– Som norskpakistaner er jeg opprørt. Under Imran Khan har Pakistan blomstret, landet har beveget seg mot en mer moderne stat.

Det sier Samina Tagge, som er medarrangør for en demonstrasjon til støtte for Imran Khan utenfor den pakistanske ambassaden i Oslo tirsdag ettermiddag. Hun sitter i styret for VNP, Verdensengasjerte Norsk-Pakistanere.

Søndag ble den populære Imran Khan avsatt ved et mistillitsforslag. Han innfridde ikke forventningene og fikk sterke krefter mot seg.

Imran Khan taler under feiringen av Pakistans nasjonaldag 14. august, i Konserthuset i Oslo i 2004. Han har besøkt Norge flere ganger og har vært inspirert av den nordiske velferdsmodellen og spesielt helsesektoren. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

– Jo, det er langt igjen for Pakistan når det gjelder menneskerettigheter, korrupsjon og nepotisme, men Imran Khan forsøkte i alle fall å ta tak i disse problemene.

Imran Khan har en svært høy stjerne blant pakistanere i Norge.

– Han snakket til fattige med verdighet og han tok alle på alvor. Og han respekterte loven, sier Samira Tagge.

Samina Tagge er opprørt. Her i Norge vil 99 prosent av norskpakistanerne stemme på ham, sier hun. Idag skal hun demonstrere for nytt valg slik at Khan kan komme tilbake. Foto: Privat

Hun er ikke imponert over den nyinnsatte statsministeren Shahbaz Sharif.

For egenrådig

Hva gikk galt for Pakistans store sønn, den legendariske cricket-stjernen og landslagskapteinen som tok Pakistan til topps verdenscupen i 1992?

Da den Oxford-utdannede Khan vendte hjem etter flere år i Storbritannia gikk han inn i politikken.

Etter 20 år i opposisjon vant han valget i 2018 med skyhøye ambisjoner: Å rydde opp i korrupsjonen, bekjempe fattigdom og modernisere landet med over 220 millioner innbyggere.

Det gikk ikke etter planen.

Statsminister Imran Kahn er til stede ved en militær parade 23. mars i år. Han ego og egenrådighet trekkes frem som en av flere grunner til at han ble felt av sine politiske motstandere. Foto: Anjum Naveed / AP

– Det er nok flere ting som felte ham. Opposisjonen har sett seg lei på at han har vært ganske enerådig. Han har ikke vært den største demokraten i landet heller. De politiske motstanderne hans består av to betydelige og garvede familiedynastier, Bhutto-familien og Sharif-familien, sier Elisabeth Eide, professor i journalistikk og forfatter av boken «Pakistan midt i verden».

Hun mener at egenrådigheten til Khan også har skapt spenningen innad i Khans parti PTI.

Imran Khan feirer med cricketlandslaget etter den legendariske seieren i 1992 da Pakistan vant verdenscupen. På vei mot toppen slo Pakistan den gamle kolonimakten England. Landslagskaptein Imran Khan ble en halvgud i Pakistan. Han ble superstjerne - og ikke så lite egenrådig. Foto: STEVE HOLLAND / AP

Den mektige Hæren

Den som skal styre Pakistan må ha velsignelse og støtte fra landets hær.

– Om det stemmer at han ville avsette hærsjefen har han jo lagt seg ut med hæren, og det gjør man ikke ustraffet i Pakistan, sier Eide.

Imran Khan irriterte også hæren da han dro til Moskva for å møte president Vladimir Putin bare timer etter Russlands invasjon av Ukraina.

Pakistans hær har samarbeidet nært med USA i alle år, og besøket ble møtt med hevede øyebryn i vesten.

Elisabeth Eide er professor i journalistikk ved Oslo Met, medieforsker og har skrevet flere bøker om Pakistan, India og Afghanistan. Foto: Kyrre Lien / NTB

Tidligere har Imran Khan kritisert USA skarpt for alle droneangrepene som rammet sivile nord i Pakistan, under den såkalte krigen mot terror.

Nå har Khan anklaget USA for å samarbeide med hans politiske motstandere for å få ham avsatt fordi han har ført en uavhengig utenrikspolitikk. Dette avviser amerikanerne.

Elisabet Eide tror det kan være krefter i USA som er bekymret for Khan i Pakistan, mens Samina Tagge mener Khan nok kunne ha vært mer diplomatisk.

– Han kunne ha moderert seg noe. Men han har sagt det han har ment.

Nytt valg

Nå er Shehbaz Sharif innsatt som statsminister frem til neste valg som må holdes før oktober 2023. Han er bror til tidligere statsminister Nawaz Sharif, som i 2018 ble dømt til sju års fengsel for korrupsjon.

Pakistans nye statsminister Shehbaz Sharif (t.h.) med Bilawal Bhutto Zardari på en pressekonferanse sist uke. Både Sharif-familien og Bhutto-familien er garvede og mektige politiske klaner i Pakistan. Nå slo de to lederne seg sammen for å felle Khan. Men hvor lenge holder enigheten? Foto: AAMIR QURESHI / AFP

I november 2021 fikk norske og andre utenlandske statsborgerne med pakistansk bakgrunn lov til å stemme ved valg i Pakistan. Pakistanerne i diasporaen sender milliarder av kroner hjem til gamlelandet og nå får de politisk innflytelse.

– Hvor mange norskpakistanere tror du stemmer på Imran Khan?

– Vi gjorde en uformell undersøkelse, og jeg kan si at over 99 prosent av oss vil stemme for Imran Khan, sier Tagge.

– Dere skal demonstrere foran ambassaden, hva er parolen?

– Vi vil kreve et fritt og snarlig valg. Vi vet at Imran Khan vil vinne og komme tilbake.