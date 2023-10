Den internasjonale forståelsen for at Israel vil agere mot sine fiender, er større enn den har vært på lenge etter Hamas' angrep, påpeker Dag Henrik Tuastad, førstelektor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo.

– Dette er en mulighet for Israel til å angripe Iran, sier Dan Henrik Tuastad til NRK.

– Israels statsminister Benjamin Netanyahu har snakket i nesten et tiår om at man må stoppe Iran. Hvis Israel noen gang skal få med seg USA på et angrep mot Iran, så er det nå, mener han.

Tuastad er samtidig tydelig på at Iran på sin side ikke ønsker noen utvidelse.

Israels 11. september

På lørdag ble et av de verste angrepene i Israels historie gjennomført. I et omfattende koordinert angrep stormet flere hundre tungt bevæpnede Hamas-krigere inn i Israel fra land, via luften og ved hjelp av hurtigbåter.

Et sjokkangrep er det blitt kalt. Et vannskille og et nullpunkt i israelsk historie.

– Dette er Israels 11. september, sier Tuastad.

– Israels svar kommer til å endre Midtøsten, sa statsminister Benjamin Netanyahu.

Feiret i Iran

FEIRET: Iranere feirer etter Hamas' angrep på Israel. Foto: Majid Asgaripour / Reuters

Etter Hamas-angrepet mot Israel, ble det feiret i Iran.

Og ifølge avisa Wall Street Journal var Iran involvert i planleggingen av angrepene.

Dette avviser Irans leder.

Ali Khamenei sa tirsdag at landet ikke var involvert i Hamas' angrep på Israel. Han lovpriste likevel det han kalte «nederlaget til Israels militære og etterretning».

I den første TV-overførte tale siden angrepet, sa han: «Vi kysser hendene til de som planla dette angrepet på sionist-regimet».

USA ber om ro

USAs forsvarssjef Charles Brown har bedt Iran om å ikke involvere seg i konflikten i Israel og i Gaza.

Brown sier han ikke vil at konflikten skal spre seg.

Tuastad påpeker at Israel lenge har advart mot Iran, og faren for at landet anriker nok uran til å lage atomvåpen.

– Netanyahu er hellig overbevist om at den eksistensielle trussel mot Israel i dag er Iran og deres atomvåpenprogram. Det har aldri bydd seg en bedre anledning for Israel rent politisk å angripe Iran enn nå, sier Tuastad.

Han tror Israel kommer til å vektlegge Irans indirekte eller direkte deltagelse i planleggingen av angrepet.

Tror ikke på storkrig i Midtøsten

Forsker Kjetil Selvik ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi). Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Forsker Kjetil Selvik ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) tror Israel har hendene fulle med Hamas.

Iran, som støtter både Hamas og Hizbollah, vil heller ikke ha noen utvidelse, mener han.

– Min forventning er at krigen kommer til å holde seg innenfor Israel og Palestina, men situasjonen er veldig usikker, sier han til NTB.

– Vi kan ikke si at det ikke er noen fare for en utvidelse, så spent som situasjonen er nå. Nervene er i høyspenn, og en eller annen form for hendelse eller misforståelse kan jo selvfølgelig trekke inn andre land, særlig Libanon. Men sånn jeg leser situasjonen, er verken Israel eller Hizbollah interessert i en krig, sier Selvik.

– Med USA ser vi trolig på 3. verdenskrig

TROR IKKE USA INVOLVERES: Cecilie Hellestveit, konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Cecilie Hellestveit, konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet, trekker fram at amerikanerne har sendt verdens største krigsskip til området.

Hun tror det neppe kommer til å bli brukt i forholdet mellom israelerne og palestinerne.

– Det er der nettopp for å holde andre aktører unna. Amerikanerne har også vært klare på at de ikke har sett Irans hånd i dette, uttaler Hellestveit.

VERDENS STØRSTE: Hangarskipet USS Gerald Ford, som var i Oslofjorden i vår, er nå sendt til Midtøsten. Foto: Storm Pessl-Kleiven / NRK

Hun tror ikke på noe angrep på Iran dersom Iran forholder seg i ro.

– Uten USA kan dette ikke skje. Med USA ser vi trolig på 3. verdenskrig, mener Hellestveit.

– USA, Iran og Israel sier alle per nå at Iran ikke sto bak. De som hevder at Iran er med, er de militante ikke-statlige bevegelsene som nå trues av Israels krigsmobilisering, Hamas og Hizbollah. De vil naturligvis trekke/true med Iran, sier hun.

Hovedfienden

Tuastad tror Israel kommer til å gå inn for å utrydde Hamas fra Gaza. Samtidig vil oppmerksomheten rettes mot Iran, tror han.

– At Israel ser utover Gaza, ville jeg ikke blitt overrasket over. Hvem er da deres hovedfiende? Det er Iran.

– På hvilken måte er det da sannsynlig at USA blir involvert?

– Det man vet, er at de har trent sammen, svarer Tuastad, som er usikker på om amerikanerne ønsker å bli involvert.

– Sannsynligheten for et angrep på Iran, er større nå enn det har vært tidligere. Med eller uten USA på laget, konkluderer han.