Israelske soldater skal granskes for drap 

33 år gamle Yasin al-Saradih ble skutt av israelske soldater i Jeriko på den okkuperte Vestbredden torsdag i forrige uke.

Videoen over, publisert av den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem, skal vise hvordan 33-åringen får et skudd i magen. Deretter blir han slått av soldatene med geværkolbene og sparket før de sleper ham med seg inn i et smug

Palestineren døde senere av skadene. De israelske soldatene har forklart at mannen ble skutt da han angrep dem med en jernstang.

Kort tid etter hendelsen konkluderte den israelske hæren med at Yasin al-Saradih ikke ble skutt, at helsepersonell slo fast at han var i god form, men at han senere døde etter å ha blitt eksponert for tåregass.

Menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem har også tidligere avdekket israelske overgrep mot palestinere. Dette bildet er fra 20. juli 2008 og viser hvordan en israelsk soldat avfyrer et skudd mot en palestiner som er iført håndjern. Foto: - / AFP

Palestinske kilder mente derimot at de israelske soldatene slo og sparket den sårede mannen til døde, og B'Tselem har nå altså skaffet til veie en overvåkingsvideo som langt på vei underbygger dette.

Israelske soldater under et sammenstøt med palestinere ved Hebron 17. februar. Soldatene på bildet knyttes ikke til hendelsen i Jeriko i forrige uke. Foto: HAZEM BADER / AFP

33-åringen ble liggende blødende i et smug i nærmere en halvtime uten legetilsyn, før han ble ført bort.

Vil granske hendelsen

Ifølge den israelske avisa Haaretz tyder mye på at Yasin al-Saradih døde av blodtap, og det israelske militærpolitiet skal nå gjennomføre en ny gransking av hva som skjedde.

Yassin al-Saradih døde torsdag i forrige uke

Soldaten som skjøt 33-åringen, sier til den israelske TV-stasjonen Channel 10 at han åpnet ild fordi han følte at han var i livsfare.

Soldatene mente at de skjøt palestineren fordi han forsøkte å ta fra dem et våpen og gikk til angrep med en jernstang.

Soldaten som avfyrte skuddet sier imidlertid at han er usikker på om palestineren ble truffet.