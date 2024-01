Josef Fritzl kan løslates

Josef Fritzl har sonet ved et høysikkerhetsfengsel for psykisk syke kriminelle siden 2009, men overføres nå til et vanlig fengsel.

Det opplyser hans advokat Astrid Wagner til nyhetsbyrået Reuters.

Dette kan bane vei for en løslatelse, skriver avisen Kronen Zeitung.

Holdt fanget i 24 år Ekspander/minimer faktaboks I 1977 var Elisabeth Fritzl 11 år og farens misbruk av henne startet.

Sju år senere, i 1984, ble hun dopet ned, båret i kjelleren og påsatt håndjern. Foreldrene meldte henne savnet, og etterforskningen konkluderte med at hun hadde sluttet seg til en religiøs sekt.

I 1987 ble hun gravid med sin far for første gang. Året etter fødte hun sitt første barn i fangenskap, en datter.

To år senere, i 1990, fødte hun sitt andre barn - en sønn. Akkurat som sin søster har han ikke sett dagslys før han ble satt fri i en alder av 18 år.

I september 1992 ble det tredje barnet, den andre datteren, født. Da jenta var åtte måneder gammel tok faren henne opp, la henne på trappa sammen med et brev signert av Elisabeth som sa at hun ikke kunne ta vare på henne.

Dette ble gjort for at Josefs kone, Rosemarie, fortsatt skulle tro at hun var rømt med en sekt.

I oktober 1993 ble det fjerde barnet født - datter nummer tre. Da hun var ett år og to måneder la Josef henne på sin egen trapp.

Våren 1996 fødte Elisabeth tvillinger. Den ene tvillingen døde like etter fødselen, og Josef skal ha tatt dette barnet med seg og brent det i husets forbrenningsovn. I august 1997 ble den overlevende tvillingen lagt på trappa som det siste adoptivbarnet.

Det sjuende og siste barnet, en gutt, ble født i april 2003. Akkurat som sine to eldste søsken har han alltid vært innesperret i kjelleren. 2008: 19. april ble det eldste barnet syk, og ble kjørt til sykehus av Josef. Begge guttene ble også hentet ut av kjelleren og tatt opp i huset.

Lørdag 26. april besøkte Elisabeth og Josef datteren på sykehus. Da tok politiet Elisabeth til sides og hun fortalte dem hele historien.

Søndag 27. april ble historien kjent for verden. Josef ble brakt inn for avhør, men ville ikke si noe til politiet.

Mandag 28. april: Josef Fritzl innrømte å ha kidnappet datteren, seksuelt misbrukt henne og fått sju barn med henne. Han innrømte også å ha brent den ene tvillingen.

Helsemessige årsaker

88-åringen kan bli flyttet til et omsorgshjem etter at en ny psykiatrisk rapport slår fast at han ikke lenger utgjør noen trussel for offentligheten.

– Han fortalte enda en gang at han angrer på hva han gjorde. Han var faktisk nær ved å gråte. Som konklusjon kom retten fram til at min klient faktisk ikke lenger er farlig, sier hans advokat Astrid Wagner til Kleine Zeitung.

Fritzl har blitt dårlig til beins, må bruke rullator og skal være i ferd med å bli dement, skriver lokale medier.

Avisen The Standard skriver at han «ofte virker forvirret, snakker med TV-en og tror han er en popstjerne».

I forrige uke ble det kjent at Fritzls advokat har søkt om prøveløslatelse. Blir søknaden godkjent, kan han i teorien settes fri i løpet av 2024.

– Dersom søknaden blir godkjent, noe jeg antar vil være tilfelle, vil jeg gjerne sørge for at han får plass på et pleiehjem, opplyste advokat Astrid Wagner til Kronen Zeitung for en uke siden.

Fangenskap

Fritzl-saken i Østerrike ble avdekket i april 2008, da den 42 år gamle kvinnen Elisabeth Fritzl fortalte politiet at hun hadde blitt misbrukt av sin far siden 1977, og holdt som fange siden 1984.

Elisabeth hadde ikke sett dagslys på 24 år.

Fritzl hadde sperret Elisabeth inne i en liten, lydtett kjeller uten vinduer og med dårlig luft. Det hele fant sted under familiens hus nær sentrum av byen Amstetten i delstaten Niederösterreich.

Fritzl misbrukte datteren og fikk i alt sju barn med henne. Tre av barna bodde i kjelleren sammen med henne.

I leiligheten over skal han ha levd et «normalt» liv med kona Rosmarie, som han senere ble skilt fra, og tre av de andre barna som han fikk med datteren.

Fritzls forbrytelser ble avslørt i 2008 da Elisabeth klarte å overtale faren til å la den alvorlig syke 19 år gamle datteren få komme på sykehus.

I 2009 ble Fritzl enstemmig kjent skyldig for drap, voldtekt, frihetsberøvelse, grov utpressing, incest og slaveri, og dømt til forvaring på livstid. Han ble dømt til livstid i fengsel, med en minstetid på 15 år.