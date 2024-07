Dette skal ha skjedd bak kulissene før Biden trakk seg

Lørdag skal familie og nærstående rådgivere ha skyndet seg til president Joe Bidens feriehus i Rehoboth i Delaware.

Avgjørelsen om at han kom til å trekke seg fra presidentvalget var i ferd med å bli tatt.

Likevel var det få som visste om det som utfoldet seg gjennom helgen i Delaware.

Ifølge New York Times fikk flere av hans nærmeste beskjed knapt et minutt før Biden trykket publiser på det åpne brevet på X.

Det var like før klokken åtte norsk tid at Joe Biden trakk kandidaturet sitt. Foto: AP

Tvetydige signaler

Det var på onsdag at Biden sist viste seg offentlig. Da landet han i delstaten Delaware.

– Det går bra, sa en koronasyk Biden til pressen da han gikk ut av privatflyet.

Torsdag uttalte nærstående personer at Biden hadde begynt å akseptere at han kanskje måtte trekke seg fra kampen om presidentskapet, opplyste kilder til New York Times.

Fredag ba enda flere Biden om å trekke seg.

Ifølge BBC ba totalt 26 demokrater i Representantenes hus, presidenten om å revurdere kandidaturet.

Lørdag morgen sa Biden til sine seniorassistenter at det fortsatt var «full fart fremover» for kampanjen, skriver Politico.

Men litt senere samme dag slo Biden inn telefonnummeret til to nære rådgivere. Biden ba dem om å komme til feriehuset sitt. En avgjørelse hadde begynt å ta form.

Skrev brevet gjennom natten

Steve Ricchetti og Mike Donilon hastet seg til Bidens feriehus. Steve Ricchetti er en av Bidens nærmeste rådgivere. Mike Donilon er Bidens sjefstrateg og mangeårige taleskriver.

De ble informert om den historiske beslutningen, ifølge New York Times. Deres sjef hadde tatt valget om å trekke seg som presidentkandidat.

De to får i oppgave å sette i gang prosessen rundt den offentlige kunngjøringen, ifølge CNN.

Den påfølgende natten utformet de brevet som skulle snu valgkampen på hodet.

Dette brevet deler Joe Biden på sin private konto på X søndag kveld norsk tid. Foto: Skermbilde / X

Fikk beskjed minutter før offentligheten

Biden ringte tre personer på morgenkvisten søndag.

De tre var visepresident Kamala Harris, stabssjef i Det hvite hus Jeffrey Zients, og kampanjeleder Jen O’Malley Dillon, skriver New York Times.

Biden og Harris snakket sammen flere ganger søndag før Bidens beslutning ble kunngjort. Han uttrykte full støtte til Harris som presidentkandidat.

Den amerikanske presidenten Joe Biden ringte visepresident Kamala Harris kort tid før han trakk seg fra presidentvalget. Foto: THE WHITE HOUSE

Klokka 13.45 lokal tid, ett minutt før Biden publiserte brevet, sendte han ut en melding hvor han takket sin stab.

En av dem som fikk meldingen, var Anita Dunn. Hun har ansvaret for presidentens kommunikasjonsstrategi.

Anita Dunn utelukket lørdag at Biden kom til å trekke seg. Søndag fikk hun kontrabeskjed. Foto: Carolyn Kaster / Reuters

Dunn skal kort tid i forveien ha forsikret alle om at Biden ikke kom til å trekke seg, ifølge ansatte i Det hvite hus som har snakket med Politico.

Senere skal Dunn fortalt de ansatte at alle prosesserte nyheten samtidig.

Joe Biden pryder mange avisforsider etter han trekker seg som presidentkandidat. Foto: Reuters

Klokka 13.46 lokal tid trykket en koronasyk Biden på knappen.

Brevet ble publisert på X. Bidens koronasykdom skal ha vært grunnen til at beskjeden kom her, og ikke på en mer tradisjonell pressekonferanse, ifølge New York Times.



Med brevet har Joe Biden skrevet seg inn i historiebøkene. Sist en president trakk sitt kandidatur var i 1968. Da skjedde det i mars måned.

Nå er det bare litt over tre måneder til valget i USA.