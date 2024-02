Nylig florerte nyheter om såkalte «deepfake» nakenbilder av Taylor Swift som ble delt blant annet på de sosiale mediene X og Telegram.

Fansen raste, X tok grep og amerikanske kongressmedlemmer ba ifølge BBC om lovendringer.

Parallelt med kunstig intelligens-debatten rundt Swift, og etter at kjæresten Travis Kelces amerikanske fotballag Kansas City Chiefs kom til Super Bowl-finalen forrige søndag, har også politiske konspirasjonsteorier rundt paret blomstret opp.

SUPERPAR: Kansas City Chiefs-spiller Travis Kelce og Taylor Swift etter at Chiefs hadde slått Baltimore Ravens søndag. Foto: Patrick Smith / Getty Images/AFP

Ifølge nyhetsbyrået AP varierer disse fra at Swift er en brikke i det amerikanske forsvarsdepartementets hovedkvarter, Pentagon, sitt angivelige psykologiske spill, via at hun og Kelce er sentrale i en plan for å få president Joe Biden gjenvalgt, til at Kansas City Chiefs-seieren var fikset på forhånd.

USA-ekspert: – Bare tull

USA-ekspert og Swift-fan Sofie Høgestøl kjenner til den siste tidens konspirasjonsteorier rundt artisten.

Konspirasjonsteori Ekspander/minimer faktaboks Ein konspirasjonsteori er ein forklaringsmodell som går ut på at mektige grupper i hemmelegheit samansver seg for å fremje sin eigen, skjulte agenda og står bak vonde ting i verda.

Konspirasjonsteori er ei nedsettande nemning som blir brukt for å signalisere at forklaringa har logiske feil og problematisk omgang med fakta.

Statsvitaren Michael Barkun deler konspirasjonsteoriar inn i tre typar: hendingar systemteoriar «superkonspirasjonar»

Kjelde: Store norske leksikon

– For det første viser det hvor stor innflytelse Taylor Swift har, som går langt utover det å være artist. Og for det andre viser det hvor splittet USA er, sier Høgestøl til NRK.

Hun påpeker at Swifts hjemstat Pennsylvania har spilt en viktig rolle i begge de siste presidentvalgene. Det er en delstat hvor svært små marginer har skilt kandidatene, men hvor utfallet kan bli avgjørende.

SWIFTIE: Sofie Høgestøl, jurist, USA-ekspert og Taylor Swift-fan. Foto: Ole Kaland / NRK

– Det er rimelig å anta at Biden-leiren er veldig interessert i å få Swifts hjelp til å nå unge velgere, sier Høgestøl, men legger til:

– Resten av teoriene er bare tull.

Ifølge USA-eksperten går troen på at ulike personer er aktører for «den dype staten» som en rød tråd gjennom mange av konspirasjonsteoriene.

Pentagon har avvist påstand

Allerede 10. januar sa nyhetsverten Jesse Watters på Fox News at Pentagons avdeling for psykologiske operasjoner (såkalte psyops, journ.anm.) for flere år siden hadde foreslått å gjøre Taylor Swift til en medhjelper.

Det avkreftet Pentagon-talsperson Sabrine Singh med dette utsagnet til Politico:

– Når det gjelder denne konspirasjonsteorien, kommer vi til å «shake it off».

«Shake It Off» er, som kjent, en av Swifts mest kjente hits.

Ny bølge av teorier

Forrige uke, etter den avgjørende fotballkampen og at New York Times publiserte en sak der det ble nevnt at Biden ønsker seg Swifts støtte, slik han fikk i 2020, skal det ifølge CNN ha toppet seg.

PRISNOMINERT: Taylor Swift på Golden Globes-utdelingen 7. januar, der konsertfilmen hennes var nominert, men ikke vant. Foto: Mike Blake / Reuters

Det de kaller «innflytelsesrike MAGA-medieprofiler», som den tidligere republikanske presidentkandidaten Vivek Ramaswamy, den politiske aktivisten Laura Loomer og TV-verten for høyrevridde One America News Network (OAN) Alison Steinberg, er blant dem som har deltatt i spredningen av teoriene.

Loomer hevder ifølge CNN blant annet at Swift er en del av demokratenes «psykologiske valginnblandingsoperasjon».

– Vill spekulasjon

– Jeg lurer på hvem som kommer til å vinne Super Bowl neste måned. Og jeg lurer på om det er på gang en større støttekampanje i presidentvalget fra et kunstig kulturelt «hypet opp» par denne høsten. Bare vill spekulasjon her, la oss se hvordan påstanden står seg de neste åtte månedene, skrev Ramaswamy på X mandag.

Foto: Skjermdump / X

NFL assosiert med republikanere

Den tidligere presidentkandidatens uttalelser kom som svar til Jack Posobeic, kjent for ytre høyre-konspirasjonsteorier, som i et intervju med Roseanne Barr sa han tror Det demokratiske partiet og andre med makt forbereder seg på å bruke Swift i valgkampen mot Donald Trump.

Ifølge enkelte av teoriene er også fotballigaen NFL en del av plottet.

– Noen av konspirasjonsteorien er kanskje trigget av at amerikansk fotball er tett sammenbundet kulturelt med det Det republikanske partiet har stått for. Swift inntar en arena med mange lyttere og seere der republikanerne tenker «Det er basen vår», påpeker Sofie Høgestøl.

Den store NFL-finalen Super Bowl denne søndagen er en stor kulturell begivenhet i USA, og ble i 2023 sett av 113 millioner mennesker. Til sammenligning ble Eurovision-finalen i fjor sett av totalt 162 millioner.

Politisk og økonomisk påvirkningskraft

Det er et faktum at Taylor Swift har stor påvirkningskraft. Høgstøl uttalte allerede i fjor høst til NRKs podkast «Arena» at Swift kunne komme til å påvirke presidentvalget i USA, da med begrunnelsen at hun kan motivere unge til å stemme.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Kan Taylor Swift avgjøre presidentvalget i USA?».

Etter at artisten i september delte en oppfordring til følgerne på Instagram Stories om å registrere seg som velger, oppga den ideelle organisasjonen Vote.org, som Swift henviste følgerne til, at de hadde registrert over 35.000 nye velgere den dagen, melder NPR.

Da Swift ble sammen med sportsstjernen Kelce, spekulerte flere om hele forholdet var et PR-stunt. Billettsalget til NFL gikk opp, og med Swits turné- og konsertfilm-suksess i tillegg, snakket man om «Swiftonomics» – altså hvordan Taylor Swift-maskineriet påvirker økonomien, blant annet beskrevet av Al Jazeera.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Taylor Swift: Popens mektigste historieforteller».

Swift har lenge vært en internasjonal superstjerne som stadig har satt nye rekorder. Hun har blant annet flere albumførsteplasser på Billboard enn noen annen kvinne i historien, ifølge AP.

Spres av innflytelsesrike profiler

Selv om det kan være lett å avvise teoriene om Swift som tull, påpeker CNN at profilene som skaper og sprer disse teoriene har stor påvirkningskraft i Det republikanske partiet og har flere millioner følgere som ser til dem for nyheter.

– De høres latterlig ut fordi de er nettopp det. Men de er også blant hovedkildene for informasjon for moderne konservative, og de har økonomisk støtte fra republikansk elite til å spre nettopp denne typen tull, sier Jared Holt, som forsker på ekstremisme og desinformasjon for tenketanken Strategic Dialogue, til CNN.

Seiglivet konspirasjonsteori

Høgestøl trekker frem at andelen republikanere som tror på konspirasjonsteorien om at Trump vant presidentvalget i 2020 har holdt seg på rundt 60–70 prosent, mot rundt 30 prosent blant de spurte totalt, helt frem til siste måling i fjor:

– Det er kanskje det som preger valgkampen mest akkurat nå. At en så stor andel tror på en konspirasjonsteori om det forrige valget, det er nytt. Det vitner om en stor grunnleggende mistillit til det politiske systemet og styresmaktene. Da er man ute å kjøre.