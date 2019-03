Helsemyndighetene i Gaza opplyser at fire mennesker ble såret i angrepene, blant dem et ektepar i byen Rafah, sør på Gazastripen. Så langt er det ikke kommet flere opplysninger om eventuelle drepte eller skadede.

Kampfly, helikoptre og andre luftfartøy ble brukt under angrepene, ifølge uttalelsen fra den israelske hæren (IDF). Et kontorbygg som skal ha blitt brukt for å koordinere Hamas-angrep på den okkuperte Vestbredden var blant målene, ifølge uttalelsen.

En palestinsk gutt hopper ned fra ruinene av en bygning bombet av israelske fly natt til fredag. Foto: MOHAMMED SALEM / REUTERS

Et annet mål skal ha vært et produksjonssenter for raketter lokalisert under bakken og et senter for Hamas' drone-program, ifølge IDF.

Svarte på angrep mot Tel Aviv

Israels angrep var et svar på at to raketter ble skutt fra Gazastripen mot Tel Aviv torsdag. Den ene raketten ble skutt ned av rakettskjoldet. Det kom ingen meldinger om sårede.

En israelsk soldat i et kjøretøy nær grensen til Gaza. Foto: AMIR COHEN / REUTERS

Hamas og Islamsk jihad har begge nektet for at de stod bak rakettangrepet mot Tel Aviv. I en uttalelse sier Hamas at et slikt angrep ville vært i strid med deres egne interesser. Israels militære har derimot konkludert med at Hamas stod bak rakettangrepet.

En sikkerhetskilde på Gazastripen bekrefter overfor AFP at de israelske angrepene rammet over 40 forskjellige steder, blant annet baser som tilhører både Hamas og gruppen Islamsk jihad.

Spenning økt

Fredag morgen ble flere raketter igjen skutt mot Israel som svar på nattens luftangrep. I det sørlige Israel hørtes luftvernsirener i morgentimene. IDF opplyser at rakettskjoldet avverget to innkommende raketter. Ingen israelere er meldt såret.

Ett av "Iron Dome" anleggene i Israels rakettskjold nær Gazastripen som brukes for å skyte ned raketter. Foto: AMIR COHEN / REUTERS

En uformell våpenhvile mellom Hamas og Israel har bidratt til færre voldshandlinger, men de siste ukene har spenningen økt igjen. Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, advarte Hamas søndag:

- Israel vil ikke nøle med å gjennomføre en omfattende operasjon i Gaza dersom vi blir provosert, sa den israelske statsministeren.

Demonstrasjoner mot Hamas

Kort tid før rakettangrepet mot Tel Aviv brøt Gazas politistyrke opp en demonstrasjon mot Hamas i byen Deir el-Ballah. Det var en protest mot levekårene på den isolerte landstripen, og et sjeldent eksempel på åpen protest mot Hamas-styret. Israel og Egypts blokader av Gaza siden Hamas tok over makten i 2007, har ført til en dyp økonomisk krise og drevet arbeidsledigheten over 50 prosent.

Videoer lagt ut på sosiale medier skal vise at sikkerhetsstyrker skyter i luften for å få folk til å oppløse demonstrasjonen og spre seg.

Politiets håndtering av demonstrasjonen førte til hard kritikk blant palestinere i sosiale medier. Nyhetsbyrået AP skriver at rakettangrepene mot Tel Aviv torsdag kan ha vært et forsøk fra Hamas på å vri oppmerksomheten bort fra protestene.