwen. Tidligere president Bill Clinton taler også den kvelden.

er det visepresidentkandidat som skal gjøre seg lekker for amerikanske velgere, og det etter en introduksjon eller videoinnspilling av kona Gwen. Tidligere president taler også den kvelden. Og torsdag tilhører scenen Kamala Harris. Hun har hatt noen historisk hektiske uker, men skal visstnok jobbe hardt med landsmøtetalen, der hun må legge fram sin visjon for USA.

Kamala Harris skal holde tale på Demokratenes landsmøte torsdag. Hun har landet i Chicago sammen med sin ektemann Doug Emhoff. Foto: Robyn Beck / AFP

Kommer Taylor Swift?

Også stjerner som Beyoncé og Billie Eilish er ventet å ha en rolle under landsmøtet.

Førstnevntes låt «Freedom» er Kamala Harris' offisielle kampanje-låt.

Det flere lurer på nå, er om Taylor Swift vil gi sin støtte til Kamala Harris.

CNN spekulerer på at hun kan dukke opp i Chicago.

Swift fullfører en konsertserie i London tirsdag, og kan i teorien rekke fram til avslutningskvelden.

Ballongene henger i taket, klar for å slippes utover landsmøtesalen. Foto: Anders Tvegård / NRK

Demokratene har allerede varslet at aktivister kan lage vennskaps-armbånd i et eget telt på landsmøtet. Slike som mange forbinder med Swift.

Kamala Harris har sterkt fokus på abortrettigheter og flere andre saker som er viktige for kvinner.

Julia Louis-Dreyfus, som spilte visepresident i serien Veep, skal lede et panel om kvinnelige guvernører.

Skiller hun lag med Biden?

Det er altså gjort flere målinger de siste ukene som viser at Kamala Harris har økt i popularitet. Hun blir nå introdusert på nytt for et nasjonalt publikum etter noen år som mer anonym og stille visepresident.

Harris' grep om koalisjonen vil bli tydeligere denne uka. På folkemøter til nå har hun snakket mye om abortrettigheter og demokrati, men hvilken linje hun legger seg på i Israels krig i Gaza, er mindre klart.

Harris har gitt signaler om at hun ønsker å skille lag med deler av Biden-administrasjonen politikk. Spesielt for å få bukt med prisveksten, men også når det gjelder skatteletter og den ulovlige innvandringen.

Kamala Harris har endret mening i flere politiske spørsmål, som oljeutvinning, dødsstraff, cannabis og til dels innvandring. Det er ikke uvanlig at politikere skifter standpunkt når de søker nasjonale verv.

Kamala Harris og Donald Trump kjemper begge om å bli USAs neste president. Foto: AP

Nye nasjonale målinger viser at Harris har et lite forsprang på Donald Trump. Hun får 49 prosent oppslutning mens Trump får 45 prosent blant registrerte velgere i det demokratene møtes til landsmøte.

Selv med en tredjekandidat i miksen, ligger Harris et par prosentpoeng foran, ifølge Washington Post.

Men nasjonale målinger er mindre relevant fordi valget avgjøres i seks-sju delstater. Også i flere slike vippestater har Harris spist opp Trumps ledelse, selv om målingene fortsatt er innenfor feilmarginen og viser et jevnt løp.