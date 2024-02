Søndag dukket USAs president Joe Biden opp på TikTok.

På en nyopprettet konto ble det publisert en video av presidenten med teksten «lol hey guys» – eller «hei folkens».

Kontoen er ikke drevet av Biden selv, men av ansatte som jobber med hans valgkamp.

– Kampanjen vil fortsette å møte velgerne der de er, sier Rob Flaherty, leder for digital strategi i Det hvite hus, i en uttalelse.

I videoen, som har fått over 5,6 millioner seere så langt, svarer presidenten blant annet på spørsmål om hvilket lag han heier på under Super Bowl.

Han ble også spurt om den mye omtalte konspirasjonsteorien rundt Taylor Swifts rolle i valgkampen.

– Jeg ville havnet i trøbbel om jeg fortalte deg noe, sa Biden spøkefullt.

Forbudt på tjenestetelefoner

Presidentens nærvær på appen har vakt reaksjoner. Spesielt fordi appen er forbudt å ha på de fleste offentlige tjenestetelefoner i USA.

Republikaneren Kristi Noem, som er guvernør for delstaten Sør-Dakota, er ikke nådig i sin kritikk:

– Joe Biden, du har gjort mye dumt de siste tre årene. Å gi informasjonen din til Kina er kanskje noe av det dummeste, skriver hun på X.

Den republikanske guvernøren i Sør-Dakota, Kristi Noem, rister på hodet av Joe Biden. Foto: AP

John Kirby, talsperson for Det hvite hus, sier mandag at «ingenting har endret seg» når det gjelder bruk av TikTok fra et sikkerhetsperspektiv, skriver Reuters.

Bidens valgkampsteam sier også at de har tatt «avanserte forholdsregler» for å sikre enhetene som har appen installert.

I fjor avkreftet kilder i Biden-administrasjonen til NBC at de ville bruke TikTok under valgkampen.

Landet har også flere ganger vurdert å innføre et totalforbud mot appen.

TikToks administrerende direktør Shou Zi Chew forklarer seg i en høring i USA i mars i 2023. Foto: AP

Bakgrunnen er at TikTok er eid av det kinesiske selskapet ByteDance. Flere er bekymret for at appen kan dele brukerdata med kinesiske myndigheter.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har omtalt appen som en potensiell sikkerhetstrussel.

– Står i et dilemma

– At Biden er på TikTok illustrerer veldig godt hvilken plattformmakt TikTok har, sier Vilde Schanke Sundet til NRK.

Hun er forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon og førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met.

Forsker Vilde Schnke Sundet sier at det som lager innholdet til Bidens konto kan dette med å kommunisere på denne måten. Foto: UiO

Kritikken mot appen er todelt, forklarer Sundet. Det ene handler om personvern og sikkerhet.

Samtidig kritiseres TikTok for å være en plattform er knyttet til skadelig innhold, at algoritmene kan bidra til uønsket kroppspress og hatytringer.

– Biden står jo nå i et ganske stort dilemma der han både vil være kritisk til TikTok og samtidig tar det i bruk selv i valgkampen. For han ser hvor viktig det er å være på den plattformen hvor de unge velgerne er.

Unge stemmer har fått mye av æren for demokratenes fremgang de siste årene. En amerikansk undersøkelse viste at en femtedel av generasjon Z fikk politisk informasjon fra TikTok i 2022.

Sundet sier at det er for tidlig å si hvor stor effekt TikTok har politisk, men at det ikke er tvil om at det er plattformen som treffer flest unge.

TikTok er omstridt i USA, men har mange brukere. Foto: Reuters

– De fleste er innom flere plattformer, men det voldsomme konsumet er på TikTok, og den er også interessedrevet. Så hvis du har noe du vil si, er det ikke en ubetydelig plattform å være på.

Sundet tror imidlertid ikke valgkamp-kontoen til presidenten vil utgjøre en fare for landets sikkerhet.

– Det kan lett løses ved å bruke en annen telefon til appen.

Humor som virkemiddel

Biden har flere ganger omfavnet humor og internettkultur i et forsøk på å nå unge velgere. Profilbildet på TikTok-kontoen viser et bilde av presidenten med laserøyne – en referanse til memen «Dark Brandon».

Biden med laserøyne på papp-plakater i november 2023. Foto: AFP

Valget er ikke tilfeldig, sier Sundet.

– Det ligger bare tre videoer ute så langt, men humor er underliggende i alle tre. Det er jo et bevist grep som er tatt, og som det også er mye av på TikTok.

– Alle plattformer har sitt språk, og dette er ikke hans personlige konto, men en valgkamp-konto for å mobilisere velgere før valget. Hvis de hadde postet en vanlig tale eller pressekonferanse, hadde det antakelig ikke fungert så godt.